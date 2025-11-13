Shein și Temu, luate în vizor. Guvernul adoptă măsuri contra coletelor cu valoare redusă din afara UE

Shein și Temu, în vizorul autorităților. Italia intenționează să introducă o taxă pentru coletele poștale cu valoare redusă provenite din afara Uniunii Europene, ca răspuns la creșterea importurilor de produse ieftine, în special din China.

Măsura face parte dintr-o strategie menită să protejeze sectorul modei italiene, afectat de concurența produselor rapide și accesibile de pe platformele online internaționale, cum sunt Shein sau Temu.

„Măsurile noastre vor intra în vigoare până la sfârșitul acestui an”, a spus ministrul Industriei, Adolfo Urso.

Planul vizează în special coletele cu valoare sub 150 de euro (aproximativ 175 de dolari). Oficialii italieni au precizat că propunerea este aliniată la discuțiile la nivel european privind taxele pentru importurile de valoare redusă.

În paralel, ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a cerut accelerarea adoptării unei taxe mai largi la nivelul UE, care, potrivit planurilor actuale, ar urma să fie aplicată abia în 2028.

„Avem nevoie de norme europene puternice și rapide pentru a stopa agresiunea non-europeană care invadează piața noastră cu produse ieftine și nereglementate”.

Datele recente arată amploarea fenomenului: autoritățile vamale UE au gestionat în 2024 aproximativ 4,6 miliarde de colete cu valoare redusă achiziționate online, dintre care 91% proveneau din China, dublu față de anul anterior.

Potrivit surselor oficiale, amendamentul privind taxa pentru coletele ieftine va fi inclus în bugetul pentru 2026 și ar urma să fie aprobat în următoarele săptămâni.

Propunerea a fost bine primită de Federația Italiană a Modei, care a salutat inițiativa guvernului ca un pas important pentru limitarea impactului modei ultra-rapide asupra economiei și mediului.

„Apreciem intenția guvernului de a aborda în această lege bugetară impactul asupra sustenabilității economice și de mediu generat de moda ultra-rapidă, care, de asemenea, epuizează resurse semnificative din economia noastră și din vistieria statului”, a transmis Federația Moda Italia-Confcommercio.

Măsura italienească vine într-un moment în care multe state europene analizează modalități de a regla fluxul masiv de colete internaționale cu prețuri reduse, pentru a proteja producătorii locali și a preveni dezechilibrele economice generate de comerțul digital global.