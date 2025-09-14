Noua forță militară a Rusiei: Zircon, racheta hipersonică care poate zbura de 9 ori mai rapid decât sunetul

Rusia a anunțat duminică că a lansat o rachetă de croazieră hipersonică Zircon (Țirkon) asupra unei ținte din Marea Barenț, iar avioane de vânătoare supersonice Suhoi Su-34 au efectuat atacuri simulate în cadrul exercițiilor militare comune cu Belarus, informează Reuters.

Exercițiul strategic comun „Zapad” (Occident) al Rusiei și Belarusului a început pe 12 septembrie și are ca scop îmbunătățirea comenzii și coordonării militare în cazul unui atac asupra celor două țări, potrivit Ministerului Apărării de la Moscova.

Autoritățile de la Moscova și Minsk au subliniat că exercițiile sunt exclusiv defensive și că nu intenționează să atace niciun stat membru NATO. Cu toate acestea, alianța condusă de SUA a lansat operațiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estului) după recenta incursiune a dronelor ruse în Polonia.

Ministerul Apărării rus a publicat imagini cu fregata Amiral Golovko a Flotei de Nord în timp ce lansează racheta hipersonică Zircon. Imaginile arată lansarea verticală a rachetei și confirmă, potrivit ministerului, distrugerea țintei printr-o lovitură directă.

În cadrul exercițiului, au fost implicate și avioane antisubmarin cu rază lungă de acțiune ale corpului mixt de aviație al Flotei de Nord. Echipajele Su-34 au exersat bombardamente asupra țintelor terestre.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat în 2019 că racheta Zircon poate zbura cu o viteză de nouă ori mai mare decât cea a sunetului și poate lovi ținte pe mare și pe uscat la distanțe de peste 1.000 km (600 mile).

Surse mass-media ruse menționează că racheta, cunoscută ca 3M22 Zircon în Rusia și SS-N-33 de NATO, are o rază de acțiune de 400–1.000 km, iar focosul său cântărește aproximativ 300–400 kg.