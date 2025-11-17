O nouă înșelătorie în România: colete inventate, bani pierduți

O formă nouă de înșelătorie se răspândește rapid, iar polițiștii încearcă să identifice un individ care a reușit să păcălească deja mai multe persoane. Escrocul folosește ceea ce oamenii legii au început să numească „metoda coletul” – un truc simplu, dar suficient de credibil încât să păcălească angajați ocupați sau neatenți.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul vizează în special magazine mici de cartier, cabinete veterinare sau orice tip de spațiu unde traficul este intens și angajații sunt ușor distrași.

El intră în incintă, spune că are de predat un colet pentru un angajat care nu se află în acel moment la lucru și cere o sumă mică de bani, sub pretextul unui ramburs. Se prezintă politicos, vorbește cursiv și oferă detalii generale pentru a părea convingător, apoi pleacă imediat ce primește banii.

Ultimul incident a avut loc la un cabinet veterinar din oraș. Angajații au povestit că bărbatul, aparent trecut de 50 de ani, îmbrăcat îngrijit și extrem de sigur pe el, a profitat de aglomerația din recepție. A cerut 100 de lei pentru un colet „destinat unui coleg care lipsea în acea zi”.

„L-a descris puțin pe colegul nostru, ne-a lăsat numele, un număr de telefon. Colegele mele i-au dat suma respectivă și, în momentul în care s-au eliberat, l-au anunțat pe colegul nostru că i-au venit produsele comandate. Și acesta a spus că nu știe despre ce este vorba și ne-am dat seama că e vorba de o înșelăciune”, a declarat administratorul cabinetului, Diana Marin.

Coletul ridicat în schimbul celor 100 de lei s-a dovedit a fi o cutie în care se aflau două tirbușoane. Incidentul a fost făcut public pe rețelele sociale, unde mai mulți prahoveni au relatat că au trecut prin situații identice, semn că individul operează de mai mult timp și își alege atent țintele.

„Cred că a filat zona. Știa intervalul la care nu este prezent colegul respectiv, acesta a fost și motivul pentru care și-a permis să solicite suma în lipsa lui. După ce a plecat de la noi ar fi încercat și la agenții economici din zonă”, a mai spus Diana Marin.

Poliția a intrat în posesia imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și continuă verificările pentru identificarea bărbatului. Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să nu predea bani pentru colete sau servicii neconfirmate și să verifice întotdeauna autenticitatea solicitării înainte de a face orice plată.