Un tânăr a intrat cu mașina într-o teresă, la Piatra-Olt. Sunt nouă victime

Un tânăr a intrat cu mașina într-o teresă, la Piatra-Olt. Sunt nouă victime
Inspectoratul de Poliție(IPJ) al Județului Olt a anunțat că polițiștii au fost sesizați, luni, în jurul orei 21.45, cu privire la un accident rutier petrecut pe strada Crivei din orașul Piatra-Olt. Potrivit reprezentanților instituției, un tânăr de 19 ani din comuna Fălcoiu a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-o terasă, rănind nouă persoane aflate în incinta localului și provocând panică printre clienți.

”În urma evenimentului rutier, conducătorul auto, trei pasageri şi alte cinci persoane aflate pe terasă au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina” au declarat poliștii IPJ Olt.

Tânărul de 19 ani implicat în accidentul produs în municipiul Piatra-Olt a fost supus unor teste de rutină de către polițiști, fiind verificat atât cu aparatul etilotest pentru a stabili dacă se afla sub influența alcoolului, cât și cu dispozitivul destinat depistării substanțelor psihoactive.

Rezultatele au fost negative, indicând că șoferul nu se afla sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoacive în momentul în care a intrat în coliziune cu societatea comercială.

Polițiștii continuă ancheta în cazul accidentului din Piatra-Olt

Autoritățile din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Olt, inclusiv polițiștii rutieri, continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care a avut loc accidentul produs pe strada Crivei din Piatra-Olt. Ancheta urmărește să clarifice atât dinamica evenimentului, cât și factorii care au condus la pierderea controlului volanului de către tânărul de 19 ani din comuna Fălcoiu.

În urma cercetărilor preliminare, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

