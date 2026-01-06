Fostul candidat la vicepreședinția SUA Tim Walz, nevoit să se retragă după scandalul de fraudă din Minnesota

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a anunțat că renunță la candidatura pentru un al treilea mandat, pe fondul unui scandal de fraudă socială de amploare. Decizia marchează o cădere semnificativă pentru politicianul care a fost nominalizat ca vicepreședinte pe ticketul democrat în 2024, potrivit The Wall Street Journal.

Potrivit unor surse democratice citate de presa internațională, senatoarea Amy Klobuchar ia în considerare să candideze pentru funcția de guvernator, după întâlnirea avută duminică cu Walz.

„Nu am luat încă o decizie finală privind cursa electorală”, a declarat o sursă apropiată senatoarei. Klobuchar a câștigat 56% din voturi în cea mai recentă alegere la nivel de stat, în 2024, și are o experiență de fost procuror în cel mai mare județ din Minnesota.

Într-o declarație de presă susținută luni la St. Paul, Walz a explicat că nu poate combina campania electorală din 2026 cu gestionarea crizei generate de fraudă:

„Am ajuns la concluzia că nu pot să ofer campaniei mele politice tot ce am mai bun. Fiecare minut petrecut apărând interesele mele politice ar fi un minut pe care nu l-aș putea dedica protejării cetățenilor din Minnesota împotriva infractorilor care profită de generozitatea noastră.”

Walz a admis responsabilitatea pentru situația creată, criticând în același timp modul în care președintele Donald Trump și Partidul Republican au abordat criza, considerând că au amplificat diviziunile politice în loc să contribuie la prevenirea fraudelor.

„Fiecare dolar al contribuabilului risipit prin fraudă ar trebui să fie intolerabil”, a afirmat el.

Klobuchar a apreciat decizia lui Walz: „Guvernatorul Walz a luat decizia dificilă de a se concentra pe responsabilitățile sale și provocările cu care se confruntă statul, în loc să facă campanie. Impactul său va fi resimțit pentru generații.”

Donald Trump a reacționat prin social media, afirmând că Walz „a distrus statul Minnesota”.

Frauda, considerată una dintre cele mai mari din perioada pandemiei de Covid-19, implică peste 90 de persoane, majoritatea de origine somaleză.

Anchetele sunt conduse de procurorul federal din Minnesota și vizează furtul de fonduri din programe de asistență, inclusiv prin organizația non-profit Feeding Our Future, implicată în manipularea programelor de nutriție pentru copii.

Până în prezent, aproximativ 60 de inculpați au fost condamnați, folosind banii pentru achiziții de lux și vacanțe internaționale.

Estimările privind sumele fraudate variază: Minnesota Star Tribune raportează peste 200 de milioane de dolari, în timp ce oficiali federali și Trump susțin că cifra ar putea ajunge la miliarde.

Retragerea lui Walz deschide cursa pentru democrați într-un stat preponderent albastru, dar cu o legislatură aproape egal împărțită între cele două partide. Alte nume luate în considerare pentru candidatura democratică includ Secretarul de Stat Steve Simon și Procurorul General Keith Ellison.

Republicanii s-au mobilizat rapid, cu o duzină de candidați care participă la alegerile primare din august, printre care Speaker-ul Camerei Minnesota, Lisa Demuth, CEO-ul MyPillow Mike Lindell și fostul candidat Scott Jensen.

Strategia republicană include evidențierea fraudelor și a managementului criticat al statului de către administrația Walz.

În ultimele luni, Walz a angajat un fost judecător și agent FBI pentru prevenirea fraudelor, a suspendat programe vulnerabile și a ordonat un audit extern al serviciilor Medicaid.

„Este sub responsabilitatea mea. Eu voi corecta situația”, a spus guvernatorul anterior.