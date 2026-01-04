Un simplu „alo” te teleportează în lumea escrocilor, unde rămâi fără niciun ban

O nouă înșelătorie telefonică sofisticată a început să circule în România, folosindu-se de frica legitimată a oamenilor de a fi păcăliți atunci când vine vorba despre economii sau date personale. Escrocii au adaptat una dintre cele mai clasice strategii la tehnologia modernă: te sună pretinzând că sunt reprezentanți ai unei instituții oficiale și că vor să te „salveze”, dar scopul lor este să îți fure bani sau informații sensibile.

În epoca telefonului inteligent, unde sunetele de apel și numerele afișate pot fi falsificate cu ușurință, această metodă devine una dintre cele mai periculoase. Victimele sunt manipulate să ofere coduri, parole sau chiar să efectueze transferuri bancare către conturi controlate de escroci.

Schema este simplă, dar convingătoare: persoana sunată primește un apel de la un număr care pare legitim, adesea afișând un nume sau o instituție cunoscută. În multe cazuri, escrocii folosesc tehnici de spoofing (mascare a numărului) pentru a se afișa ca fiind de la o bancă, o instituție guvernamentală sau o companie de telecomunicații.

Imediat ce ridici receptorul, interlocutorul începe cu un ton oficial și te anunță că a fost detectată o problemă — de exemplu, o tranzacție suspectă, un risc pentru contul tău bancar sau o problemă cu serviciile la care ești abonat.

Scopul este clar: să te facă să crezi că sună o autoritate legitimă care vrea să te ajute.

Ceea ce diferențiază această schemă de alte înșelătorii este formula subtilă folosită de escroci: ei nu încep prin a cere bani sau coduri de acces, ci vorbesc despre „salvarea contului tău” sau despre evitarea unei probleme grave. Această abordare emoțională reduce gradul de scepticism al persoanei apelate și poate submina atenția ori prudenta firească.

Mesajele sunt gândite să creeze un sentiment de urgență: „Trebuie să verificăm identitatea dumneavoastră imediat”, „Dacă nu confirmăm acum, veți pierde accesul la cont”, „Putem să vă ajutăm să evitați o pierdere financiară mare”.

Este o tactică psihologică clasică: mai întâi oferă sprijin aparent, apoi cer rapid detalii sensibile.

După ce au captat încrederea victimei, escrocii trec la partea cea mai periculoasă: cererea de date personale sau financiare. Printre solicitările tipice se numără:

• coduri de autentificare trimise prin SMS; • parole sau PIN-uri; • detalii despre card (număr, dată de expirare, CVC); • acces pentru a controla de la distanță contul sau dispozitivul victimei.

Nicio instituție serioasă — fie bancă, fie ANAF sau alte autorități — nu va solicita astfel de informații prin telefon, mai ales sub presiunea timpului.

Primul semnal de alarmă este presiunea — dacă persoana de la capătul firului te presează să iei o decizie imediată sau spune că e o urgență, este foarte probabil o tentativă de fraudă.

Un al doilea indiciu este cererea de coduri de securitate sau parole. Nu există nicio instituție legitimă care să îți ceară parolele personale; doar tu trebuie să le cunoști.

Un alt semn este când interlocutorul se oferă să te sune înapoi, dar cere confirmarea codurilor sau detaliilor înainte de a face asta — o tehnică menită să te determine să revelezi datele.

Dacă te lovești de un apel de genul acesta, experții recomandă:

• să nu furnizezi nicio informație personală sau financiară; • să închizi imediat apelul; • să contactezi direct instituția pe care susțineau că o reprezintă, folosind un număr oficial; • să verifici ulterior orice tranzacții sau activități suspecte în conturile tale; • să raportezi tentativa de fraudă la banca ta și la autorități.

Aceste practici simple pot stopa escrocheriile înainte ca ele să producă pagube.

Pe măsură ce tehnologia avansează, metodele folosite de infractori devin tot mai sofisticate. Apelurile false, mesajele SMS sau notificările de tip push care imită cele reale pot păcăli chiar și utilizatorii experimentați.

De aceea, este esențial să fim mereu sceptici atunci când cineva ne cere detalii sensibile, mai ales dacă explică că „te ajută”. Nicio operațiune de securitate nu presupune dezvăluirea parolelor tale sau a codurilor primite pe telefon.

În final, atenția și prudența sunt cele mai bune arme împotriva escrocheriilor moderne, iar informațiile corecte îți pot salva nu doar banii, ci și liniștea.