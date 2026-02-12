International

Norvegia se pregătește pentru scenarii extreme cu Rusia. O invazie ar putea avea loc în orice moment

Comentează știrea
Norvegia se pregătește pentru scenarii extreme cu Rusia. O invazie ar putea avea loc în orice momentNorvegia. Sursa foto iStock
Din cuprinsul articolului

Norvegia a analizat cu atenție riscul ca Rusia să își extindă influența în nordul țării, în apropierea graniței arctice, pentru a-și proteja arsenalul nuclear, a declarat generalul Eirik Kristoffersen, șeful armatei norvegiene, pentru The Guardian.

Norvegia se pregătește pentru scenarii extreme cu Rusia

Oficialul a descris situația ca fiind una tensionată, dar controlată, și a subliniat că Peninsula Kola, situată în Extremul Nord al Rusiei, reprezintă un punct strategic major.

Pe această peninsulă se află submarine nucleare rusești, rachete cu rază lungă și avioane echipate cu arme nucleare. Kristoffersen a explicat că aceste echipamente constituie coloana vertebrală a strategiei militare a Moscovei și că prezența lor aproape de frontiera norvegiană este menită să servească drept apărare împotriva unui posibil conflict cu NATO.

arme nucleare, Rusia

Arme nucleare. Sursa foto: Arhiva EVZ

„Armele nucleare sunt, în acest moment, principalul instrument prin care Rusia poate amenința direct Statele Unite”, a afirmat generalul.

Sondaj ARA: 76% dintre români nu au încredere în premierul Bolojan. Cu ce partid ar vota dacă
Sondaj ARA: 76% dintre români nu au încredere în premierul Bolojan. Cu ce partid ar vota dacă
Dragoș Sprînceană, despre Anca Alexandrescu: Călin Georgescu nu se va asocia niciodată cu doamna colonel sub acoperire
Dragoș Sprînceană, despre Anca Alexandrescu: Călin Georgescu nu se va asocia niciodată cu doamna colonel sub acoperire

Ar putea avea loc o invazie

Kristoffersen a menționat că autoritățile de la Oslo iau în calcul scenarii extreme, inclusiv posibilitatea unei invazii în nordul țării. El a precizat că, deși mișcările militare rusești în zona Norvegiei nu au fost agresive în mod direct, norvegienii trebuie să fie pregătiți pentru tactici de destabilizare sau amenințări hibride, inclusiv sabotaje sau acțiuni discrete ale dronelor și navelor.

Oficialul a atras atenția că astfel de tehnici au fost observate și în alte țări europene, fiind parte a unui tipar mai larg de presiune militară și politică.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: Arhiva EVZ

De asemenea, Kristoffersen a amintit despre importanța menținerii unui dialog constant cu Rusia. El a explicat că autoritățile norvegiene colaborează cu omologii ruși în misiuni de căutare și salvare pe Marea Barents și că acest tip de cooperare este esențial pentru prevenirea incidentelor neintenționate.

Activitățile Rusiei, monitorizate constant

Generalul a propus, de asemenea, crearea unei linii telefonice directe între Oslo și Moscova, care să permită comunicarea rapidă între comandamentele militare și să reducă riscul unei escaladări accidentale.

Kristoffersen a a declarat că pregătirea pentru scenarii extreme nu exclude monitorizarea continuă a activităților Rusiei, inclusiv a traficului naval și aerian, și că autoritățile norvegiene își concentrează eforturile pe menținerea securității în regiunea arctică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:49 - Sondaj ARA: 76% dintre români nu au încredere în premierul Bolojan. Cu ce partid ar vota dacă
10:41 - Norvegia se pregătește pentru scenarii extreme cu Rusia. O invazie ar putea avea loc în orice moment
10:29 - Dragoș Sprînceană, despre Anca Alexandrescu: Călin Georgescu nu se va asocia niciodată cu doamna colonel sub acoperire
10:23 - Președintele Israelului denunță antisemitismul din Australia: Este înfricoşător şi îngrijorător
10:16 - Șase planete se aliniază pentru o paradă rară pe tot parcursul lunii februarie. Unde va fi vizibilă
10:10 - Bătaie între opoziție și guvern în Parlamentul Turciei. Și-au dat cu pumnii

HAI România!

Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Când Vlad Țepeș a refuzat tributul de sânge
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Peiu, Turcescu, Mihaiu
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României
Incompetenţă sau ticăloşie în gestionarea superbogăţiilor României

Proiecte speciale