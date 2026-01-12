Miliardarul Bill Ackman donează $10.000 agentului ICE implicat în incidentul de la Minneapolis

Bill Ackman, fondatorul și directorul general al Pershing Square Capital Management, a donat 10.000 de dolari pe o pagină GoFundMe creată pentru Jonathan Ross, agentul federal implicat în împușcarea mortală a protestatarei Renee Nicole Good în Minneapolis, potrivit New York Post.

Ackman, care are o avere estimată la 9,3 miliarde de dolari, a afirmat că a intenționat să contribuie și la fondul familiei victimei, însă nu a mai avut ocazia deoarece acesta fusese închis.

„Cred cu tărie în principiul nostru legal că fiecare este considerat nevinovat până la dovedirea vinovăției. În acest sens, am susținut @gofundme pentru Jonathan Ross și am intenționat să sprijin și gofundme-ul familiei Renee Good (fondul ei a fost închis când am încercat să contribui),” a scris Ackman pe X.

Fondul GoFundMe pentru familia lui Renee Good a fost închis de organizatori după ce a strâns peste 1,5 milioane de dolari.

Incidentul a avut loc în Minneapolis, când Renee Nicole Good, mamă a trei copii și participantă la un protest anti-ICE, ar fi încercat să folosească vehiculul împotriva agenților, potrivit declarațiilor autorităților federale.

Agentul Jonathan Ross, care anterior fusese rănit într-un atac cu vehicul, a tras asupra protestatarei în timpul operațiunii, provocând decesul acesteia. Conform relatărilor, Ross a tras un glonț prin parbriz și alte două prin fereastra laterală a vehiculului.

Ackman a descris situația drept „o tragedie”, subliniind că „un ofițer își face datoria cât de bine poate, iar o protestatară care probabil nu intenționa să omoare ofițerul, dar ale cărei acțiuni într-o fracțiune de secundă au dus la moartea ei. Țara noastră este mai puternică dacă lucrăm împreună pentru a rezolva problemele complexe care ne dezbină.”

Pagina GoFundMe pentru Jonathan Ross a fost creată pentru a acoperi „orice costuri legale de care agentul ar putea avea nevoie”. Organizatorul, care nu pare să îl cunoască personal pe agent, a criticat fondul pentru Renee Good, descriind campania ca fiind „media bs despre un terorist domestic”.

I am big believer in our legal principal that one is innocent until proven guilty. To that end, I supported the @gofundme for Jonathan Ross and intended to similarly support the gofundme for Renee Good’s family (her gofundme was closed by the time I attempted to provide… — Bill Ackman (@BillAckman) January 12, 2026

„Consider că ofițerul, care a fost 1000% justificat în împușcătura sa, merită să aibă un GoFundMe,” a scris organizatorul.

Acesta a precizat, într-o actualizare postată duminică, că va returna toate donațiile dacă nu primește răspuns de la familia agentului până pe 9 martie.

Conform estimărilor, donația de 10.000 de dolari reprezintă aproximativ 0,0001075% din averea lui Ackman, subliniind capacitatea miliardarului de a contribui la astfel de cauze.

Incidentul a generat discuții intense în mediul online, dar Ackman a precizat că scopul său a fost să susțină principiul nevinovăției și respectarea procedurilor legale.