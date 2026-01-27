Trump joacă dur cu Iranul: Vor să facă o înțelegere. Știu asta. Au sunat de mai multe ori

Situația dintre Statele Unite și Iran se află într-o fază de evoluție continuă, pe fondul unei combinații de presiune militară și deschidere diplomatică, potrivit analiștilor de la Anxios.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat publicației Axios că deciziile privind Iranul nu sunt definitive, subliniind că administrația sa analizează mai multe opțiuni în acest moment.

Declarațiile vin în contextul în care Washingtonul a trimis forțe militare suplimentare în Orientul Mijlociu, inclusiv un grup de atac naval, în timp ce Casa Albă menține posibilitatea unei soluții diplomatice.

Potrivit surselor citate de Axios, președintele american nu a luat încă o decizie finală privind o eventuală acțiune militară împotriva Iranului.

În ultimele săptămâni, administrația de la Washington a evaluat mai multe scenarii, inclusiv opțiuni militare, după ce protestele interne din Iran au fost reprimate de autorități.

Un element central al consolidării militare îl reprezintă sosirea portavionului USS Abraham Lincoln în zona de responsabilitate a CENTCOM.

Președintele Trump a confirmat această decizie în interviu, afirmând:

„Avem o mare armadă lângă Iran. Mai mare decât cea din Venezuela”.

Oficiali de la Casa Albă au precizat că, deși nu a fost dat un ordin de atac, opțiunea rămâne pe masă, iar consultările continuă în această săptămână, inclusiv cu echipa de securitate națională.

În paralel cu măsurile militare, președintele american a indicat că dialogul nu este exclus.

„Vor să facă o înțelegere. Știu asta. Au sunat de mai multe ori. Vor să vorbească”, a declarat Trump în interviul acordat Axios.

Oficiali americani au transmis că orice eventual acord cu Teheranul ar trebui să includă mai multe condiții, printre care eliminarea completă a uraniului îmbogățit din Iran, limitarea stocurilor de rachete cu rază lungă de acțiune, schimbări în politica de sprijinire a grupărilor aliate din regiune și interzicerea îmbogățirii independente a uraniului pe teritoriul iranian.

Autoritățile iraniene au afirmat că sunt dispuse să poarte discuții, însă nu au indicat acceptarea acestor condiții.

Președintele Trump a făcut referire și la conflictul de 12 zile din luna iunie a anului trecut, susținând că Iranul dispunea atunci de o capacitate semnificativă de atac cu rachete.

„Ar fi atacat… dar prima zi a războiului a fost dură pentru ei. Și-au pierdut liderii și multe dintre rachete”, a declarat acesta.

Evaluările serviciilor de informații americane și israeliene arătau anterior conflictului că Iranul ar fi avut nevoie de aproximativ două săptămâni pentru a obține suficient uraniu îmbogățit pentru o armă nucleară și de câteva luni pentru a produce un dispozitiv nuclear rudimentar.

În urma loviturilor americane și israeliene, facilitățile nucleare iraniene au fost avariate, însă situația exactă a stocurilor de uraniu nu este pe deplin clarificată.

Pe lângă portavionul Abraham Lincoln, armata americană a trimis în regiune avioane de luptă F-15 și F-35, aeronave de realimentare și sisteme suplimentare de apărare antiaeriană.

De asemenea, comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a efectuat o vizită în Israel pentru a coordona planuri militare și eventuale acțiuni defensive comune, potrivit surselor citate de Axios.