Trump despre femeia împușcată de ICE: Agitatoare profesionistă. Președintele cere investigarea finanțării protestelor

Președintele Donald Trump a declarat pe 11 ianuarie 2026, în timpul unei discuții cu presa la bordul Air Force One, că femeia împușcată mortal de un agent U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) în Minneapolis ar fi putut fi „agitatoare profesionistă”, potrivit Fox News.

Trump a adăugat că autoritățile vor investiga cine susține financiar astfel de proteste împotriva forțelor de ordine.

„Femeia și prietena ei au fost extrem de lipsiți de respect față de forțele de ordine. Le-au hărțuit… Cred, sincer, că sunt agitatoare profesioniste”, a spus Trump, referindu-se la incidentul care a avut loc în sudul Minneapolis.

Incidentul a avut loc pe 7 ianuarie 2026, când agenții ICE desfășurau o operațiune de aplicare a legii în Minneapolis.

Conform Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), vehiculul condus de Renee Nicole Good a fost folosit împotriva unui agent, care a deschis focul în autoapărare. Tricia McLaughlin, asistent secretar pentru relații publice al DHS, a explicat:

„Această individă obstrucționa aplicarea legii și și-a folosit vehiculul împotriva ICE. Agentul a acționat conform procedurilor de autoapărare.”

Imaginile video arată SUV-ul condus de femeie pe străzile Minneapolis în momentul împușcăturilor, iar autoritățile continuă să verifice circumstanțele exacte ale incidentului.

Femeia împușcată era membră a grupului Minnesota ICE Watch, un colectiv activist care organizează proteste împotriva agențiilor federale, inclusiv ICE.

Grupul a distribuit un manual detaliat, numit „de-arrest primer”, care oferă instrucțiuni pentru „eliberarea” persoanelor reținute de forțele de ordine și compară fiecare acțiune cu o „micro-intifada”.

Manualul, publicat în primăvara anului 2024 și repostat pe Instagram de MN ICE Watch, oferă instrucțiuni pentru confruntări fizice cu ofițerii, inclusiv modul optim de a extrage o persoană reținută, tehnici de împingere și tragere a agenților și metode de a deschide ușile vehiculelor poliției pentru a elibera persoane reținute.

„Din punct de vedere tehnic, pentru a împinge corect, ar trebui să ai centrul de greutate jos și o bază largă, folosind putere explozivă și ținând capul sus în orice moment posibil”, se arată în manual.

Manualul avertizează că aceste acțiuni „pot fi considerate infracțiuni” și că „atingerea fizică a unui ofițer poate fi interpretată ca agresiune în instanță”, dar sugerează că riscul este „contextual” și că acțiunile decisive pot preveni „daune mai mari cauzate de reprimare”.

Tacticile descrise includ, de asemenea, „presarea” ofițerilor pentru a elibera persoanele reținute, înconjurarea lor și blocarea vehiculului, inspirându-se din ocupările campusurilor pentru solidaritate cu Palestina.

Ultima pagină a manualului prezintă o ilustrație cu protestatari care încearcă să elibereze o persoană din mâinile unui ofițer, cu legenda:

„Fiecare arrestare este o ‘agitație’ care poate inspira pe alții până când putem scutura acest ordin nociv.”

Vecinii lui Renee Good au declarat că aceasta a participat regulat la întâlniri locale ale MN ICE Watch și că a primit „antrenament temeinic” din partea grupului.

După împușcarea lui Renee Good, câteva zeci de protestatari au fost arestați în Minneapolis în timpul demonstrațiilor împotriva ICE și pentru clarificări privind incidentul.

Demonstranții au blocat străzi, au scandat lozinci și au cerut „eliberarea” celor reținuți. Protestele au fost pașnice, dar au generat tensiuni între autoritățile locale și federale.

Primarul Jacob Frey și autoritățile locale au solicitat o anchetă transparentă și examinarea imaginilor video pentru a clarifica circumstanțele exacte ale împușcării.

Organizații internaționale precum Human Rights Watch au analizat incidentul și au atras atenția asupra utilizării forței letale de către agenți federali. Potrivit HRW, videoclipurile disponibile sugerează că vehiculul nu se afla într-o poziție care să justifice deschiderea focului.

Termenul „intifada”, folosit în manualul MN ICE Watch, este asociat cu atacuri violente împotriva civililor israelieni, conform Anti-Defamation League. Manualul menționează „globalizarea intifadei”, ceea ce este înțeles drept apel la violență împotriva Israelului sau a instituțiilor evreiești.

Ancheta continuă la nivel local și federal pentru a clarifica rolul vehiculului, acțiunile agentului ICE și influența MN ICE Watch asupra membrilor săi.

Experții în drept penal și observatorii independenți monitorizează modul în care autoritățile comunică cu publicul și respectă protocoalele de aplicare a legii.

Pe măsură ce noi informații vor fi publicate, autoritățile americane vor trebui să decidă dacă vor iniția proceduri disciplinare sau modificări procedurale privind operațiunile de aplicare a legii