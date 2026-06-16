Politica

Scenariile legate de instalarea Guvernului Veștea, analizate în interiorul PNL. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie

Comentează știrea
Scenariile legate de instalarea Guvernului Veștea, analizate în interiorul PNL. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheieAdrian Veștea. Sursă foto: Presidency.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

În interiorul PNL sunt analizate mai multe scenarii privind calendarul de învestire a Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Conform informațiilor apărute în urma votului din PNL, decizia deschide o nouă etapă a negocierilor, în care sunt analizate atât data votului din Parlament, cât și componența Executivului.

Se conturează echipa lui Adrian Veștea. Numele vehiculate pentru viitorul Guvern

Una dintre variantele discutate la nivelul conducerii partidului presupune amânarea votului până la finalul săptămânii. În acest scenariu, Congresul PNL ar urma să fie organizat joi, iar votul din Legislativ să aibă loc ulterior.

Susținătorii acestei opțiuni consideră că un astfel de calendar ar oferi timp suplimentar pentru încheierea negocierilor și stabilirea detaliilor legate de noua guvernare.

Varianta unui vot fulger, luată în calcul

Pe de altă parte, este analizată și o variantă accelerată, susținută de PSD și de apropiații premierului desemnat.

Daunele din locuințe scot sume mari din buzunarele asiguratorilor. Ce se despăgubește cel mai des
Daunele din locuințe scot sume mari din buzunarele asiguratorilor. Ce se despăgubește cel mai des
România, campioană la reguli rutiere dure. Top 5 cele mai stricte reglementări comparativ cu UE
România, campioană la reguli rutiere dure. Top 5 cele mai stricte reglementări comparativ cu UE

Conform acestui plan, lista miniștrilor și programul de guvernare ar putea fi finalizate și depuse în cel mai scurt timp, astfel încât audierile în comisiile parlamentare și votul de învestitură să poată avea loc chiar miercuri.

În paralel cu discuțiile privind calendarul politic, au început să circule și primele nume pentru viitorul Cabinet. În PNL, Cătălin Predoiu este văzut drept unul dintre favoriții pentru funcția de președinte al Senatului, poziție care l-ar plasa pe locul al doilea în ierarhia statului.

Ilie Bolojan, PNL

Sursa: Inquam Photos/Octav Ganea

Negocieri pentru Guvernul Veștea. Primele nume aflate în cărți pentru ministere

Dacă această variantă se va concretiza, pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne este luată în calcul Nicoleta Pauliuc. Totodată, Alexandru Nazare este considerat unul dintre principalii candidați pentru păstrarea portofoliului Finanțelor.

Și în tabăra social-democrată se discută despre menținerea unor miniștri în funcții. Printre numele vehiculate se numără Radu Marinescu pentru Ministerul Justiției, Florin Barbu pentru Ministerul Agriculturii și Alexandru Rogobete pentru Ministerul Sănătății.

Decizia finală privind structura noului Executiv și data votului de învestitură urmează să fie luată în perioada imediat următoare, în funcție de ritmul negocierilor dintre partidele implicate în formarea majorității guvernamentale.

Stiri calde

07:29 - Viața începe să se așeze pentru trei semne zodiacale. După 16 iunie, stresul lasă locul liniștii

07:20 - Ziua fără victorii la Cupa Mondială 2026: patru remize în patru meciuri

07:14 - Veștea, așteptat de PNL să își depună mandatul până la ora 10.00. Următorul pas al liberalilor

07:03 - Daunele din locuințe scot sume mari din buzunarele asiguratorilor. Ce se despăgubește cel mai des

06:54 - Scenariile legate de instalarea Guvernului Veștea, analizate în interiorul PNL. Cine sunt favoriții pentru portofolii...

06:45 - Venezuela își reface sistemul energetic cu General Electric

06:34 - Prognoza meteo, 16 iunie. Temperaturi de până la 30 de grade și ploi de scurtă durată în unele județe

06:25 - Noua înșelătorie care face victime pe WhatsApp. Hackerii îți pot citi mesajele fără să observi

HAI România!

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Afaceri înfloritoare - totul despre cultivarea bujorilor

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Război în România, pace în Orientul Mijlociu?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Acord sau război în Orientul Mijlociu (extins)?

Proiecte speciale