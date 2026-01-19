Biserică atacată de agitatorii de extremă stânga, în Minnesota

O mulțime de agitatori de extremă stânga anti-ICE a luat cu asalt o biserică, duminică, în St. Paul, Minnesota, întrerupând slujba religioasă, potrivit Fox News. Extremiștii susțineau că un pastor din biserică ar fi afiliat Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Într-un videoclip se pot auzi agitatori scandând „Dreptate pentru Renee Good” în interiorul Bisericii Cities, la începutul slujbei, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul forțelor de ordine și al liderilor religioși cu privire la agitatorii de extremă stânga care vizează lăcașurile de cult pe fondul escaladării demonstrațiilor anti-ICE din Twin Cities.

Într-o filmare care circulă online, se pot auzi agitatori scandând „Cine are nevoie de dreptate, noi avem nevoie de dreptate”, în timp ce stau în interiorul bisericii, în timpul slujbei.

Într-o altă înregistrare, persoana care filma spune că manifestanții s-au poziționat în mijlocul bisericii în timp ce pastorul vorbea. Persoana care filma a descris apoi perturbarea drept o „misiune clandestină” și a susținut că extremiștii tocmai aflaseră că unul dintre pastorii bisericii avea legături cu ICE.

Biserica Cities are opt pastori cu roluri diferite, inclusiv David Easterwood, care poartă același nume ca și directorul interimar al biroului local ICE din St. Paul.

Fox News a contactat ICE pentru a verifica dacă cele două persoane sunt aceeași. ICE a distribuit unul dintre videoclipurile protestului din interiorul bisericii care au circulat pe scară largă pe rețelele de socializare duminică.

„Agitatorii nu vizează doar ofițerii noștri. Acum vizează și bisericile”, a scris DHS în postare. „Merg din hotel în hotel, din biserică în biserică, vânând forțe federale de ordine care își riscă viața pentru a-i proteja pe americani.”

DHS i-a criticat apoi pe guvernatorul Tim Walz și pe primarul din Minneapolis, Jacob Frey, spunând că sunt responsabili pentru „aprinderea freneziei acestor gloate și apoi le-a permis să se desfășoare”. „Nu ne vom lăsa descurajați”, a spus DHS. „ICE nu pleacă nicăieri.”

Departamentul de Justiție a deschis o anchetă privind protestul de la biserică pentru a stabili dacă au fost încălcate legile privind drepturile civile.

„@CivilRights investighează potențialele încălcări ale Legii federale FACE de către aceste persoane care profanează un lăcaș de cult și interferează cu credincioșii creștini”, a declarat procurorul general adjunct Harmeet Dhillon de la Divizia de Drepturi Civile a Departamentului de Justiție.

Procurorul general Pam Bondi a răspuns pe X, scriind: „Am fost în comunicare constantă cu @AAGDhillon astăzi cu privire la aceste evenimente pe care @TheJusticeDept le investighează la indicațiile mele. Orice încălcare a legii federale va fi urmărită penal.”

Casa Albă a intervenit, de asemenea, duminică, avertizând că administrația Trump nu va tolera perturbări ale cultului religios. „Președintele Trump nu va tolera intimidarea și hărțuirea creștinilor în locurile lor sacre de cult”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o postare pe X. „Departamentul de Justiție a lansat o anchetă completă asupra incidentului josnic care a avut loc astăzi la o biserică din Minnesota.”

Primarul de extremă stânga din Minneapolis, Jacob Frey, a apărat protestele, respingând declarațiile oficialilor federali, care au descris demonstrațiile ca fiind periculoase și ilegale și spunând că afirmațiile conform cărora liderii statali și locali sunt responsabili pentru alimentarea tulburărilor nu ar fi adevărate.

Apărând duminică la emisiunea Face the Nation de pe CBS, Jacob Frey a respins caracterizarea din partea administrației Trump a crizei migrației ilegale din Minnesota, susținând că majorarea numărului de agenți federali i-ar fi făcut pe locuitori să se simtă vizați, mai degrabă decât protejați.

„Nu este vorba despre siguranță. Este vorba despre venirea în orașul nostru cu miile și terorizarea oamenilor pur și simplu pentru că sunt latino sau somalezi”, a susținut Jacob Frey. „Oamenii din Minneapolis își exprimă opiniile. Își exprimă opiniile pașnic. Își apără vecinii. Și nu este vorba doar despre rezistența față de Trump. Este vorba despre iubirea și grija față de oamenii care numesc acest oraș acasă. Și a fost o sursă de inspirație”, a mai susținut primarul.