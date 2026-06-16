Economie

Venezuela își reface sistemul energetic cu General Electric

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Venezuela își reface sistemul energetic cu General ElectricCurent electric. Sursa foto: Pixabay
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Venezuela a semnat un acord cu gigantul american General Electric pentru reabilitarea rețelei sale electrice îmbătrânite, a anunțat luni președintele interimar Delcy Rodriguez, potrivit Le Figaro.

Ce așteaptă Venezuela de la contractul cu General Electric

Autoritățile de la Caracas au declarat, după semnarea acordului cu General Electric, că acest parteneriat ar trebui să permită „recuperarea a 1.000 de megawați în primele 24 de luni și a peste 5.000 de megawați în total pe parcursul a patru ani”, a declarat Delcy Rodriguez în timpul unei ceremonii la palatul prezidențial.

„În prezent, producem 12.000 de megawați și consumăm 14.000” pe zi, a declarat pentru AFP deputatul opoziției Ezio Angelini, adăugând că înainte de venirea la putere a chavismului, Venezuela producea 20.000 de megawați.

Consumul de energie electrică din Venezuela, la cel mai înalt nivel în nouă ani

Pe 7 mai, consumul de energie electrică a atins cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani, la 15.579 de megawați, potrivit guvernului.

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Țara a întreprins o restructurare profundă, în special în sectorul energetic, de la capturarea liderului Nicolás Maduro de către Statele Unite în ianuarie. Însă experții avertizează că, pentru a-și reînvia principala activitate, și anume industria petrolieră, va fi necesară modernizarea rețelei electrice.

„Acesta este un pas istoric”, a declarat președinta Delcy Rodriguez.

Delcy Rodriguez

Delcy Rodriguez. Sursa foto: Facebook

General Electric reface sistemul electric, grav afectat de naționalizări

Timp de șase săptămâni, compania General Electric a efectuat o „analiză foarte precisă, foarte meticuloasă a sistemului electric național, atât în ​​ceea ce privește generarea hidroelectrică, cât și cea termică”.

Cea mai mare parte a țării suferă de pene zilnice de curent, care pot dura până la 10 ore. Capitala, Caracas, mult timp cruțată, a fost, de asemenea, afectată recent.

Naționalizarea sectorului energetic de către regimul comunist din Venezuela, în 2007, a exclus 14 companii, dintre care unele operau cu capital străin. Parlamentul a început lucrările la începutul lunii la o reformă pentru redeschiderea sectorului către operatorii privați.

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