WSJ: Ambele părți au încercat să escaladeze situația înainte de oncidentul din Minneapolis

Ambele părți au încercat să escaladeze situația, iar rezultatul este acum o tragedie, scrie The Wall Street Journal.

Tragica ucidere a unei femei în vârstă de 37 de ani în Minneapolis de către un agent federal pentru imigrări îi arată din nou pe liderii politici americani în cea mai proastă formă a lor. În graba de a controla narațiunea, secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, a susținut că ofițerul a tras defensiv pentru a opri un „act de terorism intern”. Primarul Jacob Frey a cerut federalilor să „iasă naibii afară din Minneapolis”.

Fiecare parte vede ce vrea în videoclipurile martorilor confruntării care circulă. O știre este că Renee Nicole Good nu a respectat un ordin clar al poliției de a „ieși din nenorocita de mașină”, un ofițer întinzându-se să încerce să deschidă portiera șoferului.

În schimb, a apăsat accelerația și a încercat să plece cu mașina. Un agent ICE, care stătea lângă colțul din față al vehiculului ei, a tras focurile fatale în timp ce sărea din calea mașinii.

O altă știre este că ofițerul, identificat joi în presă drept Jonathan Ross, nu ar fi fost niciodată în pericol real, deoarece filmările arată roțile mașinii îndreptate în direcția opusă lui și el nu s-ar fi aflat în calea vehiculului când a tras.

Se pot auzi trei împușcături, însă fotografiile arată o gaură de glonț în parbrizul din față, sugerând că celelalte ar fi putut intra în mașină din lateral în timp ce aceasta trecea.

Realitatea inconfortabilă este că aceste două seturi de detalii nu se exclud neapărat reciproc. Este posibil să credem că Good încerca să scape de agenți - nu „să-i calce și să-i lovească”, așa cum a susținut dna Noem - și, de asemenea, să ne întrebăm dacă ofițerul s-ar fi putut teme în mod rezonabil pentru siguranța sa atunci când vehiculul a înaintat.

Se pare că dl Ross a primit zeci de copci anul trecut după ce o mașină care fugea l-a târât aproximativ 90 de metri.

Ceea ce s-a întâmplat în Minneapolis a fost rapid, o chestiune de secunde. De aceea, astfel de crime sunt investigate. Un model de circumspecție de modă veche a fost miercuri, țarul frontierei, Tom Homan, care a spus că nu va avea „prejudecăți” cu privire la evenimente de o fracțiune de secundă pe baza unor înregistrări video timpurii.

„Ar fi neprofesionist să comentez ce cred că s-a întâmplat în acea situație. Lăsați ancheta să se desfășoare și trageți oamenii la răspundere”, a spus el. „Dați-le timp să se uite la toate înregistrările video, să vorbească cu toți martorii, să vorbească cu ofițerii și să ia o decizie informată.”

Vorbind despre a ține cont simultan de două idei, este posibil să credem în legea federală privind imigrația și să susținem munca ICE de deportare a infractorilor - nu este rolul domnului Frey să le spună federalilor să se grăbească - și, de asemenea, să credem că președintele Trump urmărește „deportarea în masă” într-un mod inutil de incendiar.

El a trimis 2.000 de agenți federali la Minneapolis în ultimele zile, aparent ca o demonstrație de forță pentru a profita politic de scandalul asistenței sociale somaleze din stat.

Uneori, ambele părți par să dorească o escaladare. Casa Albă a intensificat operațiunile ICE din Los Angeles anul trecut, provocând proteste care au inclus aruncarea de pietre, ceea ce l-a determinat pe dl. Trump să trimită Garda Națională. Acum, aceasta s-ar putea să nu mai fie o opțiune, după ce Curtea Supremă a decis în decembrie împotriva efortului său de a folosi Garda Națională în Illinois.

Dar dl. Trump ar putea totuși invoca Legea Insurecției pentru a trimite trupe dacă protestele devin violente și probabil ar primi cu bucurie o șansă de a face acest lucru. Joi, JD Vance a dat vina pe Good pentru soarta ei, susținând că făcea parte dintr-o rețea de stânga, dovezile urmând să apară. Dacă este adevărat, acesta nu este totuși un motiv pentru a fi împușcat.

Modul aprig în care dl. Trump și-a dus politica de deportare în masă și modul la fel de aprig în care stânga radicală s-a opus acesteia au făcut inevitabilă o coliziune violentă. Dacă democrații sunt înțelepți, vor calma lucrurile și vor avertiza împotriva obstrucționării agenților ICE care au dreptul legal de a aplica legea imigrației.

Cât despre domnul Trump, episoadele violente de acest gen nu-l vor ajuta nici pe el, nici pe partidul său în noiembrie. Politica sa de deportare în masă este deja nepopulară și va deveni și mai nepopulară dacă vor mai fi astfel de incidente violente. De asemenea, ar fi înțelept să calmeze lucrurile, dar spunem asta știind cât de puțin probabil este.