Disputa politică din SUA ia amploare după ce un agent ICE a împușcat o femeie. Democrații atacă politica de deportare a imigranților ilegali

O femeie a fost împușcată mortal miercuri de un ofițer federal de imigrări din Minneapolis, inflamând o dezbatere deja aprinsă de adversarii politici ai președintelui Donald Trump privind deportarea imigranților ilegali, scrie The Hill. Lucrurile sunt complicate și mai mult de faptul că incidentul s-a petrecut în statul Minnesota, un fief al Democraților, al cărei guvernator, fostul candidat la vicepreședinție alături de Kamala Harris, Tim Walz, se află în centrul unui imens scandal de fraudă cu fonduri pentru imigranți, care l-a obligat să se retragă dintr-o eventuală cursă de realegere.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a numit-o pe femeie „teroristă internă” și a argumentat că întregul episod a fost un atac terorist.

Miercuri după-amiază, președintele Trump a dat vina pe „stânga radicală” pentru incident, argumentând că ofițerul a acționat în autoapărare și descriind victima împușcăturii drept un „agitator profesionist” care „a încercat să calce brutal” un ofițer ICE.

Declarația a provocat un răspuns furios din partea liderilor Democrați din Minnesota, inclusiv a primarului din Minneapolis, Jacob Frey, un politician de stânga radicală care se opune politicilor contra migranților ilegali, care a declarat că acuzația de „terorism intern” este o „aiureală” și că moartea femeii a fost rezultatul „unui agent care a folosit puterea în mod imprudent”.

Frey le-a spus, de asemenea, agenților Serviciului de Imigrări și Control Vamal al SUA (ICE): „ieși dracului din orașul nostru”.

Dar Democrații din Minnesota și din Congres văd acest incident cu totul diferit, spunând că victima - identificată de The Minnesota Star Tribune ca fiind Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani - nu ar fi reprezentat nicio amenințare pentru ofițeri și a fost ucisă cu sânge rece.

„Nu au fost prezentate dovezi care să justifice împușcarea unei femei neînarmate în Minneapolis”, a declarat liderul minorității din Cameră, Hakeem Jeffries (Democrat din New York), pentru NewsNation. „Trebuie să ne asigurăm că agentul ICE necinstit care a apăsat pe trăgaci, ceea ce a dus la moartea unui cetățean american, este anchetat penal cu toată forța legii.”

„În loc să ne protejeze comunitățile, ei dezlănțuiesc violența - terorizează cartiere și acum ucid un civil”, a declarat deputata de extremă stânga Ilhan Omar, care reprezintă o mare parte din Minneapolis. „Nu este vorba de aplicare a legii. Este violență de stat”, a mai spus Omar.

Natura partizană a luptei, care pare probabil să se prelungească o perioadă de timp, a fost inconfundabilă, comentează The Hill.

Violența a avut loc pe fundalul creșterii prezenței forțelor de ordine ale lui Trump în orașele și statele conduse de Democrați. Trump s-a concentrat recent asupra statului Minnesota, unde guvernatorul Tim Walz, a avut frecvent dispute cu președintele Trump pe o serie de probleme, inclusiv privitor la frauda care a implicat mai mulți locuitori de origine somaleză.

Walz i-a caracterizat pe agenții federali din Minneapolis drept un „Gestapo modern”. „Am văzut videoclipul”, a scris el pe X. „Nu credeți această mașinărie de propagandă.”

Purtătoarea de cuvânt a DHS, Tricia McLaughlin, a scris într-o postare pe X că „unul dintre acești revoltați violenți și-a transformat vehiculul într-o armă, încercând să-i calce pe ofițerii noștri de aplicare a legii în încercarea de a-i ucide - un act de terorism intern”.

Președintele Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților, Jim Jordan, Republican din Ohio, a dat vina pentru incident pe „mentalitatea stângii”. „Toată această mentalitate a stângii este cea mai mare problemă”, a declarat Jordan pentru The Hill. „Acolo unde jurisdicțiile sanctuar interferează cu forțele de ordine federale care își fac treaba, le hărțuiesc, se amestecă în activitatea lor”, a adăugat el.

Directivele DHS privind utilizarea forței prevăd că ofițerilor le este „interzis să folosească arme de foc pentru a opri șoferul unui vehicul în mișcare” și nici măcar nu ar trebui să folosească „focuri de avertisment” pentru a scoate din funcțiune mașinile.

