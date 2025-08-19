Social Katia Pascariu a obținut premiul „Boccalino d’Oro” pentru cea mai bună actriță







Actrița Katia Pascariu a fost recompensată cu premiul „Boccalino d’Oro” pentru cea mai bună actriță la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, distincție acordată de Juriul Criticilor Independenți. Premiul a fost acordat pentru rolul său din filmul „Sorella di Clausura”, regizat de Ivana Mladenović și produs de compania microFILM.

Cu o tradiție de peste două decenii, premiile Boccalino d’Oro sunt oferite anual la festivalul de la Locarno și sunt recunoscute în mediul cinematografic internațional ca o expresie a aprecierii venite din partea criticilor independenți.

Katia Pascariu a transmis un mesaj de recunoștință în urma primirii distincției. Actrița a declarat că se simte profund onorată și acceptă premiul în numele întregii echipe alături de care a lucrat.

Lungmetrajul spune povestea unei tinere profund îndrăgostite de un cântăreț, urmărind parcursul său plin de perseverență în încercarea de a-i câștiga afecțiunea. Producția este o comedie nonconformistă, comparată de publicația Corriere del Ticino cu operele cinematografice excentrice ale regizorului Dušan Makavejev.

În același timp, filmul conturează, într-o manieră satirică, o imagine a societății românești contemporane, aflată într-un proces continuu de echilibrare între valorile tradiționale, amintirea trecutului comunist și aspirațiile democratice, o realitate întâlnită frecvent în spațiul est-european.

Katia Pascariu a fost recunoscută la nivel internațional în 2021, fiind inclusă de publicația The New York Times pe lista celor mai buni actori ai anului. Această apreciere a venit în urma interpretării sale din filmul „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, regizat de Radu Jude – producție care a obținut Ursul de Aur la Festivalul de Film de la Berlin în același an. Rolul i-a adus actriței și Premiul Gopo pentru cea mai bună actriță în rol principal, în 2022.

Despre cea mai recentă producție în care joacă, „Sorella di Clausura”, publicația Cineuropa subliniază că filmul explorează o varietate de teme, de la dorința de a atinge fericirea, la mecanismele obsesiei și presiunea succesului. Criticii remarcă, de asemenea, stilul distinct al regizoarei, considerând filmul „o operă cu o amprentă regizorală clar conturată.”

Katia Pascariu a studiat la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București, unde a absolvit secția Arta Actorului. Ulterior, și-a completat studiile cu un master în Antropologie și Dezvoltare, urmat la Facultatea de Sociologie de la Universitatea din București.

Pe lângă activitatea artistică, Pascariu este implicată activ în inițiative civice și culturale, fiind cofondatoare a Centrului de Artă Comunitară Vârsta 4, precum și a Asociației ADO, o organizație care promovează arta ca mijloc de apărare a drepturilor omului.

În cinema, a debutat în 2012 în filmul „După dealuri”, regizat de Cristian Mungiu. De-a lungul carierei, a colaborat cu regizori importanți ai noului val românesc, printre care Radu Jude, pentru producțiile „Babardeală cu bucluc” și „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”, și Eugen Jebeleanu, în filmul „Interior zero”, lansat în 2025, informează culturaladuba.ro.