Rate mai mici pentru românii cu credite în lei. IRCC a scăzut sub pragul de 6%.

Românii care au credite în lei cu dobândă variabilă vor vedea reduceri la rate, după ce indicele IRCC a coborât sub 6% de la începutul anului. Specialiștii spun că următoarea actualizare, programată peste trei luni, ar putea aduce o nouă diminuare a costurilor.

IRCC sau Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor, indicatorul care stă la baza calculului ratelor pentru împrumuturile în lei contractate după 2019, a ajuns la 5,68%, față de 6,06% la sfârșitul anului trecut. Chiar și așa, nivelul se menține peste cel consemnat la începutul lui 2025.

Deși scăderea începe să se vadă în rate, dobânzile fixe continuă să fie preferate de mulți români care iau credite noi.

Estimările actuale indică faptul că IRCC aplicabil de la 1 aprilie 2026 s-ar putea situa în jurul valorii de 5,57%, apropiată de nivelurile din vara lui 2025. Chiar și în acest scenariu, creditele vor rămâne relativ scumpe în 2026, iar ieftinirile vor veni treptat, scăderi mai vizibile fiind așteptate abia în 2027.

În acest context, dobânda fixă rămâne, pentru mulți, cea mai sigură variantă. Un studiu al unei platforme de creditare arată că numeroși debitori ajung să aloce aproape jumătate din venit pentru rate, motiv pentru care Banca Națională a României menține plafonul de îndatorare la 40% pentru împrumuturile în lei.

IRCC reprezintă Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor și este calculat trimestrial pe baza tranzacțiilor reale dintre bănci, nu pe estimări – așa cum se întâmplă în cazul ROBOR. Tocmai de aceea, acest indicator surprinde media dobânzilor efectiv practicate în piață, reflectând modul în care se împrumută băncile între ele în condiții concrete. Cu alte cuvinte, IRCC oferă o imagine mai apropiată de realitate asupra costului creditelor, fiind mai puțin influențat de așteptări sau prognoze ale instituțiilor financiare.

Ajustările din piața bancară se reflectă și în evoluția indicilor ROBOR, utilizați la creditele cu dobândă variabilă. Datele Băncii Naționale a României arată o nouă scădere.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) la 3 luni, reper pentru împrumuturile de consum, a coborât la 6,14% pe an, după 6,17% în ședința precedentă, față de 5,92% la începutul anului.

ROBOR la 6 luni, utilizat adesea la creditele ipotecare, a ajuns la 6,28%, iar indicele la 12 luni a scăzut la 6,48%.