Președintele Poloniei cere explicații după incidentul cu F-16 care ar fi avariat o locuință din Wyryki

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut guvernului explicaţii după ce ziarul „Rzeczpospolita” a relatat că acoperişul casei de lângă Lublin, avariat în dimineaţa invaziei dronelor ruseşti de săptămâna trecută, nu ar fi fost distrus de o dronă, ci de o rachetă lansată de un avion F-16 al armatei poloneze. „Preşedintele aşteaptă explicaţii urgente din partea guvernului cu privire la incidentul din Wyryki”, a scris Biroul Naţional de Securitate al Poloniei (BBN), într-o postare pe X.

Biroul Naţional de Securitate al Poloniei (BBN) a scris pe X că preşedintele aşteaptă explicaţii urgente din partea guvernului privind incidentul din Wyryki și consideră că guvernul trebuie să folosească toate instrumentele şi instituţiile pentru a clarifica situaţia cât mai repede posibil.

„Nu este acceptabilă ascunderea informaţiilor. În contextul dezinformării şi al războiului hibrid, informaţiile care ajung la polonezi trebuie verificate şi confirmate. În acelaşi timp, preşedintele subliniază că nu a fost informat în această privinţă nici el, nici BBN, iar chestiunea nu a fost prezentată şi explicată în cadrul Consiliului Naţional de Securitate”, a scris BBN.

Biroul Naţional de Securitate (BBN) este instituţia responsabilă cu îndeplinirea sarcinilor în domeniul securităţii naţionale, stabilite de preşedintele Republicii Polone.

W nawiązaniu do doniesień „Rzeczpospolitej”, informujemy, że Prezydent RP @NawrockiKn oczekuje od Rządu niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki. W gestii Rządu pozostaje wykorzystanie wszelkich narzędzi i instytucji do jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy.… — BBN (@BBN_PL) September 16, 2025

Prim-ministrul Donald Tusk a scris, în urma anunțului făcut de BNN, că vina aparține Rusiei.

„Toată responsabilitatea pentru pagubele aduse casei din Wyryki revine autorilor provocării cu drone, adică Rusiei. Serviciile competente vor informa publicul, guvernul şi preşedintele despre toate circumstanţele incidentului după finalizarea anchetei”, a scris acesta pe X.

Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 16, 2025

Rzeczpospolita a relatat marţi, pe baza unor surse citate de ziarul polonez, că acoperişul casei din Wyryki, avariat în timpul intruziunii dronelor ruseşti din Polonia de săptămâna trecută, nu a fost distrus de o dronă doborâtă, aşa cum s-a afirmat iniţial, ci de o rachetă lansată de un avion F-16, al cărei sistem de ghidare nu a funcţionat.

Ziarul polonez a relatat că procuratura ar evita să precizeze ce a căzut în Wyryki, motivând că ancheta şi expertizele sunt încă în desfăşurare.

„A fost o rachetă aer-aer AIM-120 AMRAAM de la un F-16 al nostru, care a funcţionat defectuos în timpul zborului şi nu s-a activat. Din fericire, nu s-a armat şi nu a explodat, deoarece mecanismele de siguranţă ale fitilului au funcţionat”, a afirmat una dintre surseleRzeczpospolita.