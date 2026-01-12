Noi dovezi video despre incidentul din Minneapolis. Ce s-a întâmplat înainte ca agentul ICE s-o împuște pe femeia care mergea cu mașina spre el

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a publicat sâmbătă imagini video care surprind minutele dinaintea împușcării mortale a unei femei din Minneapolis de către un agent federal, potrivit unui comunicat al instituției, postat pe rețeaua de socializare X.

În imagini se observă agenți ai Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) și mai multe vehicule pe o stradă rezidențială.

În înregistrare, se aude în mod repetat claxonul unei mașini, în timp ce o persoană suflă continuu într-un fluier. La un moment dat, camera surprinde un automobil Honda Pilot aparținând lui Renee Nicole Good, parcat în mijlocul străzii.

DHS a comentat pe rețeaua X: „Mass-media continuă să nu ofere publicului american o acoperire corectă a evenimentelor din Minneapolis. Noi dovezi arată că agitatoarea anti-ICE urmărea și împiedica o operațiune a forțelor de ordine pe parcursul dimineții.”

Departamentul pentru Securitate Internă a criticat în continuare mass-media, susținând: „Dovezile vorbesc de la sine. Mass-media tradițională și-a pierdut încrederea publicului american.”

Video-ul a fost lansat la trei zile după ce un agent ICE a împușcat mortal pe Good, aceasta conducând un vehicul spre ofițeri. Imaginile de la fața locului arată Honda Pilot-ul lui Renee Good după ce a ajuns pe trotuar în urma împușcării.

Let’s check the tape. For more than 3 minutes the anti-ICE agitator impeded a law enforcement operation with her vehicle. https://t.co/o2Lb0SQIvS pic.twitter.com/CQ2nxP6UHE — Homeland Security (@DHSgov) January 11, 2026

Evenimentele au stârnit critici la adresa administrației Trump și a ICE, declanșând o dezbatere publică intensă despre acțiunile agenților federali și limitele folosirii forței.

Oficialii federali au susținut că acțiunile agentului ICE au fost în legitimă apărare și au descris împușcarea din Minneapolis drept un act de „terorism intern”. Pe de altă parte, liderii democrați au respins această caracterizare și au criticat ferm comportamentul agentului implicat.

În imagini, se poate observa cum forțele de ordine se adună după incident, gestionând scena și evaluând situația imediat după împușcare. Fotografiile realizate la fața locului arată vehiculul implicat și prezența mai multor agenți ICE și ofițeri locali.

Publicarea acestor materiale video vine într-un context în care dezbaterea privind protestele anti-ICE și siguranța publică în Minneapolis continuă să fie intensă. DHS subliniază că noile dovezi sunt relevante pentru înțelegerea incidentului și pentru aprecierea acțiunilor agenților federali.