Autoritățile din Polonia au ordonat în noiembrie 2025 mobilizarea a 10.000 de militari pentru protejarea infrastructurii critice, după o serie de incidente, inclusiv oprirea bruscă a unui tren de pasageri și detonarea de explozivi sub un alt tren, situații pe care le-au atribuit serviciilor de informații ruse.

Aceste episoade sunt parte a unui val de evenimente de sabotaj documentate în Europa, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor sporite în regiune.

Datele colectate de presa internațională și oficialii occidentali sugerează că aceste incidente fac parte dintr-o campanie amplă de perturbare, urmărind în principal operațiuni care vizează infrastructură critică, logistică și alte ținte sensibile din mai multe țări europene. În acest context, statele implicate au intensificat cooperarea în materie de securitate, investigații transfrontaliere și antrenamente pentru detectarea și prevenirea unor astfel de acte.

Incidentul feroviar din noiembrie 2025

În noiembrie 2025, un tren de pasageri care transporta aproape 500 de persoane în estul Poloniei a fost oprit brusc ca urmare a unei linii electrice aeriene rupte, ceea ce a condus la spargerea geamurilor și deteriorarea șinelor din zonă.

În alte puncte ale rețelei feroviare, explozivi au detonat sub un tren de marfă care trecea. În ambele cazuri nu s-au înregistrat victime, însă pagubele au fost evaluate ca semnificative pentru circulația normală a trenurilor.

Guvernul polonez a atribuit aceste incidente serviciilor de informații ruse și a decis să mobilizeze 10.000 de soldați pentru protejarea infrastructurii critice, într-o operațiune desfășurată la nivel național.

Acest nivel de mobilizare reprezintă una dintre cele mai ample acțiuni de securitate internă desfășurate de Polonia în ultimii ani.

Răspunsul oficial și operațiunea militară

Ministerul Apărării din Polonia a justificat decizia de protecție extinsă ca răspuns la creșterea tentativelelor de sabotaj și potențialele amenințări la adresa infrastructurii critice, cum ar fi căile ferate, rețelele energetice și instalațiile logistice.

În timpul operațiunii, trupele desfășurate au fost echipate cu tehnologie de recunoaștere avansată, inclusiv sisteme mobile de supraveghere și instrumente de protejare a rețelelor de comunicație și transport.

Polonia consideră că aceste măsuri sunt necesare pentru prevenirea unor atacuri viitoare care ar putea afecta fluxurile comerciale și furnizarea de bunuri esențiale, în special în contextul sprijinului logistic oferit Ucrainei în războiul în curs.

În plus, autoritățile poloneze au emis alerte internaționale pentru suspecții din cazul sabotajului feroviar, acuzându-i de sabotaș în favoarea unui serviciu de informații străin, punerea în pericol a transportului terestru și utilizarea de materiale explozive, infracțiuni pentru care legislația prevede pedepse severe, inclusiv detenția pe viață în anumite cazuri.

Conform unei baze de date întocmite de Associated Press și consultată de oficialii occidentali, au fost înregistrate aproximativ 145 de incidente de sabotaj sau perturbare în Europa de la începutul agresiunii ruse în Ucraina în 2022.

Această serie include acte de vandalism, incendii provocate, detonări controlate de explozivi și alte forme de perturbare a infrastructurilor.

Numărul incidentelor a crescut de la un singur caz în 2023 la 26 cazuri documentate în 2024, iar pentru anul 2025 deja sunt raportate 6 incidente până la momentul actual, potrivit datelor.

De asemenea, au mai fost consemnate cazuri de vandalism atât în 2024, cât și în 2025. Aceste cifre sugerează o evoluție a tacticilor și o creștere a intensității incidentelor pe teritoriul mai multor state europene.

Polonia și vecinătatea sa

Datele colectate arată că țările care se învecinează direct cu Rusia, în special Polonia și Estonia, sunt printre cele mai frecvent vizate de astfel de incidente. În aceste state, autoritățile au raportat un număr semnificativ de cazuri care au necesitat intervenția serviciilor de securitate și forțelor de ordine.

