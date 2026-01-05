Cursa pentru primăria Parisului. Profilurile candidaților și provocările campaniei

Alegătorii din Paris se pregătesc să aleagă, în luna martie, un nou primar pentru prima dată în ultimii 12 ani, după ce actuala edilă, Anne Hidalgo, a decis anul trecut să nu candideze pentru un nou mandat.

Viitorul primar va deveni unul dintre cei mai recunoscuți politicieni francezi atât pe plan intern, cât și internațional, conducând un oraș cu peste 2 milioane de locuitori, mai populat decât unele state membre ale Uniunii Europene.

Jacques Chirac, fost președinte al Franței, a folosit acest post ca treaptă către Palatul Élysée.

Contextul politic al alegerilor este amplificat de faptul că scrutinul are loc cu un an înainte de următoarele alegeri prezidențiale din Franța.

Deși Parisul nu este considerat un indicator clar al tendințelor politice naționale — exemplu fiind performanța redusă a partidului de extremă dreaptă Rassemblement National în capitală comparativ cu alte regiuni — evenimentele din capitală sunt urmărite îndeaproape de alegători din întreaga țară.

Alegerile pentru primăria Parisului nu sunt de tip „câștigător ia totul”. Conform regulamentului, dacă lista unui candidat obține peste 10% din voturile din primul tur, acesta avansează în turul al doilea și beneficiază de reprezentare în Consiliul orașului.

Emmanuel Grégoire, susținut de Partidul Socialist, încearcă să devină al treilea primar socialist consecutiv al Parisului.

Deși beneficiază de sprijinul administrației în funcție, primarul Hidalgo nu îl sprijină personal, nemulțumită de faptul că acesta și-a părăsit funcția de adjunct pentru a candida la Parlament, în încercarea de a-și crește notorietatea.

Puncte forte : „Grégoire este o figură consensuală care a reușit, pentru prima dată, să obțină ca două partide cheie de stânga — Verzii și comuniștii — să formeze o alianță în primul tur și să nu-și prezinte propriii candidați.” Această susținere largă este considerată a-i spori șansele de a termina pe primul loc în primul tur.

„Grégoire este o figură consensuală care a reușit, pentru prima dată, să obțină ca două partide cheie de stânga — Verzii și comuniștii — să formeze o alianță în primul tur și să nu-și prezinte propriii candidați.” Această susținere largă este considerată a-i spori șansele de a termina pe primul loc în primul tur. Puncte slabe: Criticii îl consideră „un pește ierbivor într-un bazin de rechini”, invocând lipsa de carismă mediatică și dificultățile sale în a face față presiunii politice, trăsături considerate importante pentru un primar al capitalei franceze.

Potrivit sondajelor, Grégoire se situează la 32% din intențiile de vot.

Sophia Chikirou, deputată din partea France Insoumise, vizează o poziție mai radicală în stânga, încercând să rivalizeze cu Grégoire. Ea este cunoscută ca una dintre mințile din spatele campaniilor prezidențiale ale lui Jean-Luc Mélenchon.

Puncte forte: „Va încerca să creeze aceeași magie în capitala franceză, concentrându-se pe zone social mixt, situate la periferia orașului, unde locuiesc tineri, gospodării muncitoare și descendenți ai imigranților.”

Puncte slabe: Chikirou a fost implicată în controverse, fiind investigată pentru presupuse suprafacturări în campania prezidențială din 2017 și criticată pentru comentarii considerate homofobe. Ea neagă orice implicare ilegală și nu comentează asupra altor acuzații, dar aliații săi au catalogat incidentele ca fiind private sau umoristice.

Sondajele indică un scor de 13% pentru Chikirou.

Ministrul Culturii, Rachida Dati, candidează pentru a treia oară la primăria Parisului, fiind probabil cea mai bine cotată dintre încercările sale.

Dati este recunoscută pentru stilul său combativ și pentru conflictele cu actuala primaritate. Ea este și primar al arondismentului 7, o zonă privilegiată ce include Turnul Eiffel.

Puncte forte: „De la lansarea campaniei, Dati a încercat să-și mobilizeze susținerea prin clipuri pe rețelele sociale, vizibil inspirate de succesul unor politicieni internaționali.”

Puncte slabe: Este o figură polarizantă, cu multiple controverse, inclusiv procese pentru presupuse fapte de corupție și acuzații legate de neînregistrarea unor bunuri de valoare. Ea susține că este nevinovată în toate cazurile.

Sondajele o situează la 27% din intențiile de vot.

Pierre-Yves Bournazel, susținut de partidul Renaissance al președintelui Emmanuel Macron, este un consilier de lungă durată al Parisului, cu o carieră concentrată exclusiv pe politica locală.

Puncte forte: „Este potrivit pentru alegătorii centriști și conservatori moderați, fiind un politician cu profil scăzut, concentrat doar pe problemele Parisului.”

Puncte slabe: Lipsa de notorietate reprezintă un obstacol major, sondajele arătând că mai mult de jumătate dintre parizieni afirmă că „nu îl cunosc deloc”.

Sondajele indică 14% pentru Bournazel.

Thierry Mariani, reprezentant al Rassemblement National, este unul dintre politicienii de dreapta care a migrat spre extrema dreaptă.

Puncte forte: „Bariera de așteptare este scăzută, deoarece partidul său nu deține niciun loc în Consiliul orașului. El poate atrage voturi din rândul locuințelor sociale și testa acceptabilitatea partidului printre alegători mai înstăriți.”

Puncte slabe: Legăturile sale cu lideri autoritari, inclusiv vizite în Siria, Crimeea și întâlniri cu Vladimir Putin, ar putea fi privite negativ de electoratul parizian.

Sondajele îl situează la 7% din intențiile de vot.

Sarah Knafo, europarlamentar și asociată cu campania prezidențială a lui Éric Zemmour, ar putea să concureze pentru voturile anti-imigrație, însă candidatura sa nu este confirmată definitiv.

Puncte forte: „Knafo combină apelul pentru guvern mic cu un control strict al imigrației, putând obține locuri în Consiliul orașului dacă atinge pragul de 10%.”

Puncte slabe: Poziția sa politică riscă să o plaseze între partidul conservator și extrema dreaptă, ceea ce ar putea reduce sprijinul electoratului general.

Alegerile din Paris reprezintă o cursă complexă, cu candidați care reflectă întreaga gamă politică a Franței — de la stânga radicală la dreapta conservatoare și extremă.

Contextul național, proximitatea scrutinului prezidențial și vizibilitatea internațională a capitalei sporesc miza acestor alegeri.

Votul din martie va desemna un primar capabil să gestioneze provocările unui oraș dens populat și divers, în timp ce fiecare candidat încearcă să-și maximizeze punctele forte și să minimizeze vulnerabilitățile, într-o competiție intens mediatizată.