Reprezentantul Glenn Ivey, Democrat din Maryland, care a urmărit penal cazurile de forță excesivă din partea poliției în calitate de procuror al statului pentru comitatul Prince George, a declarat că ofițerul pare să încalce această politică și a riscat, de asemenea, să pună în pericol alte persoane în acest proces. „El va spune că a simțit că viața sa este în peciol, că femeia încerca să-l lovească cu mașina. Nu mi s-a părut așa când m-am uitat la înregistrare”, a declarat Ivey.

„Nu ar trebui să te afli niciodată în fața unei mașini când încerci să o oprești”, a spus el, adăugând că împușcăturile au pus în pericol și alți ofițeri și martori”, a mai spus Democratul. „A fost o prostie să tragi cu arma cu atât de mulți oameni în jur, mai ales că nu a existat nicio infracțiune. Se presupune că folosești forța mortală doar atunci când viața cuiva este în pericol și, cu siguranță, nu pentru o contravenție. Și în momentul în care încercau să o scoată din mașină, nici măcar nu sunt sigur că a fost comisă vreo infracțiune”, a susținut Ivey.

ICE a fost trimisă în diverse zone din toată țara, pentru a-i deporta pe imigranții ilegali, mai ales din regiuni controlate de politicien Democrați, care se opun politicilor lui Trump. Agenții ICE au fost adesea hărțuiți de agitatori de extreme stângă din zonele în care acționau. Agenția s-a ciocnit în mod repetat cu protestatarii, arestând membri ai clerului în Illinois și arestându-l pe primarul orașului Newark, Ras Baraka (Democrat), în timp ce încerca să viziteze o unitate ICE din New Jersey. Încăierarea rezultată a dus la acuzații împotriva deputatei LaMonica McIver (Democrată din New Jersey), care este acuzată că i-a atacat pe ofițeri.

Democrații și susținătorii imigrației ilegale au condamnat tacticile ICE, acuzând ofițerii de comportament agresiv și imprudent, comis în timp ce poartă măști. „Tragedia mortală de astăzi din Minneapolis este rezultatul direct al politicii nesăbuite a administrației Trump de abuz violent împotriva imigranților și a cetățenilor americani care îi înconjoară. Este clar că administrația a căutat să creeze un mediu de frică, violență și brutalitate federală care pune în pericol toate comunitățile noastre. Forțele de ordine federale trebuie să iasă de pe străzi și să se întoarcă la sarcina lor principală: protejarea națiunii noastre prin investigații profesioniste”, a declarat Grupul Hispanic al Congresului într-un comunicat.

Minneapolis a fost scena incidentului care a dus la moartea lui George Floyd, un bărbat de culoare neînarmat dar cu un lung cazier legat de jaf și droguri. Ofițerul de poliție care l-a ucis pe George Floyd a fost condamnat pentru crimă la peste 20 de ani de închisoare.

ICE anunțase că operațiunea din Minneapolis este programată să fie cea mai mare a agenției de până acum, din cauza schemei de fraudă care implică furnizori de servicii de îngrijire a copiilor imigranților. Dar locuitorii orașului, covârșitor Democrat, s-au opus desfășurării activității ICE. Reprezentanta Betty McCollum, Democrată din Minnesota, l-a atacat pe Trump pentru trimiterea celor 2.000 de agenți ICE în oraș, acuzându-i pe agenții ICE că ar „crea profiluri rasiale”.

„Politicile de imigrare nesăbuite și periculoase ale lui Trump nu fac nimic pentru a ne face mai în siguranță. Ceea ce fac este să semene haos, diviziune și neîncredere nu numai în Minnesota, ci în întreaga țară. Astăzi, în Minneapolis, aceste acțiuni au dus la împușcarea mortală a unei femei în cap de către un agent federal mascat”, a scris ea pe X, cerând anularea operațiunii de deportare a imigranților ilegali din Minneapolis.

Procurorul general din Minnesota, Keith Ellison, tot Democrat, a declarat că statul va investiga incidentul, dar s-a folosit de prilaj pentru a lansa acuzații la adrresa președintelui Trump, despre care susține că ar fi „incitat la violență”.