Avertisment dur din interiorul grupării teroriste Hezbollah. Beirutul intră într-o nouă zonă de risc

Un oficial de rang înalt al grupării teroriste Hezbollah a transmis un avertisment public Guvernului Libanez referitor la intențiile acestuia de a extinde eforturile de dezarmare a organizației la nivelul întregii țări, potrivit agentiei Reuters.

Gruparea susține că astfel de măsuri ar putea conduce la instabilitate și posibila reapariție a unui conflict intern, conform declarațiilor distribuite de gruparea teroristă Hezbollah miercuri.

Guvernul Libanez și-a reafirmat angajamentul de a aduce toate armele din țară sub controlul statului, în conformitate cu un acord din 2024 ce a pus capăt războiului devastator dintre gruparea teroristă Hezbollah și Israel.

Conform acestui angajament, autoritățile libaneze urmăresc monopolul statului asupra armelor în toată țara, un obiectiv considerat parte a consolidării suveranității și controlului instituțiilor de stat.

Totuși, Hezbollah susține că acordul de încetare a focului se aplică doar regiunii sudice a Libanului, în apropierea graniței cu Israel, refuzând să renunțe la arsenalul său în alte zone.

Într-un interviu acordat pentru canalul de stat rus RT, Mahmoud Qmati, un oficial politic de rang înalt din cadrul Hezbollah, a criticat extinderea eforturilor de dezarmare dincolo de regiunea sudică.

Qmati a declarat că „calea pe care au pornit-o Guvernul Libanez și instituțiile statului va conduce Libanul către instabilitate, haos și poate chiar război civil”.

În aceeași intervenție, oficialul a adăugat că teroriștii Hezbollah nu vor fi atrași într-o confruntare cu armata libaneză.

Armata Libaneză a anunțat săptămâna trecută că a preluat controlul operațional în zona dintre râul Litani și granița cu Israel. Autoritățile au stabilit un calendar pentru a discuta modalitățile prin care dezarmarea ar putea fi extinsă și în alte părți ale țării, urmând ca armata să prezinte un raport în acest sens în februarie 2026.

Unele analize recente arată că armata libaneză a atins deja un nivel de control asupra armelor în sud, marcând progres în implementarea acordului de încetare a focului, deși rămân provocări logistice și de securitate în anumite zone.

Hezbollah a comunicat că orice discuție privind dezarmarea în zonele situate la nord de râul Litani este condiționată de anumite cerințe legate de Israel.

Potrivit declarațiilor oficialului Qmati, „nu va exista niciun fel de discuție sau dialog despre orice situație la nord de râul Litani înainte ca Israelul să se retragă din tot teritoriul libanez, să elibereze Sudul și prizonierii și să oprească încălcările împotriva Libanului”.

Această poziție a fost exprimată în contextul în care gruparea teroristă Hezbollah a cerut ca forțele israeliene să se retragă complet din pozițiile pe care încă le ocupă în sudul Libanului și să înceteze loviturile aeriene frecvente asupra teritoriului libanez.

Autoritățile israeliene au afirmat că eforturile de a dezarma teroriștii Hezbollah au fost insuficiente și au intensificat presiunile asupra liderilor libanezi, pe fondul temerilor că Israelul ar putea escalada loviturile, ca reacție la menținerea arsenalei de către grupare.

Conflictul dintre Israel și gruparea teroristă Hezbollah s-a intensificat după izbucnirea războiului din Gaza în octombrie 2023, fiind semnalate schimburi frecvente de focuri de-a lungul frontierei Israel – Liban.