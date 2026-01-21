Regimul din Iran apelează la luptători străini pentru represiune

Miliții puternic înarmate au fost desfășurate marți în capitala iraniană, transformând unele districte din Teheran în zone fortificate, și s-au auzit focuri de armă, potrivit Consiliului Național al Rezistenței din Iran (NCRI).

Înregistrările video au arătat focuri de arme automate după lăsarea întunericului, în timp ce clădirile guvernamentale, sediile mass-media de stat și intersecțiile majore au fost, se pare, plasate sub pază, cu camionete blindate și luptători mascați care patrulau străzile în camionete Toyota echipate cu mitraliere grele.

Mașinile se deplasau în convoaie, armele trăgând în întuneric, în timp ce bărbații înarmați strigau comenzi. În videoclip, se poate auzi zăngănitul armelor de calibru mare în timp ce vehiculele manevrează pe străzile urbane.

„Au fost desfășurate zeci de mașini Toyota echipate cu mitraliere grele (DShK) și alte arme grele la Teheran”, a declarat Ali Safavi, un oficial de rang înalt în cadrul Consiliului Național al Rezistenței Iraniene (NCRI), pentru Fox News. „Se pare că acestea sunt folosite de elemente legate de Hezbollah-ul libanez și Forțele de Mobilizare Populară Irakiene (PMF)”, a spus el.

„Comandantul lor vorbește în limba persană, iar acești luptători sunt luptătorii irakieni Hashd al-Sha’bi, Forța de Mobilizare Populară și Hezbollah care s-au alăturat IRGC. IRGC sunt comandanții lor și îi puteți auzi strigând în limba persană.”

Potrivit lui Safavi, regimul iranian s-a bazat din ce în ce mai mult pe forțe străine indirecte pentru a menține controlul asupra capitalei. „Regimul a adus acum cel puțin 5.000 de elemente străine din Irak și Hezbollah pentru a controla Teheranul”, a explicat el.

„Păzesc clădirile guvernamentale și posturile de radio și televiziune de stat și folosesc mitraliere grele, de fabricație rusească, de calibru 50.”

Safavi a adăugat că „noaptea au loc ciocniri aprige, precum și lupte stradale între protestatari și forțele unităților speciale.”

Imaginile au apărut în timp ce Agenția de Știri pentru Activiștii pentru Drepturile Omului (HRANA) a relatat ceea ce a descris ca fiind ziua a 24-a de proteste la nivel național, marcate de o întrerupere continuă a comunicațiilor și de represiune sângeroasă.

„Numărul deceselor confirmate a ajuns la 4.519, în timp ce numărul deceselor care sunt încă în curs de investigare este de 9.049”, a declarat agenția, adăugând că cel puțin 5.811 persoane au fost grav rănite și 26.314 au fost arestate.

Rapoartele HRANA au descris, de asemenea, o prezență copleșitoare a forțelor de ordine, în special cu forțele de ordine, IRGC, unități Basij și agenți în civil după căderea nopții, creând ceea ce grupul a numit o atmosferă de descurajare și frică.

Primele proteste au început pe 28 decembrie și s-au răspândit rapid la nivel național, determinate de nemulțumiri economice și de opoziția față de conducerea clericală. Demonstrațiile au persistat în ciuda arestărilor în masă, a forței letale și a întreruperii internetului.

„Uneori, protestatarii își mențin poziția în fața focurilor de armă, a muniției și a salvelor de gaze lacrimogene”, a spus Safavi.

El a ,mai declarat că unitățile IRGC au atacat un spital din Gorgan, ucigând pacienți răniți, plasând lunetiști pe acoperișuri și trăgând în zonele înconjurătoare. „Apoi au dus aproximativ 76 de cadavre într-un depozit și refuză să le predea familiilor, deoarece forțele vor să le îngroape în secret”, a susținut el.

Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a dat vina în repetate rânduri pe inamicii străini pentru tulburări, susținând în același timp răspunsul IRGC.

Președintele Trump a avertizat marți Iranul că amenințările continue cu asasinatul din partea liderilor de la Teheran vor declanșa represalii covârșitoare. „Orice se întâmplă, vom arunca în aer întreaga țară - întreaga țară va fi aruncată în aer”, a declarat Trump pentru NewsNation.

Președinta aleasă a NCRI, Maryam Rajavi, a respins ideea că o acțiune militară externă ar putea răsturna regimul.

„Un război străin nu poate dărâma acest regim”, a spus ea într-un comunicat. „Ceea ce este necesar este o rezistență națională organizată, înrădăcinată în forțe active, pregătite de luptă, din orașele Iranului, pentru a învinge unul dintre cele mai brutale și represive aparate din lume astăzi - IRGC.”