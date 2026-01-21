Trump: Iranul va fi șters de pe fața pământului în cazul unui asasinat

Președintele Donald Trump a declarat marți pentru NewsNation că a emis „instrucțiuni foarte ferme” în SUA pentru a „șterge de pe fața pământului” Iranul, dacă acutalul regim al ayatollahilor va încerca să pună în aplicare noile amenințări cu asasinarea.

Într-un interviu exclusiv acordat emisiunii „Katie Pavlich Tonight” de la NewsNation, care a marcat aniversarea unui an de la inaugurarea celui de-al doilea mandat al său de președinte, Donald Trump a spus că SUA vor riposta împotriva întregii țări dacă Iranul va da curs amenințărilor cu asasinarea.

„Orice s-ar întâmpla, întreaga țară va fi aruncată în aer”, i-a spus Trump gazdei Katie Pavlich.

„I-aș lovi absolut atât de tare. Am dat instrucțiuni foarte ferme”, a mai spus președintele SUA.

Trump l-a criticat pe fostul președinte Joe Biden pentru că nu a răspuns mai ferm amenințărilor iraniene în timpul președinției sale, cu referire la tentativa de asasinat asupra sa de la Butler, Pennsylvania.

„Un președinte trebuie să apere un președinte”, a spus Trump, adăugând că va răspunde decisiv chiar dacă amenințările ar fi îndreptate către „altcineva, nici măcar nu trebuie să fie președinte”.

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin în contextul în care, în urmă cu o săptămână, televiziunea de stat iraniană a difuzat o amenințare la adresa președintelui Donald Trump, făcând aluzie la incidentul în care candidatul, pe atunci, la președinția SUA, a fost împușcat în ureche.

Clipul difuzat de televiziunea regimului islamist de la Teheran arăta un panou ținut de un manifestant la o adunare în favoarea ayatollahilor. Panoul conținea o fotografie devenită emblematică a lui Trump, stând pe scenă cu urechea însângerată după ce a fost lovit de un glonț la evenimentul de campanie din Butler, în timp ce agenții Secret Service se grăbeau să-l ajute.

Legenda de sub fotografie, scrisă în farsi, spunea: „De data aceasta, [glonțul] nu va rata”, potrivit corespondentului de știri i24, Amichai Stein, care a postat o captură de ecran a clipului TV pe contul său X.

Secret Service a confirmat că este la curent cu fotografia publicată de oficiosul iranian.

Reamintim că, la mitingul electoral din Pennsylvania, Trump și-a întors capul cu o fracțiune de secundă înainte ca glonțul să-l lovească, evitând ceea ce ar fi putut fi un foc de armă mortal. Sfidând măsurile de protecție, Trump s-a ridicat, a ridicat pumnul, și a strigat „Luptă, luptă, luptă!”, înainte de a fi scos de pe scenă de agenții Secret Service.