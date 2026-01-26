International

Peste 31.000 de morți în protestele din Iran. Amenințări de război din partea Teheranului

Peste 31.000 de morți în protestele din Iran. Amenințări de război din partea Teheranului
Date recente provenite din surse apropiate organizațiilor de monitorizare a protestelor din Iran indică o creștere substanțială a numărului de persoane moarte în contextul manifestațiilor declanșate la finalul anului trecut, potrivit Daily Express.

Potrivit acestor informații, bilanțul morților ar fi ajuns la aproximativ 31.100 de persoane, pe fondul intensificării măsurilor de securitate adoptate de autoritățile iraniene.

Evoluțiile interne sunt însoțite de tensiuni externe, după ce oficiali de la Teheran au avertizat asupra unui posibil conflict militar în cazul unei intervenții a Statelor Unite.

Contextul declanșării protestelor

Protestele au izbucnit în Iran la data de 28 decembrie, în mai multe orașe, fiind inițial generate de nemulțumiri legate de inflația ridicată, creșterea prețurilor la alimente și deprecierea monedei naționale.

Primele manifestații au avut loc în Marele Bazar din Teheran, unde comercanți și vânzători s-au adunat pentru a-și exprima revendicările.

Ulterior, la proteste s-au alăturat studenți și alți cetățeni, iar demonstrațiile s-au extins rapid în mai multe centre urbane importante.

Evoluția bilanțului victimelor

Estimările inițiale indicau între 16.500 și 18.000 de decese în primele două săptămâni de la declanșarea manifestațiilor. Datele actualizate arată însă că numărul victimelor ar fi crescut până la aproximativ 31.100. Un reprezentant apropiat grupurilor de protest a declarat:

„Cele mai recente cifre sunt extrem de ridicate. Aceasta a fost o exterminare în masă”, folosind termenul „genocid” pentru a descrie amploarea pierderilor de vieți omenești.

Pe lângă decese, cercetările realizate de profesorul Amir-Mobarez Parasta indică faptul că 97.645 de persoane au fost rănite în timpul intervențiilor forțelor de ordine. Conform aceleiași surse, aproximativ 30% dintre răniți au suferit leziuni oculare.

Execuții și măsuri judiciare

Profesorul Parasta, medic oftalmolog de origine germano-iraniană și activist pentru drepturile omului, a afirmat că autoritățile ar fi recurs și la execuții ale protestatarilor.

Aceste acțiuni ar fi avut loc în pofida avertismentelor formulate de președintele Statelor Unite, Donald Trump. Documente medicale citate de surse din interiorul Iranului arată că 468 de persoane ar fi fost executate doar în Teheran, în timp ce alte peste 500 de decese ar fi fost înregistrate în restul țării.

Dimensiunea internațională a tensiunilor

În paralel cu evoluțiile interne, situația a generat reacții la nivel internațional. Președintele Donald Trump a confirmat că o grupare navală americană, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln, se îndreaptă către Orientul Mijlociu, menționând că Washingtonul monitorizează îndeaproape situația din Iran.

Reprezentanți iranieni au transmis, la rândul lor, că orice atac ar fi considerat „un război total împotriva noastră”.

În Regatul Unit, peste 100 de protestatari s-au adunat în fața reședinței oficiale din Downing Street, solicitând Guvernului britanic interzicerea Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

 

