Dezvăluiri despre femeia împușcată în Minneapolis și agentul ICE care a tras

Cazul femeii împușcate mortal de un agent federal în timpul unei operațiuni a Serviciului de Imigrare și Control Vamal al Statelor Unite (ICE) în Minneapolis continuă să genereze reacții și să scoată la iveală informații suplimentare despre contextul în care s-a produs incidentul, potrivit New York Post.

Potrivit unor relatări publicate de presa americană, Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, era implicată activ în rețele locale de monitorizare și opoziție față de acțiunile ICE din Minnesota.

Conform informațiilor publicate de New York Post, Renee Nicole Good făcea parte dintr-o rețea de activiști cunoscută sub numele de „ICE Watch”, o coaliție informală care urmărește documentarea și, potrivit descrierilor publice, perturbarea operațiunilor ICE în orașele considerate „sanctuar”.

Grupul utilizează rețele sociale și aplicații mobile pentru a semnala prezența agenților federali în cartierele rezidențiale.

Good s-a mutat în Minneapolis anul trecut și ar fi intrat în contact cu activiștii anti-ICE prin intermediul școlii charter frecventate de fiul său în vârstă de șase ani.

Potrivit mai multor surse locale citate de publicația americană, instituția promovează o abordare educațională centrată pe justiție socială și implicarea elevilor în activism civic.

La un priveghi organizat în apropierea locului unde a avut loc incidentul, o mamă identificată drept Leesa, care are un copil înscris la aceeași școală, a declarat: „Era o luptătoare. A murit făcând ceea ce considera corect”. Aceasta a mai afirmat: „Știu că făcea ceea ce trebuia. Am urmărit de multe ori înregistrarea video, dar cunosc și omul care era. În inima mea, știu că a făcut totul corect”.

Un fost profesor de educație fizică al școlii, Rashad Rich, a precizat pentru aceeași sursă că subiectele de actualitate, inclusiv cazul George Floyd, făceau parte din programa școlară. „Din ce știu, era implicată în activități de justiție socială. Comunitatea este una unită și mulți părinți sunt activi civic”, a spus acesta.

Potrivit autorităților federale, agentul ICE a deschis focul după ce Renee Good ar fi îndreptat autoturismul său, un SUV Honda Pilot, către doi agenți aflați la fața locului.

Conform imaginilor apărute ulterior în mediul online, agentul ar fi tras trei focuri de armă, unul dintre gloanțe lovind-o pe Good în cap. Ancheta oficială este în desfășurare.

Secretarul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, a declarat că incidentul este analizat ca un posibil act de autoapărare și a afirmat că agenții ICE ar fi fost „urmăriți și hărțuiți” pe parcursul zilei de către activiști.

Potrivit relatărilor din presă, membrii ICE Watch participă la instruiri care includ informații despre drepturile legale, modalități de observare a agenților federali și metode de alertare a comunității.

Leesa a afirmat: „Era instruită cum să interacționeze cu agenții ICE – ce să facă și ce să nu facă. Era un training detaliat: să asculți comenzile, să-ți cunoști drepturile, să folosești fluierul când vezi un agent ICE”.

Autoritățile federale au semnalat o creștere semnificativă a incidentelor în care vehicule au fost folosite împotriva agenților ICE la nivel național, datele Departamentului pentru Securitate Internă indicând o creștere accentuată în ultimul an.

Renee Good locuia împreună cu soția sa, Rebecca Good, și copiii într-un cartier din sudul Minneapolisului, zonă cunoscută pentru implicarea civică a rezidenților.

După incident, mai multe demonstrații și priveghiuri au fost organizate în oraș, unele dintre acestea degenerând în confruntări cu forțele de ordine.

Autoritățile locale și federale au anunțat că vor reveni cu informații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.