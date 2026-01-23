Peste 800 de scriitori și cineaști acuză regimul iranian de crime împotriva propriilor cetățeni

Un grup de peste 800 de artiști, scriitori și profesioniști din cinematografie a publicat o declarație comună în care condamnă acțiunile violente ale autorităților de la Teheran împotriva populației civile. Printre semnatari se numără actrițele franceze Juliette Binoche, Marion Cotillard și Camille Cottin, precum și regizorul grec Yorgos Lanthimos, alături de sute de alte nume din industria filmului, informează Deadline.

„Noi, semnatarii acestei declarații, cu furie, durere și un profund sentiment de responsabilitate morală, condamnăm în cei mai fermi termeni posibili crimele organizate comise de Republica Islamică Iran împotriva civililor care protestează”, se arată în documentul făcut public.

Declarația descrie modul în care autoritățile iraniene au reacționat la manifestațiile de amploare declanșate de nemulțumirea față de represiune, sărăcie, discriminare și injustiție structurală. Potrivit semnatarilor, în loc să răspundă revendicărilor cetățenilor, regimul a ales violența extremă.

„Ca răspuns la protestele ample și pașnice ale poporului iranian împotriva represiunii, sărăciei, discriminării și injustiției structurale, Republica Islamică a ales să nu asculte vocile propriilor cetățeni, ci să răspundă cu muniție reală, masacre în masă, arestări pe scară largă, tortură, dispariții forțate și blocarea internetului la nivel național. Potrivit rapoartelor independente și surselor credibile, peste trei mii de cetățeni neînarmați — inclusiv femei, adolescenți și copii — au fost uciși.”

Semnatarii atrag atenția asupra întreruperii deliberate a internetului și a suprimării presei, pe care le consideră tentative clare de a ascunde amploarea violențelor și de a împiedica documentarea faptelor.

„Întreruperea deliberată a internetului și suprimarea presei reprezintă o încercare clară de a ascunde aceste crime și de a împiedica documentarea adevărului. Aceste acțiuni constituie o încălcare flagrantă și sistematică a tuturor drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la viață, libertate, demnitate umană și securitate, și reprezintă un caz evident de crime împotriva umanității.”

Declarația a fost publicată la aproximativ două săptămâni și jumătate de la declanșarea represiunii violente menite să înăbușe protestele din întreaga țară. Din cauza restricțiilor severe asupra comunicațiilor, amploarea exactă a violențelor rămâne neclară, însă estimările indică până la 16.500 de persoane ucise și sute de mii rănite în urma intervențiilor forțelor de securitate.

Potrivit informațiilor invocate în document, zeci de mii de protestatari au fost încarcerați, iar imagini și mărturii despre acte de tortură au apărut în spațiul public. Există temeri serioase că unii dintre cei reținuți ar putea fi condamnați la moarte Printre semnatari se regăsesc și personalități iraniene din cinematografie aflate în exil, precum Zar Amir Ebrahimi, Golshifteh Farahani, Sepideh Farsi și Shirin Neshat.

Alături de aceștia au semnat cineaști internaționali precum Tarek Saleh, Nadav Lapid, Claire Simon, Lawrence Bender, Dominik Moll, Florian Zeller, Gabe Klinger și Mohanad Yaqubi, precum și actrițe și regizoare precum Judith Godrèche și Ariane Labed.

Documentul este susținut și de profesioniști din zona festivalurilor de film, inclusiv Gaia Furrer, coordonatoarea Giornate degli Autori de la Veneția, și Rémi Bonhomme, director artistic al Festivalului Internațional de Film de la Marrakech.

Semnatarii afirmă că tăcerea echivalează cu o formă de complicitate și solicită o reacție fermă din partea comunității internaționale.

„Nicio putere politică nu are dreptul să-și masacreze propriul popor pentru a se menține la putere sau pentru a reduce la tăcere adevărul. Facem apel la instituțiile internaționale independente, la festivalurile de film, la instituțiile culturale și artistice și la comunitatea globală a cineaștilor și artiștilor să condamne public și concret aceste crime, să își reevalueze relațiile cu instituțiile oficiale ale Republicii Islamice și să sprijine lupta poporului iranian pentru libertate, demnitate umană și toate drepturile fundamentale și inalienabile ale omului”, se arată în declarație.

„Această declarație este scrisă în solidaritate cu familiile celor uciși, cu prizonierii politici și cu oamenii din Teheran până în Kurdistan, Balucistan și Azerbaidjan… care, în ciuda represiunii brutale, continuă să iasă în stradă pentru a apăra un viitor liber de opresiune și discriminare și pentru o viață umană, fără violență.”

Ultimul val de proteste a izbucnit la sfârșitul lunii decembrie, după ce comercianții din Teheran și-au închis magazinele în semn de protest față de prăbușirea monedei naționale, pe fondul unei situații economice deja extrem de dificile pentru populația care nu este afiliată regimului.

Aceste manifestații sunt considerate cele mai ample de la mișcarea „Femeie, Viață, Libertate” din 2022 și se diferențiază de revoltele anterioare prin faptul că au cuprins toate categoriile sociale, de la mediul urban la regiunile periferice ale țării.