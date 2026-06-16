Venezuela își reface sistemul energetic cu General Electric

Venezuela a semnat un acord cu gigantul american General Electric pentru reabilitarea rețelei sale electrice îmbătrânite, a anunțat luni președintele interimar Delcy Rodriguez, potrivit Le Figaro.

Autoritățile de la Caracas au declarat, după semnarea acordului cu General Electric, că acest parteneriat ar trebui să permită „recuperarea a 1.000 de megawați în primele 24 de luni și a peste 5.000 de megawați în total pe parcursul a patru ani”, a declarat Delcy Rodriguez în timpul unei ceremonii la palatul prezidențial.

„În prezent, producem 12.000 de megawați și consumăm 14.000” pe zi, a declarat pentru AFP deputatul opoziției Ezio Angelini, adăugând că înainte de venirea la putere a chavismului, Venezuela producea 20.000 de megawați.

Pe 7 mai, consumul de energie electrică a atins cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani, la 15.579 de megawați, potrivit guvernului.

Țara a întreprins o restructurare profundă, în special în sectorul energetic, de la capturarea liderului Nicolás Maduro de către Statele Unite în ianuarie. Însă experții avertizează că, pentru a-și reînvia principala activitate, și anume industria petrolieră, va fi necesară modernizarea rețelei electrice.

„Acesta este un pas istoric”, a declarat președinta Delcy Rodriguez.

Timp de șase săptămâni, compania General Electric a efectuat o „analiză foarte precisă, foarte meticuloasă a sistemului electric național, atât în ​​ceea ce privește generarea hidroelectrică, cât și cea termică”.

Cea mai mare parte a țării suferă de pene zilnice de curent, care pot dura până la 10 ore. Capitala, Caracas, mult timp cruțată, a fost, de asemenea, afectată recent.

Naționalizarea sectorului energetic de către regimul comunist din Venezuela, în 2007, a exclus 14 companii, dintre care unele operau cu capital străin. Parlamentul a început lucrările la începutul lunii la o reformă pentru redeschiderea sectorului către operatorii privați.