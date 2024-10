International Tim Walz, o nouă afirmație falsă. Când a fost, de fapt, în China







După scandalul declanșat de afirmațiile sale neconforme cu adevărul despre serviciul militat, Tim Walz, candidatul Partidului Democrat pentru funcția de vicepreședinte se confruntă cu un nou scandal, legat de afirmațiile sale privitoare la o călătorie în China, în timpul protestelor studenților din Piața Tienanmen din 1989.

Când a fost Tim Walz în China, de fapt

Guvernatorului democrat din Minnesota, Tim Walz, i s-a cerut să răspundă, la dezbaterea organizată de CBS News între candidații la postul de vicepreședinte, la câteva întrebări cu privire la controversata sa călătorie în China și la declarațiile mincinoase cu privire la acea vizită.

Tim Walz a spus că a fost în Hong Kong în timpul protestelor din Piața Tiananmen, din primăvara anului 1989, când revolta studenților a fost înăbușită în sânge de regimul comunist din China.

Minnesota Public Radio și alte instituții de presă au descoperit că, de fapt, Tim Walz nu a călătorit niciodată în China înainte de luna august a acelui an, adică la câteva luni după baia de sânge din Piața Tienanmen.

Moderatorul CBS News Margaret Brennan i-a cerut lui Tim Walz, la dezbaterea cu candidatul Partidului Republican, JD Vance, să explice discrepanța dintre propria relatare și realitatea descoperită de jurnaliștii de investigații din Minnesota.

Walz a încercat să evite un răspuns clar sau o asumare a minciunii și a spus că, în calitate de „tânăr profesor pasionat”, a avut „oportunitatea în vara lui ’89 să călătorească în China - în urmă cu 35 de ani”, fără însă a recunoaște diferența dintre propria versine și adevărul factual, potrivit FoxNews.

A ajuns în Hong Kong la câteva luni după Masacrul din Piața Tienanmen

„M-am întors acasă și apoi am început un program pentru a duce tineri acolo. Luam echipe de baschet, luam echipe de baseball, dansatori și mergeam în China", a mai spus Tim Walz. El a adăugat că aceste călătoriile. au fost făcute pentru ca tinerii să vadă o lume complet diferită de a lor și să învețe din asta.

„Uite, comunitatea mea știe cine sunt. Au văzut unde mă aflam. Am lucrat cu toată inima mea pentru comunitate și am încercat să fac tot ce am putut, dar am nu a fost perfect”, a continuat Walz.

„M-am exprimat greșit cu privire la asta”, a recunoscut Walz în cele din urmă, după ce a oferit un răspuns evaziv despre felul în care a crescut în Nebraska și modul în care și-a câștigat locurile în Congres și ca guvernator.

„De multe ori voi vorbi mult, voi fi prins în retorică, dar fiind acolo, impactul pe care l-a avut, diferența pe care a făcut-o în viața mea... am învățat multe despre China”, a mai spus Tim Walz.

Dar moderatoarele dezbaterii CBS News au insistat: „Întrebarea a fost: puteți explica discrepanța dintre afirmația că ați fost în Hong Kong în timpul protestelor din Piața Tienanmen și rapoartele care indica faptul că ați vizitat China ​​mai târziu în acel an?”.

„Am fost în Hong Kong, în China, în timpul protestului pentru democrație”, a spus Tim Walz.

Reamintim că, în 1989, după o demonstrație de șapte săptămâni la Beijing, condusă de studenți care manifestau pentru democrație, armata chineză a deschis focul asupra manifestanților pe 4 iunie 1989, provocând moartea a cel puțin 500 de oameni.

Tim Walz a mințit în CV despre serviciul militar

Tim Walz a mințit în CV-ul său public, lucru descoperit după ce dosarul său militar a fost atent analizat de CBS News, la fel ca și declarațiile Gărzii Naţionale a Armatei din Minnesota.

Analiza arată că Walz a obţinut gradul de sergent major de comandă, dar a fost retrogradat la gradul de sergent pentru că s-a pensionat și nu și-a finalizat cursurile pentru academia de sergenţi majori a armatei SUA. Această minciună era, însă, cea mai mică dintre probleme. Pentru că din biografia online a dispărut, discret, minciuna că Tim Walz ar fi „sergent major de comandă pensionat”, scriindu-se în schimb că a ajuns la gradul de sergent de comandă.

Walz s-a înrolat pentru prima dată în Garda Naţională a armatei din Nebraska, în aprilie 1981, servind ca sergent superior de infanterie şi specialist administrativ. În 1996, s-a transferat în Garda Naţională a armatei din Minnesota, unde a lucrat mai întâi ca membru al echipajului de tunuri şi sergent superior de artilerie de câmp. Garda Naţională din Minnesota a declarat pentru CBS News că batalionul a sprijinit misiuni de securitate în diferite locuri din Europa şi Turcia.

Walz a fost staţionat la Vicenza, Italia, la acea vreme şi s-a întors în Minnesota în aprilie 2004. Candidatul pentru vicepreședinție al Kamalei Harris s-a retras din Batalionul 1 al Gărzii Naţionale a armatei din Minnesota în anul 2005, potrivit CBS News.

JD vance îl acuză că a fugit de război, pensionându-se

Asupra lui Walz planează suspiciunea că s-a pensionat exact înainte ca batalionul său să fie mobilizat şi desfăşurat în Irak. JD Vance, care este veteran al războiului din Irak, l-a acuzat pe Walz că s-a retras din Garda Naţională pentru a evita participarea la misiunile din războiul antiterorist declanșat de SUA după atacurile de la 11 septembrie 2001.

„Când Corpul de Infanterie Marină al Statelor Unite, când Statele Unite ale Americii, mi-au cerut să merg în Irak pentru a-mi servi ţara, eu am făcut-o. Am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac, am făcut-o cu onoare şi sunt foarte mândru de acest serviciu”, a declarat Vance.

„Când Tim Walz a fost rugat de ţara sa să meargă în Irak, ştiţi ce a făcut? A renunţat la armată şi a lăsat unitatea sa să plece fără el – un fapt pentru care a fost criticat agresiv de mulţi dintre oamenii cu care a servit”, a adăugat senatorul de Ohio.

„După 24 de ani de serviciu militar, guvernatorul Walz s-a retras în 2005 şi a candidat pentru Congres, unde a prezidat Comitetul pentru veterani şi a fost un avocat neobosit pentru bărbaţii şi femeile noastre în uniformă – iar ca vicepreşedinte al Statelor Unite va continua să fie un campion neobosit pentru veteranii şi familiile noastre militare”, au susținut reprezentanții Partidului Democrat.