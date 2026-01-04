Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință” la Paris. România își reafirmă rolul în sprijinul Ucrainei

Președintele Nicușor Dan va reprezenta România la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință”, un format internațional dedicat sprijinului pentru Ucraina în timpul conflictului cu Rusia.

Evenimentul se desfășoară la Palatul Élysée din Paris.

Conform Administrației Prezidențiale, summitul „Coaliției de Voință” este programat pentru marți, 6 ianuarie, începând cu ora 15:45 (ora locală la Paris).

Înainte de această întâlnire, liderii aliați ai Ucrainei s-au reunit deja la Kiev pentru a examina detaliile unei versiuni actualizate a planului de ieșire din conflictul cu Rusia, pregătind terenul pentru discuțiile de la Paris.

„Coaliția de Voință” (în engleză Coalition of the Willing) este un mecanism format din state care sprijină Ucraina cu resurse militare, ajutor umanitar și decizii politice coordonate.

Inițial, conceptul a fost folosit de mai multe ori în istorie în contexte diferite, dar în acest caz se referă la un grup de lideri europeni și transatlantici care promovează sprijinul continuu pentru Kiev și condiții pentru securitatea europeană.

Până în prezent, președintele Dan a participat și la alte întâlniri ale „Coaliției de Voință”, în special în format de videoconferință. În decembrie 2025, de exemplu, el a luat parte la o sesiune online a liderilor statelor membre în care s-au discutat aspecte privind sprijinul militar suplimentar și posibilitatea de a oferi garanții de securitate pentru Ucraina, atât în timpul conflictului, cât și după încheierea acestuia.

Aceste reuniuni s-au dovedit esențiale pentru consolidarea unei viziuni comune în rândul statelor europene și aliaților despre modul în care Ucraina poate primi ajutor eficient, dar și stabilitate pe termen lung.

Participarea lui Nicușor Dan la summitul de la Paris confirmă angajamentul României în susținerea Ucrainei și în cadrul structurilor europene coordonate. Deși detaliile programului oficial nu au fost încă dezvăluite integral, așteptările sunt ca discuțiile să includă strategii comune privind continuarea sprijinului militar, politic și economic pentru Kiev, dar și modul în care statele membre pot contribui la consolidarea securității pe continent.

Sprijinul României nu este doar retoric. În trecut, liderii de la București au subliniat necesitatea consolidării unității transatlantice și europene pentru a gestiona efectele conflictului ruso-ucrainean, inclusiv în zona Marea Neagră, care rămâne o preocupare centrală pentru securitatea regională.