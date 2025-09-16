Monden

Anca Dinicu, victima unui incident în parcare. Vinovatul a fugit de la locul faptei

Comentează știrea
Anca Dinicu, victima unui incident în parcare. Vinovatul a fugit de la locul fapteiAnca Dinicu/ Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Actrița Anca Dinicu a povestit că a trecut printr-o experiență neplăcută în parcare. Mașina sa a fost lovită, iar șoferul responsabil a părăsit locul faptei fără să lase date de contact. Incidentul a fost relatat chiar de jurata emisiunii The Ticket: „Cine a făcut asta și a plecat, mâine sper să ți se ardă chiuloasa”.

Anca Dinicu, fugărită de poliție

Acest eveniment nu este singura întâmplare mai neobișnuită prin care a trecut actrița în viața sa de zi cu zi. Anca Dinicu a povestit o întâmplare din perioada pandemiei care a implicat Poliția Română. Actrița a spus că poliția s-a luat de ea că a băut o bere pe stradă.

Mașină Anca Dinicu

Mașină Anca Dinicu. Sursa foto Insta Story

„M-a alergat poliția acum câteva zile, înainte de data de 15 mai. Am băut o bere în fața blocului. M-am întâlnit cu un coleg din generală și când am văzut poliția am fugit. Deci pur și simplu am fugit. Dar am fugit pentru că aveam berea aia în mână și nu e voie să bei alcool pe stradă.

M-a alergat și m-a întrebat de ce fug. I-am zis că perioada asta doar de ei mai fug, că de cine să fug, așa măcar să fac mișcare că altfel… În perioada asta nu am servit”, a povestit actrița.

Boguță și Bucur rescriu regulile: cursuri de actorie pentru film
Boguță și Bucur rescriu regulile: cursuri de actorie pentru film
Horațiu Potra vrea să ceară azil în Rusia. Ce informații dețin autoritățile române
Horațiu Potra vrea să ceară azil în Rusia. Ce informații dețin autoritățile române

A intrat cu mașina într-un stâlp

În urmă cu câțiva ani, actrița a povestit că a intrat cu mașina într-un stâlp. Autoturismul a fost avariat pe partea stânga-față, însă din fericire nimeni nu a fost rănit.

politie

politie / sursa foto: dreamstime.com

„Am intrat într-un stâlp când am ieșit din parcare și nu m-am uitat la ce am făcut și mă uit acum. N-am vrut să mă enervez ieri, dar se pare că mă enervez acum. Mamă, am făcut-o lată!”, a spus ea pe Instagram la momentul respectiv.

Ce spune Anca Dinicu

Potrivit declarațiilor sale, incidentul a survenit imediat după ce intervenise pentru a proteja un copil implicat într-o situație tensionată. Anca Dinicu a spus că în mod normal este foarte atentă în trafic și că nu prea lovește mașina.

„Când am ieșit din parcare, un băiat voia sa ia o trotinetă, alți băieți în gașcă, mai periculoși, au zis că aia e trotineta lor și el a zis că tocmai a pus aplicația și eu am dat geamul jos ca să atac, măcar cu un țipăt, un lăsați băiatul în pace să-și ia trotineta.

Mă rog, băiatul a încălecat pe trotinetă, a plecat mai departe și eu, nervoasă fiind, când am ieșit din parcare, am scos repede mașina, cu nervi. Asta s-a întâmplat. Eu în mod normal nu lovesc mașina”, a povestit actrița.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:10 - România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
14:07 - Boguță și Bucur rescriu regulile: cursuri de actorie pentru film
13:57 - Horațiu Potra vrea să ceară azil în Rusia. Ce informații dețin autoritățile române
13:44 - Majoritatea locuințelor din România, vulnerabile în fața dezastrelor. De ce nu vor românii să încheie polițe de asigu...
13:35 - Israel cere desființarea comisiei ONU: Raportul e o farsă pro-Hamas
13:27 - Tyler Robinson, dus în instanță. Probele FBI, prezentate judecătorului

HAI România!

România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
It's the economy, stupid!
It's the economy, stupid!
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale