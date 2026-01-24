International

Agenţii federali au împuşcat mortal încă o persoană în Minnesota. Bărbat alb, posibil cetăţean american. Proteste la fața locului

Agenţii federali au împuşcat mortal încă o persoană în Minnesota. Bărbat alb, posibil cetăţean american. Proteste la fața locului
Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis sâmbătă dimineaţă, a anunţat guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz. Oficialul a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor, desfăşurate de administraţia Trump în acest stat, şi a transmis pe platforma X că situaţia este „revoltătoare”: „Preşedintele trebuie să pună capăt acestei operaţiuni. Să retragă miile de agenţi violenţi şi neinstruiţi din Minnesota. Acum”, a scris Walz.

Agenţii din Minneapolis desfăşurau o operaţiune ţintită

Potrivit unui purtător de cuvânt al Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), agenţii desfăşurau o operaţiune ţintită împotriva unui „străin ilegal căutat pentru agresiune violentă”. În timpul acţiunii, o persoană s-a apropiat de agenţi cu un pistol semiautomat de 9 mm. „Temându-se pentru viaţa sa şi pentru viaţa şi siguranţa colegilor săi, un agent a tras focuri de armă în scop defensiv”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Bărbatul împuşcat, care ulterior a fost declarat mort la faţa locului, avea asupra sa două încărcătoare şi nu deţinea acte de identitate. Conform NBC News, persoana era un bărbat alb, în vârstă de 37 de ani, rezident în Minneapolis şi cetăţean american. În schimb, un document medical obţinut de Associated Press indica vârsta de 51 de ani.

Forțele de ordine, atacate de protestatari

După incident, aproximativ 200 de persoane s-au adunat la faţa locului, „începând să obstrucţioneze şi să atace forţele de ordine”, a declarat purtătorul de cuvânt al DHS. Pentru controlul mulţimii, agenţii au folosit gaze lacrimogene şi bombe cu piper. Traficul a fost blocat în două intersecţii din sudul oraşului, iar zeci de agenţi federali mascaţi au fost prezenţi pentru a gestiona situaţia.

Municipalitatea Minneapolis a solicitat publicului să rămână calm şi să evite zona imediat învecinată. Incidentul a fost surprins într-un videoclip postat pe Facebook şi verificat de NBC News.

Renée Good, împușcată mortal pe 7 ianuarie

Împuşcăturile din sâmbătă au loc după alte două incidente armate în care au fost implicaţi agenţi ICE. Pe 7 ianuarie, un agent ICE a împuşcat-o mortal pe Renée Good în maşina ei, declanşând proteste pe scară largă. Pe 14 ianuarie, un bărbat a fost împuşcat în picior în timp ce încerca să evite arestarea.

Protestele zilnice din zona metropolitană Minneapolis continuă pe fondul acestor incidente, care au generat critici puternice la adresa operaţiunilor federale împotriva imigranţilor.

