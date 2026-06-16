În interiorul PNL sunt analizate mai multe scenarii privind calendarul de învestire a Guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Conform informațiilor apărute în urma votului din PNL, decizia deschide o nouă etapă a negocierilor, în care sunt analizate atât data votului din Parlament, cât și componența Executivului.

Una dintre variantele discutate la nivelul conducerii partidului presupune amânarea votului până la finalul săptămânii. În acest scenariu, Congresul PNL ar urma să fie organizat joi, iar votul din Legislativ să aibă loc ulterior.

Susținătorii acestei opțiuni consideră că un astfel de calendar ar oferi timp suplimentar pentru încheierea negocierilor și stabilirea detaliilor legate de noua guvernare.

Pe de altă parte, este analizată și o variantă accelerată, susținută de PSD și de apropiații premierului desemnat.

Conform acestui plan, lista miniștrilor și programul de guvernare ar putea fi finalizate și depuse în cel mai scurt timp, astfel încât audierile în comisiile parlamentare și votul de învestitură să poată avea loc chiar miercuri.

În paralel cu discuțiile privind calendarul politic, au început să circule și primele nume pentru viitorul Cabinet. În PNL, Cătălin Predoiu este văzut drept unul dintre favoriții pentru funcția de președinte al Senatului, poziție care l-ar plasa pe locul al doilea în ierarhia statului.

Dacă această variantă se va concretiza, pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne este luată în calcul Nicoleta Pauliuc. Totodată, Alexandru Nazare este considerat unul dintre principalii candidați pentru păstrarea portofoliului Finanțelor.

Și în tabăra social-democrată se discută despre menținerea unor miniștri în funcții. Printre numele vehiculate se numără Radu Marinescu pentru Ministerul Justiției, Florin Barbu pentru Ministerul Agriculturii și Alexandru Rogobete pentru Ministerul Sănătății.

Decizia finală privind structura noului Executiv și data votului de învestitură urmează să fie luată în perioada imediat următoare, în funcție de ritmul negocierilor dintre partidele implicate în formarea majorității guvernamentale.