International

Alertă la Varșovia: Dronă neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, arestați

Comentează știrea
Alertă la Varșovia: Dronă neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, arestațiSursa foto: Facebook/ Donald Tusk

Ofițerii Serviciului de Protecție de Stat din Polonia au neutralizat luni seara o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei. Premierul Donald Tusk a confirmat incidentul printr-un mesaj publicat pe platforma X.

„Chiar acum, Serviciul de Protecţie de Stat a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi. Poliţia investighează circumstanţele incidentului”, a transmis șeful guvernului polonez.

Deocamdată nu au fost furnizate mai multe detalii oficiale despre natura dronei sau despre intențiile celor reținuți.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor de securitate din regiune, după ce săptămâna trecută mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, într-o incursiune considerată de autorități fără precedent.

Noi promisiuni legate de bursele elevilor. Ultimele calcule făcute la Ministerul Educației
Noi promisiuni legate de bursele elevilor. Ultimele calcule făcute la Ministerul Educației
Nicușor Dan: Nu am voie să mă enerveze Ilie Bolojan. Vești bune despre SPP-istul Ionuț
Nicușor Dan: Nu am voie să mă enerveze Ilie Bolojan. Vești bune despre SPP-istul Ionuț

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:37 - Ce legătură aveau Rizea și Bianca Drăgușanu. Dezvăluirile fostului deputat
22:28 - Nicușor Dan, întrebat dacă drona rusească trebuia doborâtă: Există cadru legal, dar și riscul de victime colaterale
22:20 - Pedeapsa primită de Dorian Popa după ce a fost prins sub influența drogurilor în timp ce conducea
22:11 - Noi promisiuni legate de bursele elevilor. Ultimele calcule făcute la Ministerul Educației
22:02 - Alina Sorescu: Alexandru Ciucu voia să aibă imagine de „vagabond”
21:58 - Alertă la Varșovia: Dronă neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, arestați

HAI România!

Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele și clonele. Hai LIVE cu Turcescu
Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale

Proiecte speciale