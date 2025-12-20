Cuvântarea la TVR a lui Nicolae Ceaușescu din 20 decembrie 1989. A menționat de 13 ori amestecul serviciilor secrete străine

Crainicul TVR anunță la ora 19.00: Va vorbi tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Un discurs puțin studiat, fiind eclipsat de restul evenimentelor. Dar este interesant pentru a înțelege ce voia să transmită în ultimul ceas...

În discursul de la 20 decembrie 1989, Nicolae Ceaușescu a construit o argumentație bazată pe ideea agresiunii externe, menționând implicarea forțelor străine de 13 ori. Acesta a utilizat termeni precum „servicii de spionaj”, „cercuri imperialiste” și „agenturi străine” pentru a încadra evenimentele de la Timișoara nu ca pe o revoltă internă, ci ca pe un atac asupra suveranității naționale. Referirea directă la invazia Cehoslovaciei din 1968 i-a servit drept precedent istoric pentru a justifica mobilizarea militară în fața a ceea ce el a definit drept un plan de „dezmembrare teritorială a României”.

Simultan, liderul comunist a aplicat protestatarilor etichete de o severitate extremă, folosind de 12 ori termeni din sfera terorismului și a fascismului. Manifestanții au fost numiți „elemente huliganice”, „bande teroriste” sau grupuri cu „caracter net fascist”, o terminologie menită să îi plaseze în afara protecției legale și să legitimeze represaliile armate. Prin corelarea acestor „elemente” cu interesele străine, discursul a încercat să transforme victimele represiunii din Timișoara în inamici ai statului care „își vând țara pentru un pumn de dolari”.

Din punct de vedere politologic, discursul a prioritizat delegitimarea protestului prin acuzații de trădare și violență planificată, ignorând complet revendicările sociale sau economice ale populației. Strategia retorică a vizat crearea unei stări de asediu ideologic, în care singura soluție prezentată a fost „unitatea deplină” în jurul regimului pentru a evita „dominația străină”. Această structură de comunicare a reprezentat fundamentul oficial al justificării violențelor exercitate de forțele de ordine în zilele de 16 și 17 decembrie 1989.

Nicolae Ceaușescu: “Tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România,

Mă adresez în această seară întregului popor al patriei noastre socialiste, în legătură cu evenimentele grave care au avut loc în ultimele zile la Timișoara.

În zilele de 16 și 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentințe judecătorești legale, câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente, trecând la atacarea unor instituții de stat, distrugând și jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice. Iar în ziua de 17 decembrie, și-au intensificat activitatea împotriva instituțiilor de stat și de partid, inclusiv a unor unități militare.

Din desfășurarea evenimentelor și din declarațiile unor participanți la aceste evenimente, rezultă că aceste grupuri aveau scopul de a provoca dezordine și distrugerea instituțiilor și bunurilor generale ale orașului, și de a da semnalul unor asemenea acțiuni și în alte centre. Populația din Timișoara cunoaște și a văzut toate aceste distrugeri de tip fascist care au avut loc.

Cu toate insistențele depuse timp de două zile de organele politice, de partid, de Consiliul Popular, de conducerea întreprinderilor și de organele de ordine, aceste grupuri au continuat și și-au intensificat activitatea de distrugere, de atacare a instituțiilor, a magazinelor, inclusiv a unor unități militare.

În aceste împrejurări grave, în seara zilei de 17 decembrie, unitățile militare au răspuns prin focuri de avertisment împotriva celor care au continuat să acționeze împotriva unităților militare și instituțiilor de stat și politice. Deoarece acțiunile grupurilor antinaționale, teroriste au continuat, conform Constituției și în conformitate cu legile țării, unitățile militare au fost obligate să se apere, să apere ordinea și bunurile întregului oraș — de fapt, să apere ordinea în întreaga țară.

Organele de ordine, Procuratura, au efectuat și continuă să efectueze cercetăriile corespunzătoare pentru a stabili cauzele și vinovații acestor acte cu caracter net fascist, provocator de distrugere.

Din datele de care se dispune până în prezent, se poate declara cu deplină certitudine că aceste acțiuni cu caracter terorist au fost organizate și declanșate în strânsă legătură cu cercuri reacționare, imperialiste, iredentiste, șoviniste și cu servicii de spionaj din diferite țări străine. Scopul acestor acțiuni antinaționale provocatoare a fost acela de a provoca dezordine în vederea destabilizării situației politice, economice, de a crea condițiile dezmembrării teritoriale a României, distrugerii independenței și suveranității patriei noastre socialiste.

