Fost șef CIA, avertisment dur despre Iran: Anul trecut a fost extrem de dăunător

Fostul director al CIA, David Petraeus, a afirmat că reacția autorităților iraniene la protestele interne ridică semne de întrebare legate de capacitatea regimului de la Teheran de a menține stabilitatea pe termen mediu, potrivit The Jerusalem Post.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei dezbateri publice organizate luni la Washington, pe fondul unei perioade de tensiuni sociale fără precedent în Iran.

În intervenția sa, Petraeus a descris ultimul an drept unul „foarte, foarte dăunător” pentru Iran, făcând referire la slăbirea influenței unor actori regionali considerați apropiați de Teheran, precum grupările teroriste Hezbollah, Hamas și regimul condus de Bashar al-Assad în Siria.

În acest context, el a menționat că evoluțiile recente au afectat poziția strategică a Iranului atât la nivel intern, cât și extern.

Referindu-se direct la reacția autorităților față de protestele interne, fostul director CIA a declarat că reprimarea manifestațiilor „semnalează întrebări majore legate de capacitatea regimului de a susține situația actuală”.

Totuși, în aceeași intervenție, Petraeus a admis că „începe să pară că regimul va reuși să înăbușe protestele”.

Declarațiile vin într-un moment marcat de tulburări sociale extinse în Iran, generate de nemulțumiri legate de conducerea politică și de lipsa resurselor de bază.

Potrivit informațiilor citate de presa internațională, protestele au început la sfârșitul lunii decembrie și au continuat pe parcursul lunii ianuarie.

Rapoartele indică o intervenție militară de amploare împotriva manifestanților. Estimările privind numărul victimelor variază semnificativ, fiind menționate cifre cuprinse între 5.000 și 20.000 de persoane decedate, în timp ce zeci de mii de cetățeni ar fi fost arestați.

Autoritățile iraniene nu au publicat date oficiale consolidate privind bilanțul intervențiilor.

În timpul protestelor din 8 și 9 ianuarie, mai multe clădiri au fost avariate, inclusiv Moscheea Shemiran-e-Nou din Teheran, care a fost incendiată. Imagini publicate ulterior, pe 21 ianuarie 2026, arată rămășițele lăcașului de cult, devenit un simbol al intensității confruntărilor din capitala iraniană.

Fotografiile realizate de fotojurnalistul Majid Saeedi au fost preluate de agenții internaționale și au ilustrat amploarea distrugerilor produse în contextul represiunii.

Analizele prezentate de David Petraeus sugerează că evenimentele recente sunt urmărite atent de comunitatea internațională, în special din perspectiva stabilității regionale.

Evaluările privind capacitatea regimului iranian de a gestiona presiunea internă rămân deschise, în condițiile în care protestele au scos la iveală tensiuni structurale persistente.

Declarațiile fostului oficial american nu au fost urmate, până în prezent, de un răspuns oficial din partea autorităților de la Teheran.