Trump trimite o „armada” spre Golful Persic. Avertisment pentru Iran

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că o „armada” navală se îndreaptă spre Golful Persic, menținând presiunea asupra Iranului, în contextul în care riscul unei intervenții militare părea să se fi redus în ultimele zile, transmite AFP.

Trump, care a amenințat în repetate rânduri Teheranul ca răspuns la reprimarea protestelor din această țară, a sugerat anterior că va retrage unele dintre avertismentele lansate după ce a aflat că Iranul a suspendat execuțiile planificate ale manifestanților.

„Avem multe nave care se îndreaptă în această direcție, în caz de nevoie”, a declarat președintele jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One, pe drumul de întoarcere de la Forumul Economic Mondial de la Davos. El a adăugat: „Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar îi monitorizăm foarte atent.”

Mass-media americană a relatat recent că portavionul Abraham Lincoln, aflat în Marea Chinei de Sud, a primit ordin să se deplaseze spre Orientul Mijlociu, ridicând semne de întrebare privind intensificarea prezenței militare americane în regiune.

Președintele american nu a oferit detalii despre componența exactă a flotei, folosind termeni generali precum „armada” sau „mare forță”, dar a subliniat că există disponibilitatea pentru dialog cu autoritățile iraniene: „Poate că nu va fi nevoie să o folosim.”

Declarațiile președintelui vin după ce șeful Gardienilor Revoluției, forța militară ideologică a liderului suprem iranian, a amplificat tensiunile, amenințând Israelul și Statele Unite cu un „destin dureros” și afirmând că trupele sale au „degetul pe trăgaci”.

Protestele din Iran, declanșate pe 28 decembrie, au escaladat pe 8 ianuarie, provocând confruntări violente cu autoritățile. 3.117 persoane și-au pierdut viața, un bilanț oficial semnificativ mai mic decât estimările organizațiilor internaționale pentru drepturile omului.

În acest context, Donald Trump menține o poziție de presiune, dar lasă deschisă posibilitatea negocierilor diplomatice, în timp ce tensiunile dintre Washington și Teheran rămân ridicate.