Nu întâmplător, postul de radio de la Budapesta și din alte țări au declanșat, încă în cursul acestor acțiuni antinaționale teroriste, o campanie deșănțată de ponegrire, de minciuni împotriva țării noastre. Scopul, repet, după datele pe care le avem până acum și din poziția luată de cercurile revizioniste, revanșarde, de cercuri imperialiste din diferite țări este acela de a distruge independența, integritatea, de a opri cursul dezvoltării socialiste a României, de a-ntoarce România înapoi sub dominație străină, de a lichida dezvoltarea socialistă din patrie noastră.

În fața acestei situații deosebit de grave, este necesar să acționăm în deplină unitate cu toate forțele, pentru apărarea independenței, integrității și suveranității României, de a asigura dezvoltarea construcției socialiste în patria noastră. Mă adresez cetățenilor din Timișoara cu chemarea de a da dovadă de înaltă răspundere, de a face totul pentru liniștea și ordinea orașului lor și de a contribui la liniștea și ordinea în întreaga țară.

Doresc să declar cu toată răspunderea că unitățile armatei noastre care au misiunea apărării independenței și suveranității patriei, a cuceririlor revoluționare au dat dovadă de multă, foarte multă răbdare. Nu au răspuns chiar atunci când soldații și ofițerii au fost loviți, și numai atunci când situația a ajuns de așa natură încât au fost atacați de bandele teroriste și au fost puse în pericol instituțiile fundamentale, ordinea din județ. Armata și-a îndeplinit pe deplin datoria față de patrie, față de popor și cuceririle socialismului!

Dacă armata și unitățile de ordine nu și-ar fii îndeplinit datoria și răspunderea față de patrie, față de popor, ar fi însemnat să nu răspundă jurământului, să nu îndeplinească prevederii Constituției țării de a acționa cu fermitate în apărarea cuceririlor socialiste, a cuceririlor întregului popor, a independenții, integrității și suveranității României!

În acest fel, trebuie de astfel să acționeze orice cetățean al patriei noastre în apărarea socialismului și independenței țării. Vreau să declar deschis că nu aș răspunde încrederii acordată de popor dacă nu aș face totul pentru a făra integritatea, independența, suveranitatea României, dreptul deplin al poporului nostru de a-și hotări dezvoltarea în mod independent, fără niciun amestec din afară.

Campania declanșată de diferite cercuri și guverne împotriva României demonstrează cu putere că aceste acțiuni au fost din timp și bine pregătite. Se pune pe drept cuvânt întrebarea: de ce acele cercuri imperialiste și guverne care fac tot felul de declarații împotriva României nu au spus niciodată nimic în legătură cu evenimentele foarte grave din diferite țări din ultimul timp? Reiese cu toată claritatea că această campanie împotriva României face parte dintr-un plan mai general împotriva independenței și suveranității popoarelor, a acelor popoare care nu vor dominația străină și sunt gata să-și apere cu orice preț, inclusiv cu arma în mână, independența, dreptul la o viață liberă.

Cu toții ne reamintim de poziția fermă a întregului nostru popor în 1968, împotriva invaziei Cehoslovaciei și pentru apărarea independenței României. Acum se poate afirma că este o situație asemănătoare sau chiar mai gravă. De aceea, se impune să acționăm cu întreaga răspundere pentru a respinge orice atacuri împotriva construcției socialiste din patria noastră.

Regretăm, de asemenea, foarte mult că s-a ajuns la o asemenea situație, dar aceasta nu se datorește organelor de ordine și unităților militare — care timp de două zile au dat dovadă de maximă răbdare și îngăduință față de acțiunile elementelor teroriste, fasciste din Timișoara — ci a celor care s-au pus în slujba agenturilor străine și care au acționat în mod premeditat și bine pregătit pentru declanșarea acestor grave incidente de la Timișoara.

Mă adresez tuturor organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor, organizațiilor Uniunii Tineretului Comunist, sindicatelor și tuturor sindicaliștilor, organizației Democrației și Unității Socialiste, tuturor organelor și organizațiilor obștești, pentru a acționa în deplină unitate în aceste împrejurări grele, pentru a asigura respingerea oricărei acțiuni împotriva patriei noastre socialiste, pentru a asigura dezvoltarea muncii pașnice, de realizare a hotărârilor Congresului al XIV-lea al partidului.

Mă adresez tuturor cetățenilor patriei noastre, fără deosebire de naționalitate, cu chemarea de a da dovadă de înțelegere deplină a situației grave care s-a creat prin acțiunile teroriste de la Timișoara și de a acționa în deplină unitate și solidaritate pentru apărarea socialismului, pentru a face totul pentru a nu se mai permite să se mai repete asemenea stări de lucruri.

