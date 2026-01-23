Trump trimite o „armada” spre Golful Persic. Avertisment pentru Iran
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că o „armada” navală se îndreaptă spre Golful Persic, menținând presiunea asupra Iranului, în contextul în care riscul unei intervenții militare părea să se fi redus în ultimele zile, transmite AFP.
Trump, care a amenințat în repetate rânduri Teheranul ca răspuns la reprimarea protestelor din această țară, a sugerat anterior că va retrage unele dintre avertismentele lansate după ce a aflat că Iranul a suspendat execuțiile planificate ale manifestanților.
„Avem multe nave care se îndreaptă în această direcție, în caz de nevoie”, a declarat președintele jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One, pe drumul de întoarcere de la Forumul Economic Mondial de la Davos. El a adăugat: „Aș prefera să nu se întâmple nimic, dar îi monitorizăm foarte atent.”
Mass-media americană a relatat recent că portavionul Abraham Lincoln, aflat în Marea Chinei de Sud, a primit ordin să se deplaseze spre Orientul Mijlociu, ridicând semne de întrebare privind intensificarea prezenței militare americane în regiune.
Este deschis la negocieri
Președintele american nu a oferit detalii despre componența exactă a flotei, folosind termeni generali precum „armada” sau „mare forță”, dar a subliniat că există disponibilitatea pentru dialog cu autoritățile iraniene: „Poate că nu va fi nevoie să o folosim.”
Declarațiile președintelui vin după ce șeful Gardienilor Revoluției, forța militară ideologică a liderului suprem iranian, a amplificat tensiunile, amenințând Israelul și Statele Unite cu un „destin dureros” și afirmând că trupele sale au „degetul pe trăgaci”.
Protestele din Iran au escaladat
Protestele din Iran, declanșate pe 28 decembrie, au escaladat pe 8 ianuarie, provocând confruntări violente cu autoritățile. 3.117 persoane și-au pierdut viața, un bilanț oficial semnificativ mai mic decât estimările organizațiilor internaționale pentru drepturile omului.
În acest context, Donald Trump menține o poziție de presiune, dar lasă deschisă posibilitatea negocierilor diplomatice, în timp ce tensiunile dintre Washington și Teheran rămân ridicate.
