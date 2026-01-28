Gest surprinzător al lui Donald Trump în timpul unei opriri neprogramate în Iowa

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost protagonistul unui moment neașteptat în timpul unei opriri publice într-un restaurant din statul Iowa, cu puțin timp înainte de a susține un discurs în apropiere de orașul Des Moines, potrivit Fox News.

Episodul, surprins într-un material video distribuit ulterior pe rețelele de socializare, a avut loc în contextul unei vizite neoficiale și a atras atenția prin caracterul său spontan.

Vizita a avut loc la restaurantul Machine Shed din localitatea Urbandale, unde președintele a intrat pentru a saluta clienții și personalul.

În timp ce se adresa celor prezenți, un bărbat din public i-a cerut permisiunea de a rosti o rugăciune pentru el. Momentul a fost filmat și distribuit pe platforma X de către un consilier al administrației de la Washington.

Potrivit imaginilor, bărbatul s-a adresat direct președintelui, întrebând: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră, rapid?”. Donald Trump a răspuns: „Desigur. Haideți. Să începem”, după care și-a plecat capul pentru a asculta rugăciunea.

Rugăciunea a fost una scurtă și a inclus mulțumiri adresate lui Dumnezeu pentru președinte, precum și cereri pentru înțelepciune, discernământ, pace și protecție.

Bărbatul a spus: „Doamne Dumnezeule, Îți mulțumim pentru acest președinte. Îți mulțumim pentru el și pentru potențial. Îți mulțumim pentru înțelepciunea continuă. Ne rugăm pentru discernământ, pentru speranță și pentru mai multă pace”.

Mai multe persoane aflate în restaurant s-au alăturat momentului, exprimând acordul prin răspunsuri precum „Amin”. După încheierea rugăciunii, imaginile arată aplauze și expresii verbale de susținere din partea celor prezenți.

Oprirea la restaurant a avut loc înainte ca președintele Trump să se deplaseze către zona Des Moines, unde urma să susțină un discurs la un centru de evenimente.

Potrivit informațiilor disponibile, apariția publică făcea parte dintr-o serie de deplasări planificate în perspectiva campaniei pentru alegerile parlamentare din 2026.

Patron in Machine Shed restaurant in Iowa prays over President Trump 🙏🏼🇺🇸 pic.twitter.com/OOG4uUZ0v5 — Margo Martin (@MargoMartin47) January 27, 2026

În timpul aceleiași vizite, președintele a discutat cu susținători, a făcut fotografii și a oferit autografe, inclusiv pe articole vestimentare purtate de participanți. Imaginile oficiale ale evenimentului au fost realizate de fotografi acreditați.

Momentul de la restaurant are loc într-un context mai larg, în care Casa Albă a transmis recent o invitație națională la rugăciune și rededicare spirituală, în apropierea aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Într-un comunicat oficial, administrația a precizat că națiunea americană a fost „susținută și întărită de rugăciune” de-a lungul istoriei sale.

În același mesaj, președintele a încurajat cetățenii să se roage pentru țară și pentru locuitorii săi, afirmând că, în contextul aniversării, americanii ar trebui să se „rededice ca o singură națiune sub Dumnezeu”.

Reprezentanții Casei Albe au fost contactați ulterior pentru detalii suplimentare legate de oprirea din Iowa și de momentul ales pentru această vizită.