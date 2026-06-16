Prognoza meteo, 16 iunie. Unde se vor înregistra 30 de grade

Ziua de 16 iunie aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii anunță o vreme în general plăcută, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în unele regiuni, mai ales în a doua parte a zilei.

Maximele vor varia între 21 și 30 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sudul și sud-estul țării.

Cerul va fi variabil, dar după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare, în special în zonele montane, precum și în regiunile nordice și centrale.

Pe arii restrânse sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor apărea doar izolat.

Bucureștenii vor avea parte de o zi cu temperaturi normale pentru mijlocul lunii iunie. Maxima va ajunge la 27-28 de grade, iar cerul va fi variabil.

Pe parcursul zilei sunt posibile perioade cu înnorări temporare, existând condiții pentru apariția unor averse de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar minima nopții va fi cuprinsă între 14 și 16 grade Celsius.

Ziua de miercuri aduce o schimbare a vremii în special în regiunile din nordul țării, unde instabilitatea atmosferică se va accentua. Meteorologii anunță perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, fenomene care vor fi mai frecvente în a doua parte a zilei și la începutul nopții.

În zonele afectate, ploile pot avea caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate într-un interval scurt de timp pot depăși local 15-25 l/mp. Pe lângă precipitații, sunt posibile vijelii și căderi de grindină.

În schimb, în sudul și sud-estul țării vremea va rămâne mai caldă, cu cer variabil și doar izolat condiții pentru manifestări de instabilitate atmosferică.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la valori între 10 și 18 grade. În depresiuni, temperaturile vor fi mai scăzute, iar izolat, dimineața și noaptea, se poate forma ceață.