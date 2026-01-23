Tensiuni tot mai mari în Minneapolis. Un câine al autorităților, implicat într-un incident anti-ICE

Autoritățile federale americane au anunțat miercuri existența unui incident petrecut în Minneapolis, în care un câine al Biroului Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP) ar fi fost vizat indirect de un mesaj cu caracter anti-ICE, conform informațiilor puse la dispoziție de Fox News.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), un angajat al unui adăpost canin ar fi scris mesajul „ICE OUT” pe fișa de alimentație a animalului.

Informația a fost făcută publică în contextul tensiunilor continue din oraș, generate de proteste împotriva activităților Serviciului pentru Imigrare și Control Vamal (ICE).

DHS a transmis, printr-o postare pe rețelele de socializare, că agitatori anti-ICE ar fi început să vizeze inclusiv câinii utilizați de autoritățile federale. Instituția a precizat că unul dintre cazurile semnalate îl implică pe un câine K-9 al CBP, pe nume Dina.

„La adăpostul unde se afla câinele K-9 Dina, s-a descoperit că un angajat a scris «ICE OUT» pe fișa ei de hrănire”, a transmis Departamentul pentru Securitate Internă. În aceeași postare, DHS a adăugat:

„Au ajuns să se îndrepte chiar și împotriva câinilor”.

O fotografie publicată online de DHS arată o fișă de alimentație pe care apare mesajul „ICE OUT” scris în colțul din stânga sus.

Autoritățile nu au precizat numele adăpostului canin și nici statutul profesional actual al angajatului despre care se afirmă că ar fi scris mesajul.

Incidentul are loc pe fondul unor proteste care au escaladat în Minneapolis după un eveniment petrecut la începutul lunii ianuarie.

Pe 7 ianuarie, Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, a fost împușcată mortal de un agent ICE. Potrivit informațiilor oficiale, femeia ar fi blocat o operațiune și ar fi condus un vehicul în direcția unui agent federal.

După acest eveniment, în oraș au avut loc mai multe manifestații împotriva ICE, unele dintre ele degenerând în confruntări cu forțele de ordine. DHS a susținut că, în această perioadă, agenții federali au fost supuși unui nivel crescut de ostilitate.

În contextul protestelor, Departamentul pentru Siguranță Publică din Minnesota a anunțat sâmbătă că, la ordinul guvernatorului Tim Walz, Garda Națională a statului a fost mobilizată și plasată în stare de pregătire pentru a sprijini autoritățile locale și agențiile de management al situațiilor de urgență.

Oficialii statului au precizat că militarii nu au fost desfășurați pe străzile orașului, dar sunt pregătiți să intervină pentru a sprijini menținerea ordinii publice, dacă situația o va impune.

Un oficial de rang înalt al administrației americane a confirmat ulterior pentru Fox News că armata se pregătește să pună la dispoziție aproximativ 1.500 de militari, în cazul unei eventuale desfășurări în Minnesota.

Această pregătire survine după ce președintele Donald Trump a declarat că ar putea invoca Legea Insurecției pentru a răspunde protestelor anti-ICE.

Autoritățile federale nu au anunțat până în prezent dacă vor fi luate măsuri suplimentare în legătură cu incidentul privind câinele K-9 sau dacă va fi deschisă o anchetă oficială.