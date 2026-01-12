International

Miliardarul Bill Ackman donează $10.000 agentului ICE implicat în incidentul de la Minneapolis

Comentează știrea
Miliardarul Bill Ackman donează $10.000 agentului ICE implicat în incidentul de la MinneapolisBill Ackman / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Bill Ackman, fondatorul și directorul general al Pershing Square Capital Management, a donat 10.000 de dolari pe o pagină GoFundMe creată pentru Jonathan Ross, agentul federal implicat în împușcarea mortală a protestatarei Renee Nicole Good în Minneapolis, potrivit New York Post.

Ackman, care are o avere estimată la 9,3 miliarde de dolari, a afirmat că a intenționat să contribuie și la fondul familiei victimei, însă nu a mai avut ocazia deoarece acesta fusese închis.

„Cred cu tărie în principiul nostru legal că fiecare este considerat nevinovat până la dovedirea vinovăției. În acest sens, am susținut @gofundme pentru Jonathan Ross și am intenționat să sprijin și gofundme-ul familiei Renee Good (fondul ei a fost închis când am încercat să contribui),” a scris Ackman pe X.

Fondul GoFundMe pentru familia lui Renee Good a fost închis de organizatori după ce a strâns peste 1,5 milioane de dolari.

Bugetarii primesc vouchere de vacanță și în 2026. Toate detaliile despre condițiile de acordare
Bugetarii primesc vouchere de vacanță și în 2026. Toate detaliile despre condițiile de acordare
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului în exil, apel către forțele de securitate ale țării. Proteste de amploare în Londra
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului în exil, apel către forțele de securitate ale țării. Proteste de amploare în Londra

Contextul incidentului

Incidentul a avut loc în Minneapolis, când Renee Nicole Good, mamă a trei copii și participantă la un protest anti-ICE, ar fi încercat să folosească vehiculul împotriva agenților, potrivit declarațiilor autorităților federale.

Agentul Jonathan Ross, care anterior fusese rănit într-un atac cu vehicul, a tras asupra protestatarei în timpul operațiunii, provocând decesul acesteia. Conform relatărilor, Ross a tras un glonț prin parbriz și alte două prin fereastra laterală a vehiculului.

Ackman a descris situația drept „o tragedie”, subliniind că „un ofițer își face datoria cât de bine poate, iar o protestatară care probabil nu intenționa să omoare ofițerul, dar ale cărei acțiuni într-o fracțiune de secundă au dus la moartea ei. Țara noastră este mai puternică dacă lucrăm împreună pentru a rezolva problemele complexe care ne dezbină.”

Detalii despre GoFundMe

Pagina GoFundMe pentru Jonathan Ross a fost creată pentru a acoperi „orice costuri legale de care agentul ar putea avea nevoie”. Organizatorul, care nu pare să îl cunoască personal pe agent, a criticat fondul pentru Renee Good, descriind campania ca fiind „media bs despre un terorist domestic”.

„Consider că ofițerul, care a fost 1000% justificat în împușcătura sa, merită să aibă un GoFundMe,” a scris organizatorul.

Acesta a precizat, într-o actualizare postată duminică, că va returna toate donațiile dacă nu primește răspuns de la familia agentului până pe 9 martie.

Reacții și impact financiar

Conform estimărilor, donația de 10.000 de dolari reprezintă aproximativ 0,0001075% din averea lui Ackman, subliniind capacitatea miliardarului de a contribui la astfel de cauze.

Incidentul a generat discuții intense în mediul online, dar Ackman a precizat că scopul său a fost să susțină principiul nevinovăției și respectarea procedurilor legale.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:55 - Jurnalist bătut în toaleta unui mall. Reacții din partea Guvernului slovac
11:43 - Bugetarii primesc vouchere de vacanță și în 2026. Toate detaliile despre condițiile de acordare
11:37 - Universitate britanică obligată să ajusteze materialele despre Fecioara Maria după obiecții legale
11:31 - Culisele atacului lansat la adresa ministrului Justiției. Se confirmă scenariul conturat recent
11:25 - Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului în exil, apel către forțele de securitate ale țării. Proteste de amploar...
11:19 - Kelemen Hunor, aspru criticat după ce a anunțat susținerea totală a UDMR pentru Viktor Orbán

HAI România!

Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!
Ion Cristoiu – Se rupe coaliția? Vin anticipatele?!
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă

Proiecte speciale