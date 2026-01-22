International

Fost șef CIA, avertisment dur despre Iran: Anul trecut a fost extrem de dăunător

Comentează știrea
Fost șef CIA, avertisment dur despre Iran: Anul trecut a fost extrem de dăunătorAli Khamenei, protest Iran / sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Fostul director al CIA, David Petraeus, a afirmat că reacția autorităților iraniene la protestele interne ridică semne de întrebare legate de capacitatea regimului de la Teheran de a menține stabilitatea pe termen mediu, potrivit The Jerusalem Post.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei dezbateri publice organizate luni la Washington, pe fondul unei perioade de tensiuni sociale fără precedent în Iran.

Evaluarea situației interne din Iran

În intervenția sa, Petraeus a descris ultimul an drept unul „foarte, foarte dăunător” pentru Iran, făcând referire la slăbirea influenței unor actori regionali considerați apropiați de Teheran, precum grupările teroriste Hezbollah, Hamas și regimul condus de Bashar al-Assad în Siria.

În acest context, el a menționat că evoluțiile recente au afectat poziția strategică a Iranului atât la nivel intern, cât și extern.

Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital. Mari probleme de sănătate pentru selecționer
Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital. Mari probleme de sănătate pentru selecționer
Aventurile lui „James Bond de Chişinău” la Moscova sau începutul răzmeriţei în rândul prietenilor Rusiei din Moldova
Aventurile lui „James Bond de Chişinău” la Moscova sau începutul răzmeriţei în rândul prietenilor Rusiei din Moldova

Referindu-se direct la reacția autorităților față de protestele interne, fostul director CIA a declarat că reprimarea manifestațiilor „semnalează întrebări majore legate de capacitatea regimului de a susține situația actuală”.

Totuși, în aceeași intervenție, Petraeus a admis că „începe să pară că regimul va reuși să înăbușe protestele”.

Contextul protestelor și intervenția forțelor de securitate

Declarațiile vin într-un moment marcat de tulburări sociale extinse în Iran, generate de nemulțumiri legate de conducerea politică și de lipsa resurselor de bază.

Potrivit informațiilor citate de presa internațională, protestele au început la sfârșitul lunii decembrie și au continuat pe parcursul lunii ianuarie.

protest Iran

Protest Iran. Sursa foto: AI

Rapoartele indică o intervenție militară de amploare împotriva manifestanților. Estimările privind numărul victimelor variază semnificativ, fiind menționate cifre cuprinse între 5.000 și 20.000 de persoane decedate, în timp ce zeci de mii de cetățeni ar fi fost arestați.

Autoritățile iraniene nu au publicat date oficiale consolidate privind bilanțul intervențiilor.

Impactul simbolic al distrugerilor

În timpul protestelor din 8 și 9 ianuarie, mai multe clădiri au fost avariate, inclusiv Moscheea Shemiran-e-Nou din Teheran, care a fost incendiată. Imagini publicate ulterior, pe 21 ianuarie 2026, arată rămășițele lăcașului de cult, devenit un simbol al intensității confruntărilor din capitala iraniană.

Fotografiile realizate de fotojurnalistul Majid Saeedi au fost preluate de agenții internaționale și au ilustrat amploarea distrugerilor produse în contextul represiunii.

Evenimentele recente, urmărite atent de comunitatea internațională

Analizele prezentate de David Petraeus sugerează că evenimentele recente sunt urmărite atent de comunitatea internațională, în special din perspectiva stabilității regionale.

Evaluările privind capacitatea regimului iranian de a gestiona presiunea internă rămân deschise, în condițiile în care protestele au scos la iveală tensiuni structurale persistente.

Declarațiile fostului oficial american nu au fost urmate, până în prezent, de un răspuns oficial din partea autorităților de la Teheran.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:43 - Băsescu, despre Consiliul pentru Pace: Trump vrea să-și facă o jucărie proprie
23:40 - Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital. Mari probleme de sănătate pentru selecționer
23:35 - Putin surprinde scena internațională. Un miliard de dolari din active înghețate, propuși pentru „Consiliul pentru Pace”
23:28 - Trump dă în judecată cea mai mare bancă din SUA. Proces de 5 miliarde de dolari împotriva JPMorgan
23:22 - Fost șef CIA, avertisment dur despre Iran: Anul trecut a fost extrem de dăunător
23:16 - Aventurile lui „James Bond de Chişinău” la Moscova sau începutul răzmeriţei în rândul prietenilor Rusiei din Moldova

HAI România!

Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu

Proiecte speciale