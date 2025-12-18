Polonia și Ucraina, față în față. Contextul tensionat al vizitei lui Zelenski la Varșovia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va efectua vineri o vizită la Varșovia pentru a se întâlni pentru prima dată față în față cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki.

Întâlnirea survine după critici anterioare ale lui Zelenski referitoare la relațiile bilaterale dintre cele două țări, iar tensiunile sunt considerate posibile de către analiști.

Nawrocki și Zelenski au discutat anterior doar telefonic, după ce liderul naționalist a câștigat alegerile prezidențiale în Polonia, însă au trecut patru luni până la o întâlnire directă.

Conform presei locale, Nawrocki, nemulțumit de starea relațiilor dintre cele două țări, a refuzat cel puțin trei invitații de a merge la Kiev, iar anturajul său a sugerat că aștepta ca Zelenski să vină la Varșovia.

Analistii ucraineni au comentat că guvernul de la Kiev a considerat această poziție „disprețuitoare”. Un oficial al Uniunii Europene a declarat pentru AFP că „modul în care domnul Nawrocki vede relațiile cu Ucraina este mai dur decât predecesorul său, Andrzej Duda, un conservator care a sprijinit Ucraina”.

Karol Nawrocki, istoric și lider naționalist, a enumerat o serie de nemulțumiri față de Ucraina. El acuză Kievul că nu vede Polonia ca pe un partener egal, un argument des întâlnit în rândul extremei drepte poloneze.

„Noi sprijinim cu adevărat Ucraina și vom continua să o facem, dar trebuie să învățăm să funcționăm ca parteneri și nu ca parteneri juniori”, a declarat președintele polonez pentru site-ul wp.pl.

Nawrocki critică, de asemenea, lipsa de recunoștință a Ucrainei față de sprijinul oferit de Polonia refugiaților ucraineni și ajutorul militar și umanitar acordat.

Totuși, Polonia rămâne un aliat-cheie al Ucrainei împotriva agresiunii Rusiei, iar majoritatea ajutorului occidental trece prin această țară.

Un subiect delicat în relațiile bilaterale îl reprezintă istoria. Nawrocki acuză Ucraina că nu și-a recunoscut responsabilitatea pentru masacrul a aproximativ 100.000 de polonezi în Volînia între 1943 și 1945, pe care îl consideră un „genocid împotriva poporului polonez”.

Președintele polonez a afirmat: „Intenționez să abordez aceste chestiuni în mod consecvent”, subliniind că niciuna dintre ele nu pune la îndoială sprijinul strategic pentru Ucraina.

Nawrocki se opune, de asemenea, aderării „necondiționate” a Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO și a exclus trimiterea unor soldați polonezi în Ucraina după încheierea conflictului. Această poziție reflectă o creștere a sentimentului anti-ucrainean în Polonia, preluată de extrema dreaptă.

În Ucraina, sondajele de opinie arată o scădere a încrederii în președintele polonez, până la 44%, cu 20 de puncte mai puțin decât în perioada lui Duda.

Piotr Buras, analist la European Council on Foreign Relations, a declarat că „pentru Kiev, Polonia și-a pierdut din importanță și pare un partener mai puțin util decât înainte, mai ales pentru că nu mai vorbește cu aceeași voce pe scena internațională”.

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a comentat că, dacă președintele „nu vrea să ajute sau nu știe cum, atunci cel puțin să nu se interpună”. Analistul ucrainean Yuri Panchenko a subliniat că vizita lui Zelenski la Varșovia nu va fi „ușoară, dar este importantă pentru cooperarea viitoare”:

„Președinții trebuie să dobândească experiență în dialog unul cu celălalt, ceea ce, în teorie, ar trebui să faciliteze rezolvarea noilor conflicte. Trebuie să găsim o cale de cooperare, pentru că chiar și o cooperare slabă este mai bună decât niciuna.”