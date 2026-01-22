Zeci de avioane și nave de luptă, trimise în Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Hormuz, sub tensiune

Statele Unite desfășoară o extindere militară amplă în Orientul Mijlociu, în contextul intensificării tensiunilor cu Iranul și al analizării unor opțiuni de răspuns militar la nivelul administrației americane.

Mișcările recente de trupe, nave și aeronave, monitorizate prin date din surse deschise și relatate de presa internațională, indică o concentrare semnificativă de forțe navale și aeriene în regiunea Golfului Persic.

Evoluțiile au loc în timp ce președintele Donald Trump a declarat public că ia în calcul măsuri ferme în raport cu Iranul, pe fondul amenințărilor și exercițiilor militare desfășurate de Teheran.

Cea mai importantă componentă a desfășurării americane este reprezentată de mobilizarea a două grupuri de atac cu portavioane.

Potrivit relatărilor din presa militară americană, portavionul USS Abraham Lincoln, însoțit de distrugătoare, avioane de vânătoare F-35 și aeronave de sprijin, a tranzitat Strâmtoarea Malacca și se află în prezent în Marea Andaman, îndreptându-se spre Golful Persic.

După ieșirea din principalele rute maritime comerciale, nava și-a dezactivat transponderul de urmărire, o practică utilizată frecvent în cazul deplasărilor militare sensibile.

În paralel, portavionul USS George H.W. Bush a părăsit baza navală Norfolk. Analiștii militari citați de presa de specialitate consideră că acesta ar putea fi desfășurat tot în Orientul Mijlociu, deși durata tranzitului ar putea ajunge la câteva săptămâni.

Prezența simultană a două grupuri de atac cu portavioane este considerată una dintre cele mai consistente demonstrații de forță navală americană din regiune în ultimii ani.

Anterior, publicația bne IntelliNews a relatat că președintele american a continuat să solicite consilierilor săi scenarii „decisive”, chiar dacă ar fi refuzat o lovitură imediată în săptămâna precedentă. Aceste solicitări indică faptul că opțiunile militare rămân în analiză, în paralel cu desfășurările logistice și operaționale din teren.

În acest context, dislocarea forțelor americane este descrisă ca având și un caracter defensiv, în special în ceea ce privește protejarea bazelor și a aliaților regionali.

Sursele citate menționează că întăririle vizează inclusiv capacități de apărare antiaeriană, pe fondul preocupărilor Israelului privind eventuale represalii iraniene.

Potrivit informațiilor disponibile, Statele Unite se pregătesc să desfășoare baterii suplimentare de rachete Patriot și sisteme THAAD. Acestea ar urma să completeze infrastructura de apărare existentă în regiune.

În același timp, distrugătoare americane dotate cu capacități de atac de precizie și apărare antiaeriană, alături de nave specializate în contramăsuri antimine, operează deja în Golful Persic.

Washingtonul dispune de o rețea extinsă de baze militare în Orientul Mijlociu, care facilitează această consolidare.

Printre acestea se numără baza Al-Udeid din Qatar, ce găzduiește Comandamentul Central al SUA și cartierul general al Flotei a Cincea, baza aeriană Al-Dhafra din Emiratele Arabe Unite, precum și facilități militare în Iordania, Arabia Saudită, Irak și Turcia. Aceste baze permit rotația rapidă a forțelor și sprijin logistic pentru operațiuni de amploare.

Datele din surse deschise privind urmărirea zborurilor arată o creștere semnificativă a activității aviației militare americane. Pe 21 ianuarie, Forțele Aeriene ale Statelor Unite au efectuat mai multe zboruri de transport în Iordania, trei aeronave C-17 ajungând la Baza Aeriană Muwaffaq Salti.

Conform informațiilor compilate de conturi specializate în monitorizarea aviației militare, două aeronave C-17 Globemaster III au decolat de la RAF Lakenheath din Regatul Unit și au aterizat în Iordania.

Un al treilea avion, provenind de la Baza Forțelor Aeriene Dover, a tranzitat Baza Gărzii Naționale Aeriene Bangor și baza Ramstein din Germania înainte de a ajunge la aceeași destinație.

În total, din 16 ianuarie, Forțele Aeriene ale SUA au efectuat 30 de zboruri de transport C-17 și 12 zboruri cu avioane cisternă KC-135 către regiune, conform datelor publice furnizate de FlightRadar24, ADS-B și ACARS. Aceste zboruri indică un efort logistic susținut, destinat deplasării de personal, echipamente și muniție.

În paralel cu desfășurările americane, Iranul a transmis avertismente privind posibile acțiuni de represalii. Oficialii iranieni au declarat că bazele americane din statele regionale ar deveni „ținte legitime” în cazul unui atac al SUA asupra Iranului, ceea ce ar putea amplifica riscul unei escaladări militare regionale.

Datele de urmărire maritimă furnizate de Kpler arată că mai multe nave militare iraniene au fost observate în apropierea apelor teritoriale ale Emiratelor Arabe Unite și Omanului. Două nave sub pavilion iranian, desemnate ESLAMI 2 29 și ABOBAKR 53, au fost poziționate în Golful Persic, aproape de coasta EAU. Conform datelor disponibile, „rolurile lor militare specifice nu puteau fi determinate imediat”.

Marina Corpului Gărzilor Revoluției Islamice din Iran a desfășurat în ultimele săptămâni exerciții militare de amploare în Golful Persic. Contraamiralul Alireza Tangsiri a declarat că aceste exerciții demonstrează „capacitatea Teheranului de a stabili securitatea în regiune”.

În cadrul acestor manevre, IRGC-N a testat bărci de mare viteză capabile să lanseze rachete și a demonstrat capabilități anti-navă, considerate de mult timp un punct sensibil pentru Marina SUA. Datele de monitorizare maritimă indică prezența mai multor ambarcațiuni mici, inclusiv una identificată ca „MA SHA ALLAH 1 86”, în apropierea insulei unde se află instalația petrolieră Sirri.

Pe 5 decembrie 2025, IRGC-N a desfășurat exercițiul naval „Eghtedar”, care a inclus lansări coordonate de rachete de croazieră și rachete balistice din interiorul teritoriului iranian către ținte din Marea Oman. Oficialii iranieni au prezentat exercițiul ca un avertisment pentru Israel și statele din Golf aliniate cu SUA.

Potrivit presei iraniene, exercițiile recente din Strâmtoarea Hormuz și Golful Oman au inclus, de asemenea, utilizarea dronelor și simulări de atac asupra unor ținte maritime. Aceste manevre au avut loc după capturarea unui petrolier sub pavilion al Insulelor Marshall, deviat către portul Bandar Abbas sub escorta IRGC.

Pe 21 ianuarie, președintele Donald Trump a anunțat că a emis „instrucțiuni foarte ferme” ca Iranul să fie distrus în cazul în care ar executa amenințări cu asasinarea sa.

Declarația a fost făcută pe fondul intensificării schimburilor de mesaje dure între Washington și Teheran.

Escaladarea militară are loc într-un context intern tensionat pentru Iran. Autoritățile iraniene au recunoscut cu întârziere că, în urma protestelor recente începute pe 28 decembrie de comercianți din centrul Teheranului, au murit 3.117 persoane. Informația a fost transmisă de agenția Fars News Agency în seara zilei de 21 ianuarie.