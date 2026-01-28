Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

Crima din comuna Cenei, judeţul Timiş, în care un băiat de 13 ani şi-a asasinat cu premeditare un coleg de şcoală, ajutat de un alt prieten, în vârstă de 15 ani, continuă să facă obiectul unor dezbateri aprinse în societate dar şi a unor revolte.

Moartea unui copil nevinovat, asasinat cu o cruzime greu de imaginat, poate fi un astfel de eveniment care să deteremine cetăţenii să treacă la a-şi face singuri dreptate. Ceea ce, evident, nu este deloc de dorit, pentru că asta înseamnă anarhie. Deocamdată, manifestaţiile localnicilor din comuna Cenei, unde s-a produs asasinatul, dar şi a celor din Sânmihaiul Român, unde s-a zvonit că va fi adus criminalul să stea la bunica sa, sunt paşnice.

Oamenii cer doar dreptate pentru Mario, băiatul asasinat. Dar pluteşte în aer o încordare şi o stare de tensiune care oricând poate să explodeze. În cele două localităţi, sunt patrule de jandarmi care, deocamdată, ţin situaţia sub control. A fost însă şi un moment mai greu, când situaţia risca să degenereze, luni, la Sânmihaiul Român.

Din fericire, aplanat totuşi, cu mare greutate şi abia după ce bunica celui care se bănuia că a fost adus acolo, criminalul de 13 ani, a permis ca doi oameni din comună, însoţiţi de primar, să-i percheziţioneze casa. Minorul acuzat de omor nu a fost găsit. A fost găsit însă, ascuns în pod, tatăl său, care se refugiase acolo de frica celor care, furioşi, se adunaseră în faţa casei.

Primul a avut loc în urmă cu aproximativ 30 de ani, în apropierea Bucureştiului, la Bolintin Deal. În noaptea de 6 spre 7 aprilie, 1991, noaptea de Înviere, un tânăr student a fost înjunghiat de un alt tânăr din sat, beat, chiar în curtea bisericii, pe când ieşea de la slujbă. Cel înjunghiat era român. Cel care îl înjunghiase era de etnie rromă.

Vestea s-a răspândit ca fulgerul prin localitate şi conflictul interetnic a izbucnit cu o violenţă greu de imaginat. Ca reporter, am fost martor la aceste evenimente. Duminică dimineaţă cineva a tras în dungă clopotul bisericii şi aproximativ 2000 de români, înarmaţi cu furci şi topoare, ca la răscoală, au atacat casele rromilor.

Au fost incendiate 22 de gospodării, iar alte două au fost distruse cu buldozerele. Rromii din gospodăriile distruse au reuşit să se refugieze la rude în Bolintin Vale, sau s-au ascuns în pădurea de pe malul râului Ciorogârla. Deşi pe moment, conflictul a fost stopat de forţele de ordine venite în număr foarte mare la Bolintin Deal, încă o întâmplare tragică l-a reaprins.

Sunt incendiate 21 de case iar localnicii nu le permit pompierilor să intervină, astfel că totul s-a făcut scrum. A doua zi, cetăţenii din Bolintin Vale şi Ogrezeni incendiază şi ei 13 case, în semn de solidaritate. Erau fix casele în care se refugiaseră cei alungaţi din Bolintin Deal.

Abia după şase săptămâni, cu zeci de patrule de jandarmi şi poliţişti pe străzi, situaţia a început să revină la normal. Primarul şi şeful de post din Bolintin Deal au fost demişi.

Să ne amintim, de asemenea, de Hădăreni, din judeţul Mureş. Pe 20 septembrie 1993, un tânăr care încerca să-şi apere tatăl care era bătut de trei cetăţeni din comună, de etnie rromă, a fost înjunghiat mortal. La fel ca la Bolintin Deal, vestea s-a răspândit rapid şi oamenii din comună, români şi maghiari, s-au adunat la casa celui care comisese fapta.

