International

Trump trimite o „armada” spre Golful Persic. Avertisment pentru Iran

Comentează știrea
Trump trimite o „armada” spre Golful Persic. Avertisment pentru IranSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că o „armada” navală se îndreaptă spre Golful Persic, menținând presiunea asupra Iranului, în contextul în care riscul unei intervenții militare părea să se fi redus în ultimele zile, transmite AFP.

Trump trimite armada spre Golful Persic

Trump, care a amenințat în repetate rânduri Teheranul ca răspuns la reprimarea protestelor din această țară, a sugerat anterior că va retrage unele dintre avertismentele lansate după ce a aflat că Iranul a suspendat execuțiile planificate ale manifestanților.

„Avem multe nave care se îndreaptă în această direcție, în caz de nevoie”, a declarat președintele jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One, pe drumul de întoarcere de la Forumul Economic Mondial de la Davos. El a adăugat: „Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar îi monitorizăm foarte atent.”

Nave SUA

Nave SUA / sursa foto: captură YouTube

Mass-media americană a relatat recent că portavionul Abraham Lincoln, aflat în Marea Chinei de Sud, a primit ordin să se deplaseze spre Orientul Mijlociu, ridicând semne de întrebare privind intensificarea prezenței militare americane în regiune.

Judecătorul Alin Ene, despre costul real al unui dosar: Nu Justiția este problema
Judecătorul Alin Ene, despre costul real al unui dosar: Nu Justiția este problema
În ce condiții ar accepta Nicușor Dan intrarea în „Consiliul Păcii” creat de Trump
În ce condiții ar accepta Nicușor Dan intrarea în „Consiliul Păcii” creat de Trump

Este deschis la negocieri

Președintele american nu a oferit detalii despre componența exactă a flotei, folosind termeni generali precum „armada” sau „mare forță”, dar a subliniat că există disponibilitatea pentru dialog cu autoritățile iraniene: „Poate că nu va fi nevoie să o folosim.”

Teheran, Iran, ian 2026

Teheran, Iran, ian 2026 / sursa foto: captură video

Declarațiile președintelui vin după ce șeful Gardienilor Revoluției, forța militară ideologică a liderului suprem iranian, a amplificat tensiunile, amenințând Israelul și Statele Unite cu un „destin dureros” și afirmând că trupele sale au „degetul pe trăgaci”.

Protestele din Iran au escaladat

Protestele din Iran, declanșate pe 28 decembrie, au escaladat pe 8 ianuarie, provocând confruntări violente cu autoritățile. 3.117 persoane și-au pierdut viața, un bilanț oficial semnificativ mai mic decât estimările organizațiilor internaționale pentru drepturile omului.

În acest context, Donald Trump menține o poziție de presiune, dar lasă deschisă posibilitatea negocierilor diplomatice, în timp ce tensiunile dintre Washington și Teheran rămân ridicate.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:53 - Judecătorul Alin Ene, despre costul real al unui dosar: Nu Justiția este problema
08:46 - În ce condiții ar accepta Nicușor Dan intrarea în „Consiliul Păcii” creat de Trump
08:41 - Numele meu fie Bolojan, sau despre orbirea morală
08:30 - Legături noi, descoperite între Călin Georgescu și foști ofițeri MApN. Conexiuni în jurul unei noi formațiuni politice
08:23 - Trump trimite o „armada” spre Golful Persic. Avertisment pentru Iran
08:18 - Nicușor Dan, concluzii puține după reuniunea Consilului European

HAI România!

Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu

Proiecte speciale