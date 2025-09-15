Alertă la Varșovia: Dronă neutralizată deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși, arestați

Ofițerii Serviciului de Protecție de Stat din Polonia au neutralizat luni seara o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei. Premierul Donald Tusk a confirmat incidentul printr-un mesaj publicat pe platforma X.

„Chiar acum, Serviciul de Protecţie de Stat a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi. Poliţia investighează circumstanţele incidentului”, a transmis șeful guvernului polonez.

Deocamdată nu au fost furnizate mai multe detalii oficiale despre natura dronei sau despre intențiile celor reținuți.

Incidentul are loc pe fondul tensiunilor de securitate din regiune, după ce săptămâna trecută mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, într-o incursiune considerată de autorități fără precedent.