Oamenii i-au cerut autorului să iasă şi să se predea. Acesta nu a vrut. Atunci a început dezastrul. Oamenii furioşi au dat foc la casă şi cei dinăuntru au ars de vii. Vecinii rromi au încercat să îi salveze, dar reacţia mulţumii a fost din nou una deosebit de violentă şi doi dintre ei au fost linşaţi.

Am amintit aceste două evenimente pentru a sublinia faptul că incompetenţa sau nepăsarea autorităţilor pod produce dezastre. Inclusiv pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri.

De când s-a întâmplat crima de la Cenei, oamenii ies în fiecare pe stradă şi cer dreptate. Cer ca minorul criminal să nu mai fie lăsat în libertate. Mai mult, cer modificarea legii, astfel încât vârsta pentru răspunderea penală să fie coborâtă sub 14 ani, aşa cum este acum.

Aseară, în Piaţa Operei din Timişoara, s-au adunat mai ales tineri, care cereau: „Dreptate pentru Mario”. Cui cereau această dreptate şi în baza a ce, pentru că, aşa cum am spus, în opinia publică s-a indus ideea că un individ, doar pentru că are 13 ani, nu răspunde în niciun fel, chiar dacă omoară cu premeditare.

Pentru că are 13 ani şi nu poate răspunde penal, judecătorii au ridicat din umeri şi i-au dat drumul acasă. Şi cu asta, şi-au încheiat misiunea.

Dacă judecătorii au fost neputincioşi, există, totuşi, DGASPC. Instituţie specializată a statului care se ocupă cu problemele minorilor. Ce a dispus aceasta?

Măsura supravegherii specializate în familie. Cu alte cuvinte, a fost încredinţat familiei şi rămâne în continuare liber să facă ce vrea. Singura restricţie este să nu mai meargă la şcoală, ci să participe la cursuri online. Încredinţat familiei care l-a educat atât de bine încât a făcut din el un criminal. Mai mult, expertiza toxicologică a demonstrat că avea urme de droguri în sânge când a comis fapta. Adică, din nou, familia l-a îngrijit atât de bine, încât era şi consumator de droguri la numai 13 ani.

Se cere adoptarea unei legi, care să condamne şi minorii sub 13 ani care comit fapte de o astfel de gravitate. S-au strâns deja peste 250.000 de semnături pentru ea. Oamenii vor să o numească „Legea Mario”, după numele copilului ucis. Dar până la adoptarea ei însă, mai durează.

Avem, totuşi, această urgenţă. Izolarea de societate. Ei bine, există o cale pentru ca imediat criminalul de 13 ani să fie izolat de societate. Există o lege în acest sens şi nu este adevărat că, în condiţiile în care are doar 13 ani, rămâne liber să facă în continuare ce vrea. Textul din legea 272/2024 este următorul:

(2) În cazul în care există acordul părinţilor sau al reprezentantului legal, măsura supravegherii specializate se dispune de către comisia pentru protecţia copilului, iar, în lipsa acestui acord, de către instanţa judecătorească.

Art. 73 al 31 In situaţia constatării necesităţii modificării măsurii de protecţie specială, este interzisă mutarea copilului dintr-un serviciu de tip familial într-un serviciu de tip rezidenţial. Interdicţia nu se aplică în situaţii temeinic motivate de managerul de caz, respectiv situaţii care pun în primejdie viaţa şi securitatea copilului.

Art.86 În cazul în care fapta prevăzută de legea penală, săvârşită de copilul care nu răspunde penal, prezintă un grad ridicat de pericol social, precum şi în cazul în care copilul pentru care s-au stabilit măsurile prevăzute la art 85 săvârşeşte în continuare fapte penale, comisia pentru protecţia copilului sau, după caz, instanţa judecătorească dispune, pe perioadă determinată, plasamentul copilului într-un serviciu de tip rezidenţial specializat

Aşadar, crimnalul, chiar dacă are 13 ani, poate fi izolat de societate imediat şi pus în imposibilitatea de a mai comite astfel de fapte.