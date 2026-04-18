Trump spune că iranienii au fost „simpatici” închizând Ormuz, dar SUA nu pot fi șantajate, iar discuțiile „merg bine

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Iranul a fost „simpatic” prin reimpunerea închiderii Strâmtorii Ormuz astăzi, dar că SUA nu pot fi șantajate cu așa ceva. El a adăugat, la un eveniment cu presa din Biroul Oval, că Washingtonul este în discuții cu ei și va avea informații despre această chestiune până la sfârșitul zilei.

Într-o declarație de presă pentru reporterii de la Casa Albă, Donald Trump a spus că dialogul cu Iranul „merge foarte bine” în ciuda închiderii strâmtorii de astăzi.

„Vorbim cu ei”, a insistat el. „Vom avea niște informații până la sfârșitul zilei.”

Donald Trump a mai spus că Iranul a fost puțin cam „simpatic” în decizia sa de a închide această importantă cale navigabilă.

„Au vrut să închidă din nou strâmtoarea”, a spus el, insistând că „nu ne pot șantaja”.

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului afirmă într-un comunicat că șeful armatei pakistaneze, servind ca intermediar, a prezentat Iranului noi propuneri americane în timpul vizitei sale recente la Teheran, iar acestea sunt încă în curs de examinare.

Nu a fost dezvăluit ce conțineau propunerile.

Consiliul spune că Iranul nu a răspuns încă, dar discuțiile ulterioare ar necesita ca SUA să abandoneze „cererile excesive și să își adapteze solicitările la realitățile de pe teren”.

De asemenea, se precizează că Iranul va menține controlul deplin asupra traficului prin Strâmtoarea Ormuz până când „războiul se va încheia complet și se va realiza o pace durabilă în regiune”, adăugând că va colecta informații detaliate despre navele care trec, va emite certificate de tranzit și va impune taxe.

Consiliul adaugă că consideră blocada navală americană o încălcare a armistițiului și că nu va exista nicio redeschidere a Strâmtorii Ormuz până când aceasta nu va fi ridicată.

Reamintim că, în cursul zilei de sâmbătă, Iranul a anunțat că reînchide Strâmtoarea Ormuz, dând vina pe faptul că SUA nu au ridicat blocada, deși anterior anunțaseră redeschiderea căii navigabile în contrapartidă la intervenția lui Donald Trump pe lângă Israel, pentru a încheia un armistițiu în Liban, unde israelienii lovea pozițiile teroriștilor Hezbollah, care au intra în război alături de Teheran.

Mai mult, în cursul după-amiezii de sâmbătă a fost confirmată atacarea, de către forțe militare din Iran, a unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz. Două dintre acestea se pare că aparțin Indiei și au suferit stricăciuni, dar fără ca vreuna să fie scufundată.