Schimbările în tiparele atacurilor indică evoluția amenințărilor: de la autori locali cunoscuți de autorități, la indivizi necunoscuți care traversează frontierele și care necesită o cooperare internațională intensă pentru a fi identificați și urmăriți.

Acest lucru reflectă complexitatea investigațiilor și provocările pe care agențiile de securitate le întâmpină în demersurile lor.

Pe lângă Polonia și Estonia, au fost raportate incidente similare și în alte țări precum Letonia, Regatul Unit, Germania și Franța, toate acestea fiind considerate susținători majori ai Ucrainei în conflictul actual.

Aceste țări au înregistrat acte de incendiere, sabotaj sau alte activități de perturbare care, deși nu au avut consecințe de amploarea evenimentelor din Ucraina, au atras atenția autorităților pe tema securității și contraterorismului.

Incidentele de sabotaj feroviar, cum a fost cazul din Polonia, sunt evenimente care au condus la oprirea sau distrugerea parțială a liniilor de cale ferată, afectând transportul civil și logistic.

Acțiuni similare au vizat rețelele de transport care asigură atât mobilitatea internă, cât și livrările externe de materiale și bunuri.

În urmă cu câteva săptămâni, un incident feroviar la Mika, în apropiere de Varșovia, a fost clasificat oficial ca act de sabotaj, iar autoritățile au început o investigație aprofundată pentru identificarea și urmărirea penală a celor responsabili.

Pe lângă sabotajul infrastructurii feroviare, alte tipuri de incidente consemnate includ incendieri provocate la depozite logistice, acte de vandalism la clădiri civile sau comerciale și tentative de perturbare a transporturilor prin dispozitive ilegale.

Unele dintre aceste incidente au fost legate de tentative de plantare de dispozitive explozive în colete sau în alte obiecte destinate transportului aerian sau rutier.

De exemplu, autoritățile din unele state au interceptat colete suspecte care ar fi trebuit să transporte dispozitive incendiare sau explozivi, iar unele incidente au avut ca scop intimidarea populației sau destabilizarea încrederii în sistemele de securitate existente.

Reacția Moscovei

Reprezentanții oficiali ai Rusiei au negat în mod repetat implicarea în aceste incidente. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu are „nicio legătură” cu campania de sabotaj atribuită de oficialii occidentali și că acuzațiile nu corespund realității situației.

Această poziție a fost menținută în repetate rânduri în interlocuțiile cu mass-media internațională, în ciuda afirmațiilor franceze, estoniene și poloneze despre creșterea activităților de sabotaj și interferență externă în Europa.

Poziția autorităților poloneze și europene

Guvernul polonez, alături de alte autorități europene, a subliniat necesitatea consolidării cooperării în domeniul securității pentru a răspunde acestor amenințări transnaționale.

Răspunsul coordonat între agențiile naționale și organismele europene vizează schimbul de informații, investigarea incidentelor și implementarea unor măsuri preventive pentru a minimiza riscurile viitoare.

De asemenea, autoritățile din Polonia au reiterat angajamentul lor de a coopera cu statele aliate și partenerii NATO pentru a întări securitatea frontierelor, infrastructurii și sistemelor critice.

Ca răspuns la creșterea numărului de incidente de sabotaj, procurorii și agențiile de securitate din Letonia, Lituania și Estonia au creat echipe comune de anchetă pentru a investiga atacurile care ar putea fi legate de serviciile de informații străine.

Această cooperare reflectă o tendință de consolidare a mecanismelor comune de răspuns la amenințările transnaționale.

În Regatul Unit, poliția anti-teroristă a intensificat formarea ofițerilor de la nivelul front-line pentru a recunoaște semnele incidentelor care ar putea fi sprijinite de state sau organizații străine.

Aceasta include instruiri pentru detectarea activităților suspecte în zone publice și private, precum și cooperarea cu organismele de securitate civilă și militară.

Eforturile de protecție a infrastructurii critice și de investigare a incidentelor de sabotaj au consumat o proporție semnificativă din resursele agențiilor de securitate și ale forțelor de ordine din mai multe state europene.

Oficialii au recunoscut că această nouă gamă de amenințări transnaționale, uneori denumită „război hibrid”, impune o alocare suplimentară de personal, echipamente și instrumente de analiză pentru a urmări și preveni incidentele.