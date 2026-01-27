Crima din Cenei, dezbătută de Andronic, Curea și Racoviceanu: Soluția ar fi niște modificări legislative

În cea mai recentă ediție a podcastului „Contrapunct”, difuzată pe platforma YouTube a canalului Hai România, jurnalistul Dan Andronic, alături de colegii săi de la EVZ, Mirel Curea și Alecu Racoviceanu, a declanșat una dintre cele mai incomode și mai apăsătoare dezbateri despre violența juvenilă din România. Plecând de la imagini care au inflamat opinia publică, discuția a evoluat rapid spre o radiografie brutală a unui fenomen ignorat ani la rând de autorități.

Cei trei jurnaliști au pus sub semnul întrebării capacitatea statului de a preveni astfel de tragedii, eficiența legilor actuale și complicitatea tăcută a instituțiilor care ar fi trebuit să intervină din timp.

Dan Andronic a deschis discuția pornind de la imaginile virale care surprind reacția comunității, subliniind că nu este vorba despre o simplă izbucnire de furie, ci despre o stare de spirit profundă, acumulată în timp.

Alecu Racoviceanu a mers mai departe și a avertizat că imaginile surprinse sunt premergătoare unor episoade mult mai grave. „Scenele astea sunt premergătoare secvențelor de linșaj pe care le știm din alte țări”, a spus jurnalistul, subliniind că România nu a mai fost, până acum, atât de aproape de un asemenea prag.

Racoviceanu a atras atenția că nu vorbim despre derapaje minore, ci despre fapte care pot fi încadrate la omor deosebit de grav, în funcție de rezultatele medico-legale.

„Aici probabil vom ajunge la un omor deosebit de grav. Există un test de autopsie care desparte această încadrare: dacă a avut sau nu urme de fum în plămâni, adică dacă trăia atunci când a început să-i fie profanat trupul”, a explicat acesta.

Contextul social al copiilor implicați conturează un tablou sumbru: familii destrămate, părinți absenți, abandon școlar și lipsa oricărei supravegheri reale.

„Discutăm deja de patru copii care nu aveau niciunul dintre ei decât câte un părinte. Unul era crescut de bunică, activitatea la școală friza abandonul. Și nimeni nu făcea nimic”, a punctat Racoviceanu.

Unul dintre cele mai grave aspecte scoase la iveală în emisiune este faptul că unii dintre autorii faptelor aveau antecedente serioase. Cu doar câteva luni înainte, ar fi existat inclusiv o tentativă de omor, tratată însă superficial.

„A lovit cu cuțitul pe cineva în zona feței. Asta este tentativă de omor. Și au fost încadrați la violențe, ceea ce a permis împăcarea părților. Și au fost din nou liberi și nesupravegheați”, a explicat jurnalistul.

Dan Andronic a completat cu un exemplu devenit deja simbolic pentru eșecul sistemului: „Am avut și cazul Pascu, tot așa, copil scăpat din mână”, sugerând că autoritățile repetă aceleași greșeli, indiferent de gravitatea consecințelor.

Discuția a ajuns inevitabil la problema legislației și a vârstei răspunderii penale. Racoviceanu a avertizat că multe dintre legile adoptate după tragedii majore nu produc efecte reale asupra cazurilor concrete.

„Toate legile astea, de obicei, nu se aplică în cazurile care au generat emoția. Pentru că celui cercetat i se aplică legea cea mai favorabilă”, a explicat el, amintind exemplele recente în care modificările legislative au venit prea târziu cum ar fi cazul Perla sau legea Anastasia.

Mirel Curea a intervenit cu o poziție tranșantă, susținând că soluțiile reale sunt pe termen lung și presupun o schimbare radicală de abordare.

„Soluția ar fi niște modificări legislative, dar și înființarea unor instituții juridice dedicate minorului. O poliție a minorului care să cerceteze atât pe minorii care comit violențe, cât și pe victime. Să aibă grijă de victime, să le oferă satisfacție victimelor. Tribunale de urgență 24 din 24, pe lângă, nu știu, pe lângă curțile de apel sau pe lângă tribunalele orășenești, 24 din 24, tribunale cu judecători de serviciu pentru minori.”, a spus acesta.

Dincolo de lege, analiza a atins și o dimensiune mai profundă, legată de maturizarea accelerată a copiilor și de influența mediului online. Dan Andronic a punctat direct: „Dacă vrei să vezi bătăi, vezi bătăi pe TikTok”, sugerând că expunerea constantă la violență normalizează comportamente extreme.

Racoviceanu a respins ipoteza unui mobil banal, precum furtul, afirmând că ancheta indică un mecanism mult mai complex. „Ei nu au furat trotineta. Este un motiv fals. Sunt alte lucruri de căutat. Noi nu știm mobilul crimei”, a spus jurnalistul, vorbind despre lupte pentru supremație într-un grup infracțional incipient.

Mirel Curea a pus punctul pe „i”, afirmând că statul român pare complet nepregătit să gestioneze acest tip de violență. „Nu știu cât poate să rezolve legea așa ceva”, a spus el, sugerând că lipsa de reacție și tolerarea abuzurilor creează terenul perfect pentru tragedii.

Cazul analizat în „Contrapunct” nu este un accident izolat, ci un simptom al unui sistem care a abandonat prevenția, educația și protecția reală a comunităților. Iar semnalul tras de cei trei jurnaliști este unul limpede: fără intervenții ferme și coerente, violența juvenilă riscă să devină o realitate recurentă, nu o excepție șocantă.