Cum se acordă concediul paternal în 2026. Ghid complet pentru tații salariați

În 2026, angajații care devin părinți au dreptul la concediu de paternitate, care le oferă posibilitatea de a petrece o perioadă alături de nou-născut. Acest concediu se poate solicita în maximum opt săptămâni de la nașterea copilului, prin depunerea unei cereri scrise către angajator, și este reglementat de Legea nr. 210/1999.

Concediul paternal se acordă tuturor taților care lucrează, indiferent de starea civilă sau dacă sunt biologici ori adoptivi. Acest drept se aplică indiferent de forma de angajare — normă întreagă, part-time, contract de mandat, în sănătate, forțele de ordine sau sistemul militar — iar vechimea în muncă nu influențează acordarea concediului.

„Concediul paternal se acordă în condițiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut și de a facilita concilierea vieții profesionale cu viața de familie în cazul lucrătorilor care sunt părinți”, conform legii.

Cererea pentru concediul paternal trebuie însoțită de copia certificatului de naștere al copilului și, în cazul în care tatăl optează pentru prelungirea concediului de la 10 la 15 zile lucrătoare, de atestatul unui curs de puericultură.

Documentele se depun la departamentul de Resurse Umane sau direct la angajator în termen de maximum opt săptămâni de la naștere. În astfel de situații, angajatorul are obligația de a aproba concediul dacă sunt respectate condițiile legale, refuzul putând fi sancționat de ITM cu amenzi cuprinse între 4.000 și 8.000 de lei.

Durata standard a concediului de paternitate este de 10 zile lucrătoare, iar absolvirea unui curs de puericultură poate prelungi perioada cu încă cinci zile.

Cursurile se pot urma în spitale, clinici, ONG-uri sau online și oferă instruire privind igiena copilului, alăptarea, somnul și îngrijirea zilnică a bebelușului. Atestatul obținut de tați este valabil și poate fi utilizat pentru fiecare copil nou-născut.

De exemplu, părinții din județul Iași pot urma cursul gratuit de puericultură la Maternitatea Cuza Vodă.

„Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Cuza Vodă vine în întâmpinarea solicitărilor dumneavoastră prin organizarea unui nou curs gratuit Școala Părinților. Capacitatea sălii este de maximum 70 de locuri, deci pot participa 35 de familii în ordinea înscrierii. Familiile care se înscriu, dar nu mai au loc, vor avea prioritate pentru cursul următor (încă nu știm data). Este recomandată participarea ambilor viitori părinți, informațiile fiind de mare interes, primite direct de la sursă (echipa multidisciplinară), cu caracter practic.

Durata cursului este de aproximativ 3 ore, iar la final tatii primesc certificatul de participare care garantează 5 zile de concediu paternal în plus față de cele 10 prevăzute prin lege”, se arată pe pagina de Facebook a unității medicale.

Indemnizația pentru concediul de paternitate este egală cu salariul corespunzător zilelor de concediu și este plătită de angajator, care își recuperează ulterior suma de la CNASS. Calculul se face la fel ca în cazul salariului, cu reținerea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit.

„Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al angajatorului și este egală cu salariul corespunzător perioadei respective”, potrivit legii

Pe durata concediului paternal, contractul de muncă este suspendat, însă angajatorul nu poate concedia salariatul decât în situații extreme, cum ar fi falimentul sau reorganizarea judiciară. La revenirea la serviciu, tatăl beneficiază de aceleași condiții și tratament ca înainte, fără discriminare.

Legea prevede și situații speciale: dacă mama copilului moare, tatăl poate prelua restul concediului de maternitate neefectuat, cu indemnizația aferentă. Concediul de paternitate este diferit de concediul de creștere a copilului, de „lunile tatălui” sau de zilele libere speciale pentru nașterea copilului, care se acordă separat și au reguli distincte.