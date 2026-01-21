Sute de imagini dintr-un morgă din Teheran arată amploarea represiunii

Sute de fotografii care dezvăluie identitatea persoanelor ucise în timpul represiunii violente a protestelor antiguvernamentale din Iran au fost obținute de BBC Verify, oferind o perspectivă rară asupra dimensiunii victimelor înregistrate în capitala iraniană.

Imaginile, considerate prea grafice pentru a fi publicate integral, surprind fețele însângerate, umflate și pline de vânătăi ale cel puțin 326 de persoane moarte, dintre care 18 sunt femei.

Fotografiile au fost realizate într-un centru medico-legal din sudul Teheranului și au reprezentat, în multe cazuri, singura modalitate prin care familiile și-au putut identifica rudele dispărute.

Potrivit analizei realizate de BBC Verify, multe dintre victime erau atât de grav desfigurate încât nu au putut fi identificate. În 69 de cazuri, etichetele atașate corpurilor conțineau inscripții în limba persană echivalente cu „John Doe” sau „Jane Doe”, ceea ce indică faptul că identitatea acestora nu era cunoscută la momentul fotografierii.

Doar 28 dintre victime aveau etichete pe care numele puteau fi citite clar.

Mai mult de 100 de victime aveau înscrisă data decesului ca fiind 9 ianuarie, una dintre cele mai violente nopți din Teheran de la declanșarea protestelor.

În acea seară, confruntările dintre manifestanți și forțele de securitate au dus la incendierea mai multor străzi, în timp ce protestatarii scandau lozinci împotriva conducerii statului și a Republicii Islamice.

Protestele au izbucnit la nivel național la sfârșitul lunii decembrie, în urma unui apel public la manifestații lansat de Reza Pahlavi, aflat în exil. De atunci, autoritățile iraniene au impus un blocaj aproape total al internetului, ceea ce a îngreunat documentarea numărului real de victime.

Liderul suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, a recunoscut public că „mai multe mii de persoane” au fost ucise, însă a atribuit responsabilitatea Statelor Unite, Israelului și unor grupuri pe care le-a descris drept „instigatori”.

Sursa care a furnizat imaginile către BBC Verify, a cărei identitate nu este dezvăluită din motive de securitate, a declarat că în interiorul complexului medico-legal se aflau victime cu vârste cuprinse între 12–13 ani și 60–70 de ani.

„Nu eram pregătit pentru nivelul de mutilare”, a spus aceasta.

Potrivit aceleiași surse, familiile erau adunate în jurul unui ecran pe care rulau sute de fotografii ale victimelor, încercând să-și recunoască apropiații.

Unele persoane solicitau mărirea imaginilor pentru a confirma identitatea, în timp ce altele își recunoșteau rudele imediat.

BBC Verify a analizat 392 de fotografii și a identificat 326 de persoane distincte, unele fiind surprinse din mai multe unghiuri. Sursele din interiorul centrului susțin că numărul real al cadavrelor ar fi de ordinul miilor.

Imaginile și videoclipurile verificate separat de BBC arată răni provocate de gloanțe și victime minore, însă materialele nu pot fi făcute publice din cauza caracterului lor extrem de violent.

În lipsa accesului liber la internet, unele informații au fost transmise prin rețele alternative, inclusiv prin Starlink sau conexiuni din țările vecine. Organizația americană Human Rights Activists News Agency estimează că numărul total al morților a depășit 4.000.