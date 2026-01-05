Social

Atenție la reducerile din următoarea perioadă. Riști să rămâi fără bani

Atenție la reducerile din următoarea perioadă. Riști să rămâi fără baniCumpărături online. Sursă foto: Unsplash
Din cuprinsul articolului

Atenție la reduceri. Consumatorii care achiziționează produse de pe site-uri internaționale, operate de firme din afara Uniunii Europene, trebuie să fie extrem de atenți, mai ales în sezonul promoțiilor de iarnă, potrivit ANPC.

Atenție la reduceri

Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, atrage atenția că autoritățile române au capacitate limitată de intervenție în cazul problemelor generate de comercianți fără sediu în UE.

„Atenţie la magazinele din afara UE – Dacă operatorul economic care administrează site-ul de pe care achiziţionaţi produsele nu are personalitate juridică în Uniunea Europeană capacitatea autorităţilor de a interveni în protejarea intereselor consumatorilor este limitată”, a transmis Anghel.

Paul Anghel, ANPC

Paul Anghel. Surda foto: Arhiva EVZ

Sfaturile oficialului vin într-un context în care cumpărăturile online cresc semnificativ, iar promoțiile atractive pot ascunde riscuri ascunse.

Pentru a evita neplăcerile, Paul Anghel recomandă consumatorilor să urmeze câteva reguli esențiale înainte de finalizarea comenzii: compararea prețurilor pe mai multe platforme, citirea atentă a descrierii produsului, verificarea stocului, a TVA-ului și a costurilor de livrare, precum și confirmarea că prețul afișat la reducere corespunde celui din coș.

De asemenea, site-ul trebuie să fie securizat (HTTPS și simbol de securitate), iar datele bancare să nu fie împărtășite niciodată în mod nesigur.

Cumpărături online

Cumpărături online. Sursă foto: Freepik

Recomandările ANPC

Directorul ANPC recomandă, de asemenea, verificarea recenziilor reale ale altor cumpărători și confirmarea prezenței informațiilor obligatorii pe site: datele de identificare ale firmei, prețul final, condițiile de livrare și politica de retur. Lipsa acestor detalii este un semnal clar de risc.

În ceea ce privește drepturile consumatorilor, Anghel subliniază că acestea se aplică și în perioada reducerilor: prețul promoțional trebuie să fie mai mic decât cel mai mic preț din ultimele 30 de zile, reducerea trebuie afișată clar, livrarea produselor trebuie realizată în maximum 30 de zile, iar consumatorul beneficiază de 14 zile drept de retur fără explicații, cu restituirea banilor tot în cel mult 14 zile.

Garanția legală de minimum doi ani se aplică inclusiv produselor aflate la promoție, oferind dreptul la reparare, înlocuire sau rambursare.

Ce pot face consumatorii păcăliți

Pentru problemele apărute în cazul comercianților din UE, consumatorii pot contacta Centrul European al Consumatorilor România, iar pentru magazinele locale, sesizările se fac direct la ANPC. Vigilența rămâne, astfel, principala armă împotriva ofertelor înșelătoare online.

