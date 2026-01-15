CEI, alternativa mai ieftină la pașaport pentru minorii sub 14 ani. Părinții cheltuie mult mai puțin pentru eliberarea documentului

România a introdus o schimbare semnificativă în sistemul de acte de identitate pentru cetățeni: Copiii cu vârsta între 0 și 14 ani pot primi Cartea Electronică de Identitate (CEI), un document modern care poate servi și ca document de călătorie în Uniunea Europeană, reprezentând o alternativă mult mai avantajoasă financiar față de pașaportul clasic.

În vara anului 2025, autoritățile au început să emită CEI pentru minorii români, iar taxa pentru eliberarea acestui document este de doar 67 de lei, semnificativ mai puțin decât costul unui pașaport simplu electronic, de aproximativ 265 de lei.

Pentru familiile cu mai mulți copii, această diferență se traduce în economii substanțiale. De exemplu, pentru doi copii, costul total al cărților electronice de identitate ar fi 134 de lei, față de circa 530 de lei dacă s-ar opta pentru două pașapoarte — o economie de aproape 400 de lei.

Pe lângă avantajul financiar, CEI are și o utilitate practică extinsă: documentul poate fi folosit la intervențiile administrative curente în țară, dar și la călătoriile în Uniunea Europeană, fiind un act recunoscut pentru identificare în statele membre, asemenea pașaportului.

Deși identificarea electronică era lansată inițial pentru persoanele de peste 14 ani la începutul anului 2025, din iunie 2025 CEI a devenit disponibil și pentru copiii sub 14 ani, printr-un demers al Ministerului Afacerilor Interne desfășurat în principalele servicii locale de evidență a persoanelor din județe.

Cartea Electronică de Identitate este un document opțional pentru minorii sub 14 ani — adică părinții sau reprezentanții legali pot decide să o solicite în locul pașaportului — însă odată eliberată, ea are aceleași funcții de călătorie în UE.

Potrivit reglementărilor oficiale, eliberarea CEI pentru copiii sub 14 ani nu este obligatorie, dar oferă un avantaj semnificativ în cost și accesibilitate. Procesul implică prezentarea certificatului de naștere al copilului, a actelor de identitate ale părinților sau ale reprezentanților legali și plata taxei la ghișee sau puncte de plată autorizate (de exemplu, CEC Bank sau SelfPay).

Noua Cartea Electronică de Identitate este emisă pe un format modern, cu chip electronic și date biometrice adaptate vârstei copilului. Pentru copiii între 0 și 12 ani, este eliberată fără amprente digitale; de la 12 ani în sus, documentul include — dacă este posibil tehnic — și imaginea amprentelor.

Este important de știut că, în prezent, CEI poate înlocui pașaportul pentru călătoriile în majoritatea statelor Uniunii Europene, ceea ce înseamnă că părinții nu mai sunt obligați să cheltuiască în plus pentru documente separate când minorii călătoresc cu familia în interiorul UE.