Societatea noastră asigură condiții depline de participare a tuturor cetățenilor țării, a tuturor categoriilor sociale, la întreaga viață politică, la conducerea întregii societăți. Sunt create cele mai largi posibilități ca, în cadrul democrației noastre muncitorești revoluționare, să dezbatem și să soluționăm în deplină unitate toate problemele privind viața, munca, bunăstarea întregii națiuni, dar și independența, suveranitatea și integritatea patriei.

Este necesar să respingem cu hotărâre orice acțiune îndreptată împotriva patriei, a poporului nostru constructor pașnic al socialismului, a independenței, a construcției noii orânduiri socialiste în România. Să acționăm cu întreaga răspundere față de prezentul și viitorul socialist al patriei noastre, pentru a asigura munca și liniștea întregului nostru popor. Este de datoria tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România să acționeze cu toate forțele împotriva tuturor celor care, în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacționare, își vând țara pentru un pumn de dolari sau alte valute.

Trebuie să dăm o ripostă hotărâtă împotriva celor care vor să dezmembreze România, să lichideze integritatea și independența patriei noastre. Este necesar să sprijinim, în orice împrejurări, armata noastră — apărătoarea de nădejde a independenței, și suveranității și integrității țării, a construcției socialiste, a vieții pașnice a întregii noastre națiuni. Să acționăm în așa fel pentru a nu fi necesară intervenția ei. În același timp, să nu se admită în nicio împrejurare ca armata să fie atacată, să se acționeze pentru crearea de dezordine, pentru a împiedica activitatea și munca pașnică a poporului.

Adevărata libertate, adevăratul umanism înseamnă de a asigura dezvoltarea socialistă a patriei, bunăstarea întregii națiuni, de a asigura independența, integritatea țării și de a demasca pe toți aceia care acționează, indiferent sub ce forme, împotriva intereselor patriei, a independenței, a socialismului în România.

Înțelegând bine gravitatea evenimentelor petrecute la Timișoara, aceste acțiuni dirijate și organizate împotriva patriei noastre, doresc să asigur întregul nostru popor, întreaga noastră națiune, că atât organele de stat, cât și organele de partid vor face totul și vor acționa cu întreaga răspundere pentru a soluționa problemele în deplină colaborare cu toți oamenii muncii, cu toți cetățenii patriei noastre, pentru a face totul ca programele mărețe de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate să fie realizate în cele mai bune condițiuni.

Doresc să declar în această seară, în fața întregii noastre națiuni, că în ce mă privește, ca fiu devotat al poporului, căruia îi datorez munca și răspunderile încredințate de partid și popor, voi acționa în orice împrejurări în interesul poporului, pentru bunăstarea și fericirea sa, în interesul construcției socialiste, al independenței și suveranității țării. Nu am și nu voi avea niciodată nimic mai presus decât poporul, patria, integritatea României și socialismul.

Cel mai bun răspuns pe care îl putem da cercurilor reacționare, acelora care doresc să distrugă independența și să oprească construcția socialistă în România, este unitatea noastră, a tuturor, a întregii națiuni, îndeplinirea în cele mai bune condițiuni a programelor de dezvoltare economico-socială, de înaintare fermă a patriei noastre libere, independente, pe calea socialismului, acționând cu toată hotărârea pentru pace, colaborare pe principiile deplinei egalități în drepturi cu toate națiunile lumii.

Mă adresez cetățenilor patriei noastre cu chemarea de a da dovadă de înalt spirit patriotic și revoluționar, de a înțelege că cele întâmplate la Timișoara constituie acțiuni organizate din timp de cercuri reacționare, de agenturile străine, care au organizat toate acestea împotriva patriei noastre.

Să acționăm cu toată răspunderea în așa fel ca nicăieri în țara noastră să nu se mai poată organiza și să nu se mai producă asemenea situații.

Este necesar, dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România, să dăm dovadă de marea răspundere și înțelepciune a poporului nostru, care în cele mai grele timpuri au dat jertfe grele. Mulți din cei mai înaintați fii ai nației noastre și-au dat viața pentru independența, pentru bunăstarea, pentru integritatea și construcția socialismului în Români. Nu trebuie să existe nimic care să împiedice acțiunea noastră hotărâtă în a servi poporul, socialismul, viitorul luminos al patriei noastre, al națiunii noastre.

Vă adresez, dragi tovarăși și prieteni, dragi compatrioți, chemarea de a întări colaborarea și unitatea, de a face totul pentru libertate, pentru construcția socialismului, pentru bunăstarea poporului, pentru integritatea și independența României!”

(discurs transcris integral de EVZ după înregistrarea audio)