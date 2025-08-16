Monden Festivalul de film de la Locarno. Premiul cel mare, obținut de „Tabi to Hibi”







Filmul „Tabi to Hibi” („Two Seasons, Two Strangers”), ultima producţie a cineastului japonez Sho Miyake, a câştigat sâmbătă Pardo d'Oro, premiul cel mare al celei de-a 78-a ediţii a Festivalului de Film de la Locarno, conform site-ului oficial al evenimentului şi publicaţiei deadline.com.

Sho Miyake devine astfel al patrulea regizor japonez care obţine marele premiu al festivalului, după Masahiro Kobayashi cu „The Rebirth” („Ai no yokan”) în 2007, Akio Jissoji cu „This Transient Life” („Mujo”) în 1970 şi Teinosuke Kinugasa, laureat în 1954 cu clasicul „Gate of Hell” („Jigokumon”).

„Tabi to Hibi” este bazat pe manga „Mr. Ben and His Igloo, A View of the Seaside” de Yoshiharu Tsuge şi a fost produs de Masayoshi Johnai. Conform sinopsisului oficial, acţiunea se desfăşoară pe două planuri temporale: vara, când Nagisa şi Natsuo se întâlnesc pe malul mării, şi iarna, când scenarista Li ajunge într-un sat acoperit de zăpadă, unde găseşte o pensiune condusă de Benzo. Conversaţiile lor rareori se conectează, însă declanşează o aventură neaşteptată.

În competiţia paralelă Concorso Cineasti del Presente, marele premiu a fost câştigat de documentarul „Hair, Paper, Water”, regizat de Truong Minh Quy şi Nicolas Graux. Filmul, realizat pe parcursul a trei ani cu o cameră Bolex de epocă, urmăreşte viaţa unei femei în vârstă, născută într-o peşteră, care trăieşte acum într-un sat şi are grijă de copiii şi nepoţii săi, transmiţându-le limba maternă, Ruc, în timp ce visează că mama ei decedată o cheamă acasă, în peştera de munte. Producţia a fost realizată de Thomas Hakim şi Julien Graff de la compania Petit Chaos.

Premiul Special al Juriului a revenit filmului „White Snail” de Elsa Kremser şi Levin Peter. Abbas Fahdel a fost recompensat cu Pardo pentru regie pentru filmul „Tales of the Wounded Land”. Premiile pentru interpretare au fost acordate Manuelei Martelli şi Anei Marija Veselcić pentru „Bog Nece Pomoci” („God Will Not Help”) şi lui Marya Imbro şi Mikhail Senkov pentru „White Snail”. Menţiunea specială a fost acordată producţiei „Dry Leaf” de Alexandre Koberidze.

Giona A. Nazzaro, directorul Festivalului de Film de la Locarno, a descris ediţia din acest an ca o celebrare a „puterii durabile şi blânde a cinematografiei şi a multiplelor sale modalităţi de a reuni comunităţile pentru a împărtăşi darurile minunate ale păcii”.

Următoarea ediţie a Festivalului de Film de la Locarno, cea de-a 79-a, se va desfăşura între 5 şi 15 august 2026.

-Pardo d'Oro – „Tabi to Hibi” („Two Seasons, Two Strangers”) de Sho Miyake, Japonia

-Premiul Special al Juriului – „White Snail” de Elsa Kremser şi Levin Peter, Austria/Germania

-Pardo pentru regie – Abbas Fahdel, „Tales of the Wounded Land”, Liban

-Pardo pentru interpretare – Manuela Martelli şi Ana Marija Veselcić, „Bog Nece Pomoci”, Croaţia/Italia/România/Grecia/Franţa/Slovenia

-Pardo pentru interpretare – Marya Imbro şi Mikhail Senkov, „White Snail”, Austria/Germania

-Menţiune specială – „Dry Leaf” de Alexandre Koberidze, Germania/Georgia