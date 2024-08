International Tim Walz. Povestea omului desemnat de Kamala Harris drept vicepreședinte







Candidatul democrat la prezidențiale Kamala Harris l-a ales pe Tim Walz, guvernator de Minnesota, pentru a fi vicepreședinte în cazul în care va câștiga alegerile. „Este onoarea vieții mele. Sunt total implicat. Vicepreședintele Harris ne arată politica a ceea ce este posibil. Îmi amintește un pic de prima zi de școală. Deci, haideți să facem asta, oameni buni! Alăturați-vă nouă", a declarat Walz pe social media.

Candidata democrată la președinție este așteptată să apară împreună cu vicepreședintele ales la un miting de campanie marți în Philadelphia. Iată câteva lucruri de știut despre Walz.

Biografia lui Walz

Walz, 60 de ani, s-a născut și a crescut în Nebraska rurală. A urmat liceul public în Nebraska, unde și-a întâlnit soția. Apoi, s-au mutat în statul natal al acesteia, Minnesota. A lucrat ca profesor de studii sociale de liceu și antrenor de fotbal în Mankato, Minnesota, până când a candidat pentru Congres în 2006. A candidat pentru funcția de guvernator în 2018 și a câștigat realegerea în 2022. În prezent, prezidează campania națională a guvernatorilor democrați.

Walz este căsătorit cu soția sa, Gwen, și au împreună doi copii, Hope și Gus. La începutul acestui an, guvernatorul a împărtășit lupta familiei sale de a avea copii și călătoria fertilizării in vitro care i-a adus acolo. „Nu este întâmplător că am numit-o pe fiica noastră Hope", a spus el. El le atribuie copiilor săi faptul că l-au ținut în contact cu Generația Z și că i-au schimbat poziția cu privire la controlul armelor.

Ani de serviciu militar

Walz s-a înrolat în Garda Națională a Armatei la 17 ani și a servit 24 de ani, înainte de a se pensiona în 2005 ca sergent major de comandă. Dosarul său militar ar putea oferi un anumit contrast cu candidatul republican la vicepreședinție JD Vance, care a servit în Corpul Pușcașilor Marini ai SUA. Walz a fost printre primii democrați proeminenți care au început să îl eticheteze pe candidatul republican la președinție Donald Trump drept „ciudat". Aceasta este o linie de atac pe care Harris și campania sa au repetat-o în mod constant.

El a explicat recent că mesajele anti-Trump au avut ca scop evitarea „ridicării în slăvi a acestui tip". „Da, el este o amenințare la adresa democrației globale și a păcii globale, după părerea mea", a declarat Walz într-un interviu. „Cred că drepturile voastre constituționale sunt amenințate. Asta devine aproape copleșitor, și nu este inspirațional. Și cred că a le reduce la ceea ce este asta: Acest lucru ciudat nu este o insultă. Este o observație. Oamenii îmi spun asta. Prietenii mei republicani îmi spun asta" a adăugat Walz.

Imagine bună și simpatie din partea publicului

Walz apare adesea în haine casual, purtând blugi, tricouri și șepci de baseball la evenimentele oficiale. El discută frecvent despre rădăcinile sale rurale și nu se sfiește să le folosească pentru a-l ataca pe Vance. „Vă garantez că nu poate împușca fazani ca mine", a spus recent Walz despre Vance.

Guvernatorul a generat, de asemenea, titluri și videoclipuri virale pe rețelele sociale cu unele dintre replicile sale. Referindu-se la comentariul din 2021 al lui Vance care sugera că Harris era o „doamnă cu pisici fără copii", Walz a replicat: „Doamne, s-au luat de oamenii cu pisici. Mult noroc cu asta. Porniți internetul și vedeți ce fac oamenii cu pisici când vă luați de ei".

Bilanțul lui Walz în funcție este de natură să entuziasmeze unii progresiști și să atragă critici din partea republicanilor. După cum a notat Minneapolis Star-Tribune, democrații din Minnesota „au stabilit noi obiective climatice, împingând Minnesota să aibă 100% electricitate curată până în 2040, creând în același timp un program de concediu plătit la nivel de stat, legalizând marijuana pentru adulți, adoptând legi mai stricte privind armele de foc și oferind imigranților neautorizați acces la permisele de conducere".

El a semnat, de asemenea, proiecte de lege care consacră dreptul la avort, precum și analize care confirmă sexul. Un aspect al dosarului său care ar putea fi supus unei examinări suplimentare este modul în care guvernul din Minnesota a gestionat revoltele care au urmat uciderii lui George Floyd de către poliție în 2020. Potrivit Star-Tribune, „evaluările post acțiune ale răspunsului la revoltă au arătat că a existat o întrerupere a comunicării între oficialii guvernamentali".

Reacțiile oamenilor

Președintele Biden a emis o declarație în care îl intitulează pe Walz o „decizie excelentă", menționând că cei doi se cunosc de aproape două decenii. Fostul președinte Barack Obama a declarat: „Kamala Harris a ales un partener ideal - și a spus clar exact ce reprezintă".

Campania lui Trump, între timp, a emis o declarație în care afirmă că Walz „ar fi o ștampilă pentru Kamala în ceea ce privește războiul împotriva energiei americane, continuarea complicității la invazia de la granița noastră și încurajarea adversarilor noștri", conform Yahoo News .