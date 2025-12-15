Scade indicele ROBOR. Ce impact va avea asupra creditelor ipotecare

Costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă a înregistrat o ușoară reducere, după ce indicele ROBOR la trei luni a coborât luni la 6,19% pe an. Nivelul este mai mic cu 0,01 puncte procentuale față de ședința anterioară, când indicatorul era cotat la 6,20%, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Conform informațiilor transmise la începutul acestui an, ROBOR la trei luni se situa la 5,92% pe an.

Și ceilalți indicatori ROBOR au consemnat scăderi ușoare. Indicele ROBOR la șase luni, utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 6,33% pe an, de la 6,34% anterior.

În același timp, ROBOR la 12 luni a fost cotat la 6,53% pe an, în scădere față de nivelul de 6,54% înregistrat în ședința precedentă.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat prin OUG nr. 19/2019, acesta se situează la 6,06% pe an. IRCC este calculat ca media aritmetică a ratelor zilnice de dobândă rezultate din tranzacțiile interbancare aferente trimestrului II din 2025 și reprezintă cel mai ridicat nivel atins de acest indicator până în prezent.

Anul viitor ar putea începe cu reduceri ale dobânzilor la creditele ipotecare din România, potrivit unei analize realizate de specialiști din domeniu și citată de Agerpres. Scăderile sunt așteptate atât în cazul dobânzilor fixe — care depășesc 98% din totalul creditelor ipotecare noi — cât și în cazul dobânzilor variabile, pe fondul diminuării indicatorului IRCC.

Potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro împreună cu firma de consultanță financiară SVN România | Credit & Financial Solutions, indicele IRCC ar putea urca la 5,67% în primul trimestru din 2026, valoare comparabilă cu cea înregistrată la începutul acestui an.

În paralel, dobânzile fixe practicate pe segmentul creditelor ipotecare ar urma să se reducă în primele luni din 2026, până la o medie de aproximativ 5,55%, de la circa 5,70%, nivel consemnat în ultimul trimestru din acest an.

Valoarea estimată de 5,55% pentru dobânzile fixe ipotecare la începutul anului viitor ar reprezenta a treia cea mai scăzută valoare din ultimii patru ani. În același timp, dobânda medie variabilă, estimată la 8,17% — formată din IRCC și o marjă fixă de 2,5% — ar urma să fie a patra cea mai redusă înregistrată din 2023 și până în prezent.