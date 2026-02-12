Norvegia se pregătește pentru scenarii extreme cu Rusia. O invazie ar putea avea loc în orice moment

Norvegia a analizat cu atenție riscul ca Rusia să își extindă influența în nordul țării, în apropierea graniței arctice, pentru a-și proteja arsenalul nuclear, a declarat generalul Eirik Kristoffersen, șeful armatei norvegiene, pentru The Guardian.

Oficialul a descris situația ca fiind una tensionată, dar controlată, și a subliniat că Peninsula Kola, situată în Extremul Nord al Rusiei, reprezintă un punct strategic major.

Pe această peninsulă se află submarine nucleare rusești, rachete cu rază lungă și avioane echipate cu arme nucleare. Kristoffersen a explicat că aceste echipamente constituie coloana vertebrală a strategiei militare a Moscovei și că prezența lor aproape de frontiera norvegiană este menită să servească drept apărare împotriva unui posibil conflict cu NATO.

Kristoffersen a menționat că autoritățile de la Oslo iau în calcul scenarii extreme, inclusiv posibilitatea unei invazii în nordul țării. El a precizat că, deși mișcările militare rusești în zona Norvegiei nu au fost agresive în mod direct, norvegienii trebuie să fie pregătiți pentru tactici de destabilizare sau amenințări hibride, inclusiv sabotaje sau acțiuni discrete ale dronelor și navelor.

Oficialul a atras atenția că astfel de tehnici au fost observate și în alte țări europene, fiind parte a unui tipar mai larg de presiune militară și politică.

De asemenea, Kristoffersen a amintit despre importanța menținerii unui dialog constant cu Rusia. El a explicat că autoritățile norvegiene colaborează cu omologii ruși în misiuni de căutare și salvare pe Marea Barents și că acest tip de cooperare este esențial pentru prevenirea incidentelor neintenționate.

Generalul a propus, de asemenea, crearea unei linii telefonice directe între Oslo și Moscova, care să permită comunicarea rapidă între comandamentele militare și să reducă riscul unei escaladări accidentale.

Kristoffersen a a declarat că pregătirea pentru scenarii extreme nu exclude monitorizarea continuă a activităților Rusiei, inclusiv a traficului naval și aerian, și că autoritățile norvegiene își concentrează eforturile pe menținerea securității în regiunea arctică.